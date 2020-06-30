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DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

1 Temmuz öncesi düğün sahiplerine 'sahte altın' uyarısıTÜRKİYE'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bir süredir faaliyet göstermeyen düğün salonları, 1 Temmuz'da tekrar kapılarını açmak için hazırlıklarını tamamladı.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM
30.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:34

1 Temmuz öncesi düğün sahiplerine 'sahte altın' uyarısı

TÜRKİYE'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bir süredir faaliyet göstermeyen düğün salonları, 1 Temmuz'da tekrar kapılarını açmak için hazırlıklarını tamamladı. Düğün yapmak için uzun süredir bekleyen çiftleri uyaran Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Düğündeki heyecan ve ışıkların gözalıcı ortamında art niyetli kişiler, çiftlere sahte altın takıyor" dedi.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber düğün salonlarının da 1 Temmuz'da açılacak olması, altın satışında hareketlilik yarattı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen sahte altın da yaygınlaşmaya başladı. Düğün yapan çiftlere takılan altınların gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu söyleyen Adana Kuyumcular Odası Oğuz Başman, "Düğündeki heyecan ve ışıkların gözalıcı ortamında art niyetli kişiler çiftlere sahte altın takıyor. Bunu vatandaşların anlaması çok zor. Bu altınlar gerçeğinden ayırt edilemiyor. Ancak şüphelendikleri altınla gerçek altını ellerine alsınlar, sahte altının rengi koyu ve normalinden daha ağır olur" dedi.

MAKASLA KESTİGerçek altın ve sahte altını ayırt etmek için demir makası kullanan kuyumcu dükkanı sahibi Gencer Dostlar, "Sahte altını bazen bizler de gerçek sanıyoruz. Şüphelendiğimiz durumlarda demir kesme masasıyla kesip madenin rengine bakıyoruz. İçinde bakır karışımı gri renk varsa bu altın sahtedir. Gerçek altını ne kadarda kesersek rengi hep bildiğimiz altın rengidir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Adana Kuyumcular Odası Oğuz Başman ile röp.Sahte altının nasıl anlaşılacağını anlatmasıkuyumcu dükkanı sahibi Gencer Dostlar ile röp.Sahte altını anlatmasıHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Nuri PİR/ADANA, 

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Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıkları azalttı DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, koronavirüs salgınından korunmak için insanların kendilerini izole etmesi ve maske kullanımıyla birlikte damlacık yoluyla bulaşan bulaşıcı hastalıklarda düşüş yaşandığını söyledi.

Koronavirüs salgınından korunmak için alınan maske ve sosyal mesafe önlemleri, insan hayatının bir parçası haline geldi. Maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması, diğer bulaşıcı hastalıkların da oranını düşürdü. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyulmasının, damlacık yoluyla bulaşan hastalıklarda ciddi oranda azalmaya neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çelen, "Maske kullanımı ve sosyal mesafeye uymak, Covid-19'un dışında tamamen diğer viral etkenlerin de korunması noktasında son derece önemlidir. Adenovirüsler, rhinovirüsler, influenza virüsleri gibi damlacık yoluyla bulaşan hastalıklara baktığımızda, bunların tamamı korona ile aynı yönlerle bulaştığı için, bizim etkin bir şekilde maske kullanımımız ve sosyal mesafeye uyumumuz diğer hastalıklara karşı da bizi koruyucu hale getirir. Poliklinik şartlarında deneyim ve gözlemsel oranlara baktığımızda ciddi anlamda düşüşler olduğunu gördük. İnsanların kendilerini izole etmesi, insanların maske kullanımını yaygınlaştırması, Covid-19'dan korunmayla birlikte influenzaya, adenovirüslere ve rhinovirüslere karşı da korunmayı getirmiştir" dedi.

'KORONAVİRÜS, BİZE PANDEMİ KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRETTİ'

Maske kullanımı ve sosyal mesafenin bize pandemi kültürünü öğrettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çelen, 1957 ve 1969 tarihlerinde yaşanan büyük pandemilerin Asya'da pandemi kültürü oluşturduğunu hatırlattı. Çelen, "Maske kullanımı ve sosyal mesafe son derece önemli olup bize pandemi kültürünü öğretti. Asya ülkelerinde 1957'de yaşanan büyük bir pandemiden sonra ve yine 1969 Hong Kong pandemisinden sonra insanlarda ciddi anlamda pandemi kültürü oluştu. Bu ne demektir, insanlar birbirine çok yaklaşmıyorlar, bizim selamlaşma alışkanlıklarımız gibi öpüşmeden uzak duruyorlar, eğer hastalarsa maskelerini takıp insanlara bulaştırmıyorlar, işte buna pandemi kültürü deniyor. Biz de bu kültürü aslında öğrenmiş oluyoruz" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

Manşet

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