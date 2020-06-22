DHA YURT ÖZEL GÜNDEM Bu da 'Köyvivor'MUŞ'ta köy çocukları, bir televizyon kanalındaki yarışma programından esinlenerek çeşitli malzemelerle 'Köyvivor' parkuru yaptı.

Bu da 'Köyvivor'

MUŞ'ta köy çocukları, bir televizyon kanalındaki yarışma programından esinlenerek çeşitli malzemelerle 'Köyvivor' parkuru yaptı. Çocukların bir biriyle kıyasıya mücadelesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Muş'un merkez Donatım köyündeki çocuklar, oynayabilecekleri park veya bir futbol sahası olmadığı için kendilerine 'Köyvivor' parkuru kurdu.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Gençlik Merkezi liderleri ile gönüllüleri, Donatım köyünü ziyaret ederek, çocuklara malzeme yardımında bulundu. Köy çocukları ile bir de yarışma düzenleyen gençlik liderleri ile gönüllüler, maviler ve kırmızılar diye çocukları iki guruba ayırdı. Köyün çobanının da sunuculuğunu üstlendiği yarışmada, koşarak, atlayarak ve sürünerek parkuru tamamlayanlar, son olarak topla belirlenen hedefleri vurarak düşürmeye çalıştı. Çocukların kıyasıya mücadelesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki 110 hane ve yaklaşık 800 nüfusun bulunduğu köyde yaşayan çocuklar, iki grup halinde yarıştıkları yarışma sonunda madalya ve kupa sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

'Köyvivor' ile en mutlu gününü yaşadığını belirten çocuklardan Seher Yılmaz, kendilerini yalnız bırakmayan gençlik liderleri ile gönüllülerine teşekkür etti. Güzel bir parkurda kıyasıya yarıştıklarını ve eğlenceli bir gün geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, girdiği bütün oyunlardan da başarıyla çıktığını söyledi.

Yarışmalarda dereceye giren gruplara kupa ve madalya vererek, çocukları ödüllendirdiklerini söyleyen Gençlik Merkezi liderlerinden Aynur Karakuzu, "Survivora biraz geleneksel oyunları da katarak, 'Köyvivor' şeklinde değiştirdik. Çocuklarla beraber olmaktan, bu köyde olmaktan ötürü çok mutluyuz. İçerisinde bulunduğumuz süreçten ötürü sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat ettik. Eldivenlerimizi, maskelerimizi taktık. Bu şekilde çocuklarla beraber eğlendik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köy çocuklarına maske dağıtımından detaylar

-Köy çocuklarının parkur hazırlamasından detaylar-Gençlik liderleri, gönüllüler ve çocukların çalışmasından detaylar-Köy çocuklarından detay-Parkur hazırlanmasından detaylar-Çocuklara gerekli uyarıların yapılmasından detay-Çocukların yarışmasından detaylar-Çocuklara madalya ve kupa takdiminden detay-Gençlik Merkezi lideri İrfan Batır Röp.-Gençlik Merkezi lideri Aynur Karakuzu Röp.-Köy çocuğu Seher Yılmaz Röp. Haber -Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

