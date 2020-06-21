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DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

Ernek Yaylasındaki doğal göl ilgi görüyorGÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesi Söğütlü Beldesi'nde yer alan Ernek Yaylası içerisinde barındırdığı doğal gölle ilgi çekiyor.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM
21.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:45

Ernek Yaylasındaki doğal göl ilgi görüyor

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesi Söğütlü Beldesi'nde yer alan Ernek Yaylası içerisinde barındırdığı doğal gölle ilgi çekiyor.  

Kelkit ilçesi Söğütlü Beldesinde deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikte yer alan Ernek Yaylası, gölü, orman ve bitki örtüsü ile ilgi görüyor. Yaylanın turizme kazandırılması için göl çevresinde bungalov evler ve sosyal tesisler planlanıyor. İlçe merkezine yakınlığı ve doğayla iç içe olması nedeniyle ilgi çeken yayla, ziyaretçilerini ağırlıyor. 

Ernek Yaylasında bulunan gölün 20 yıldır doğallığını koruduğunu söyleyen Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç, "Gölümüz 20 bin metre kare alana sahiptir. Gölümüzü 20 yıldır bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Yaylamız bin 800 rakımdadır ve doğayla iç içedir. Sadece ilçemizden değil, şehir dışında da gölümüze gelen birçok vatandaşımız vardır. Gölümüzün büyüklüğü, doğayla iç içe olması ve temiz havaya sahip olması nedeniyle insanları cezbediyor. Erzincan, Kelkit, Gümüşhane ve birçok ilden gölümüze gelen misafirlerimiz oluyor" dedi.

'ZİYARETÇİ SAYISI ARTACAK'Gölü turizme kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Koç, "Gölün çevresine bungalov evler, butik oteller, yürüyüş yolları gibi çalışmalarımız bittiğinde gölün tercih edilme oranı yükselecek. Gelen misafirlerimiz gölün konumu çok beğendiklerini söylüyorlar. Göl alanının bozulmaması bizim en büyük avantajımız. Dört mevsim insanlar buraya gelebilir. Gölümüzde balıklarımız var, isteyen vatandaşlarımız balıkları avlayabiliyor" diye konuştu.

'GÖLÜMÜZ ÇOK GÜZEL'Belde sakinlerinden Gürcü Aslan, yaylarını çok sevdiğini belirterek, "Bu yaylaya aşığız, geliyoruz burada temiz hava alıyoruz. Gölümüzün tadını çıkarıyoruz. Gölü görmek için şehir dışından da gelen vatandaşlarımız oluyor" dedi.  

Ömer Eroğlu da "Beldemize her geldiğimizde yaylamıza çıkıp gölümüzün yanında vakit geçiyoruz. İnsanlarında böyle bir güzellikten haberdar olması gerekiyor. Koronavirüsten sonra insanlarda daha temiz ve doğal alanları tercih ediyor. Normalleşme sürecinden sonra insanlarımız daha çok tercih etmeye başladı" diye konuştu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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