=============================

Doçent oldu, çiçek yerine dayanışma kampanyasına SMS atılmasını istedi

ERZURUM Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü Başkanı Serhat Özbay, doçent olunca tebrik için çiçek göndermek isteyenlere sosyal medyadan çağrı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına SMS göndermelerini rica etti. Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığını yapan Serhat Özbay'ın yaklaşık 8 ay önce YÖK'e yaptığı doçentlik başvurusu sonuçlandı. YÖK tarafından Doçentliği kabul edilen eski milli güreşçi Özbay, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Tebrik için gönderilen çiçekleri gören Özbay, sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak çiçek göndermek yerine Kovid-19'la mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına SMS atılmasını istedi. Özbay'ın bu çağrısı akademik çevrede eş ve dostları arasında olumlu karşılandı. Özbay'ı odasına kadar giderek tebrik edenler SMS gönderdiklerini de söyledi. YÖK'e yaptıkları doçentlik müracaatının olumlu sonuçlanması sonrası ilk gün odasına çok sayıda çiçek geldiğini söyleyen Doç. Dr. Serhat Özbay, "Bir anda odaya dolan çiçekleri görünce bu kampanyaya destek olmak için böyle bir uygulama yapmaya karar verdim. Sosyal medya hesaplarımdan çağrıda bulunarak tebrik için çiçek göndermek yerine Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek olunmasını istedim. Yaşadığımız süreci düşünürsek bu kampanyaya SMS atılmasının beni daha fazla mutlu edeceğini düşündüm. Çok güzel geri dönüşler oldu. Bu isteğimi kırmayıp yerine getirenler yaptıkları bağışların ekran fotoğraflarını çekip attılar. Kimisi bir SMS kimisi daha fazla SMS attı. Bu da benim mutluluğumu daha da artırdı" diye konuştu. Doç. Dr. Serhat Özbay'ı odasında ziyaret ederek tebrik eden Cebrail Gençoğlu, "Serhat hocamızın doçentlik süreci olumlu sonuçlandıktan sonra kendisinin mesajı üzerine hayırlı olsun dileklerimizi çiçek çikolata alarak değil 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulunduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Fakülte binasından görüntü-Doç.Dr. Özbay'ı tebrike gelenler-Doç.Dr. Özbay'ın misafirleriyle sohbeti-Bir kişinin SMS attığını söylemesi-Tebrik için gönderilen çiçekler-Doç.Dr. Özbay ile röp-Özbay'ı tebrike gelen Cebrail Gençoğlu ile röpHaber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

===========================

Doğu'nun Çukurovası Iğdır, bölgeyi besliyor

Coğrafi konumu ve iklim şartları dolayısıyla 'Doğu'nun Çukurovası' olarak nitelendirilen Iğdır, meyve ve sebze üretimiyle Doğu Anadolu'yu besliyor.

Ağrı Dağı'nın eteklerinde, İran, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında kurulan Aras Nehri'nin geçtiği, 800 metrelik raıkımı ve mikroklima iklimiyle dikkat çeken Iğdır Doğu Anadolu'nun en büyük tarım ürünleri üretim merkezi. Kayısı, domates, elma, şeftali, karpuz, kavun, patlıcan, fasulye, biber, salatalık,ceviz, kiraz, dut, erik, mısır ve pamuk yetişen Iğdır, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. 2019 yılı istatistiklerine göre 59 bin 171 dekar alanda meyve, 34 bin 675 dekar alanda sebze üretimi yapılan kentte tonlarca ürün elde edililiyor. Doğu Anadolu'nun çukurovası olarak bilinen Iğdır'ın bölgenin en önemli tarımsal üretim alanlarından birisi olduğunu belirten Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Şimşek, "Başta kayısı olmak üzere, domates, elma, şeftali, karpuz, kavun, patlıcan, fasulye, biber, salatalık, ceviz, kiraz, dut, erik, mısır, pamuk, üzüm yetiştiriciliği yapan 10 bine yakın kayıtlı çiftçi, yaklaşık 358 bin hektarlık yüzölçümüne sahip Iğdır Ovası'nın 118 bin 500 hektarını tarım arazisi olarak kullanıyor. Iğdır'ın en önemli ürünlerinden birisi kaysıdır. Ülkemizin yaş kaysı ihtiyacının yüzde 5'ini Iğdır karşılıyor. Yaklaşık 27-28 bin dekar alanda kaysı üretimi yapılıyor. Kaysı sadece iç piyasa da değil komşu ülkelere de gönderiliyor. Başta Rusya ve Gürcistan olmak üzere kayısı ihracatı gerçekleştiriliyor. Kaysıdan sonra kiraz, elma üretimi de önemli oranda. Bunun yanısıra domates, kavun, karpuz, yeşil fasulye yetiştirilerek komşu illere satılıyor. İlkbaharla birlikte ekim yapan çiftçiler, kayısı hasadından sonra başta domates ve salatalık olmak üzere tarladan topladığı ürünlerini Iğdır- Nahcivan karayolu kenarındaki Melekli Beldesi'ne getirerek satışa sunuyor. Iğdır'a kaysıdan 20 milyon sebze ve meyveden de yaklaşık 20 milyon para girmektedir" diye konuştu.Iğdır'da 2019 yılı verilerine göre toplam 59 bin 171 dekar alanda meyve, 34 bin 675 dekar alanda sebze üretimi yapıldığı bilgisini veren Şimşek, kayısı, elma, şeftali ve kiraz üretimi sebebiyle elde edilen ekonomik gelirin 150 milyon lira civarında olduğunu belirtti. Iğdır ve çevresinde küçükbaş hayvancılığın da önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, özellikle mor karaman ırkında bölgenin gen merkezi halinde olduğunu kaydetti. Hayvancılığın yanısıra yem bitkileri üretiminde ülke genelinde Iğdır'ın ön sıralarda yeraldığını anlatan Şimşek, "Öyle ki Iğdır'ın yüzölçümü oldukça küçük olmasına rağmen yonca ekim alanında Türkiye'de 4'üncü, ot üretiminde ise Türkiye 2'incisi durumundadır. Silajlık mısır üretiminde de son yıllarda oldukça yüksek oranda üretim artışı söz konusudur. İlde yaklaşık 250 bin ton mısır silajı üretilmektedir" dedi.RUSYA'YA 500 TON KAYISI İHRAÇ EDİLDİIğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, tarımsal ürünlerle sadece bölge illerinin ihtiyacının karşılanmadığını ihracat da yapıldığını bildirdi. Iğdır'dan Nahcivan Özerk Cumhuriyetine domates fidesi ihraç edildiği bilgisini veren Yolcu, 3 bin 803 metreküp orman ürünü, 887 bin 386 kilogram bitkisel ürün, 772 bin 39 kilogram yaş meyve sebze ve 6 bin 30 adet fide-fidan Nahcivan'a gönderilmiştir. 2019 yılında sadece Rusya'ya 500 ton kaysı ihracatı oldu" dedi. Melekli Beldesinde çiftçilik yapan Aydın Yücal, "Topraklarımız bereketlidir. Hz. Nuh Peygamber'in gemisini indirdiği bu bereketli topraklarda her şey yetişiyor. Yetişen ürünleri ihraç bile ediyoruz. Yeter ki toprağımızı işleyelim ekelim Ürünlerin toplandığı Melekli beldesinden her gün onlarca kamyon sebze- meyve bölge illerine taşınıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Iğdır Ovası'ndan genel görüntü-Seralardan ve ovadaki tarlalarda yapılan sebze meyve üretimi-Ürünlerin toplanmasından genel ve detaylar-Üreticilerin salata, domates, karpuz, kiraz toplaması-İl Tarım Müdürüyle röp-Bir üreticinin konuşması-Doç. Dr. Uğur Şimşek'in konuşmasıHaber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

=============================

Çoruh havzasında ata tohumuyla çeltik üretiyorlar

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Yokuşlu, Alanbaşı ve Köprügören köyünde çiftçiler, ata tohumu pirinçleri toprakla buluşturuyor. Çoruh Nehri'nin kıyısındaki verimli topraklarda ekim yapan üreticiler, 350 dönüm arazide yılda 50 ton pirinç üretiyor, siparişlere yetişemiyor.

Yusufeli ilçesinde geçmişte 17 köyde çeltik üretimi yapılırken günümüzde ise Yokuşlu, Alanbaşı ve Köprügören köylerinde ata tohumuyla üretim devam ediyor. Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden olan Çoruh'un kıyısında ekim yapan üreticiler, yılda yaklaşık 50 ton pirinç üretimi gerçekleştiriyor. Şeker ve nişasta oranının az olması nedeniyle diğer pirinçlerden de farklı olan 'Yusufeli pirinci', hasat sezonu başlamadan alıcı buluyor. 4 ay sonra pirincin hasadını yapacak olan köylüler, hasattan sonra ise 'Dink' adını verdikleri özel düzenek değirmende, pirincin kabuğunu ayıklamaya hazırlanıyor.

'YUSUFELİ PİRİNCİ' MARKA OLDU'Organik pirinç üreten Ayhan Kaleli, "Yusufeli, coğrafya olarak mükemmel özellikler taşıyor. Hemen yanı başımızda Erzurum var, Türkiye'nin Sibirya'sı diyebiliriz. İlçemizin bir kesiminde ise Akdeniz iklimi var. Bu paha biçilemez bir nimettir. Bunun kıymetini çok iyi bildiğim için emekli olduktan sonra köyüme döndüm ve Yusufeli pirinci için üretim yapmaya karar verdim. Yusufeli'nde çeltik tarımının yeniden canlanması için çalışma başlattım. Tamamen geleneksel yöntemlerle ekim yapıyoruz. Değişen tek şey, öküz gücü yerine traktör ya da patpat kullanıyoruz. Bunun dışında tohumumuz da ata tohumudur. Bu topraklara suni gübre girmedi ve girmeyecek. Bu hayvanların gübresi, topraklarımıza sağlık ve bereket katıyor. Bizim ürünümüz; tohumundan, toprağına, gübresine kadar yüzde 100 organiktir. 'Yusufeli Pirinci' bir marka olmuştur. Çeltik tarımı zahmetli ve zor bir iştir. Pazar sıkıntısı yok, siparişlere yetişemiyoruzö dedi.

'VİRÜS SÜRECİNİ FIRSATA ÇEVİRDİK'Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Yokuşlu köyü Muhtarı Tuncay Köse, pirinç eken köylüye katkı sağlamak için ahırında beslediği hayvanların gübresini ücretsiz olarak verdiğini söyledi. Köse, "Köylülerimiz bu verimli toprakları yavaş yavaş terk etmeye başlamıştı, hatta verimli topraklarımız kullanılmaz hale gelmişti. Koronavirüsün bize katkısı büyük oldu ve yeniden üretmeye başladık. Bu virüs sürecini fırsata çevirerek, Çoruh'un verimli topraklarını yeniden çeltikle buluşturduk. Artık köyümüzde traktörlerimizin sayısı da arttı. İnternet üzerinden de ürünlerimizi satmaya başladık ve köylülerimiz ektikleri pirinçten para kazanır hale geldi. Ayrıca ata tohumu kullanıyoruz ve kullandığımız bu ata tohumlarının tarihini biz bile bilmiyoruz, belki binlerce yıllıktır. Tohumlarımızı hiç değişmedik" diye konuştu.

'GELENEKSEL YÖNTEMLERLE EKİM YAPIYORUZ'Pirinç üretimi yapan Hacı Kaya Çakmak, Yusufeli'nde üretilen pirinçlerin yüzde 100 doğal ve organik olduğunu söyleyerek "Bizler üretimimizi, tamamen hayvansal gübre kullanarak ve geleneksel yöntemlerle yapıyoruz. Köyümüzde artık boş tarla kalmadı, her yere çeltik ektik. Çeltiklerimizi de elle ekiyoruz ve makine kullanmıyoruz. Sadece tarlayı hazırlarken, tarım makinelerini kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ORGANİK ÜRÜN ELDE EDİYORUZ'

Ürettikleri pirincin para etmeye başladığını belirten İsmet Çakmak da "Fiyat biraz daha yükselmeli. Tarlalarımıza hayvan gübresi döküyoruz ve zirai gübre kesinlikle kullanmıyoruz, organik ürün elde ediyoruz. Bu pirinç diğer pirinçlerden de farklıdır. Örneğin; Tosya pirincinin 1 kilosuyla 3 kişi karnını doyurur. Yusufeli pirincinin 1 kilosu ile 6 kişinin karnı doyar" dedi.

Kaynak: DHA