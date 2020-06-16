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Mültecilerin dramını anlatan filme uluslararası film festivalinden ödülZONGULDAK'ta üniversite öğrencilerinin gönüllü olarak oynadığı Türkiye'ye göç eden bir mülteci gencin hayatını yaşamını anlatan 'The Prism' adlı kısa film, Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde (East Europe...

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM
16.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:48

Mültecilerin dramını anlatan filme uluslararası film festivalinden ödül

ZONGULDAK'ta üniversite öğrencilerinin gönüllü olarak oynadığı Türkiye'ye göç eden bir mülteci gencin hayatını yaşamını anlatan 'The Prism' adlı kısa film, Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde (East Europe International Film Festival) 200 film arasında ilk 10'a girmeyi başardı. Filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu Mert Uzunmehmet(23) ise en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.  

Kentte kendine ait yapım şirketi bulunan Mert Uzunmehmet'in yapımcılığını üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Fatih Gülaydın'ın yaptığı 12 dakikalık 'The Prism' adlı kısa film, İngiltere'de düzenlenen Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde önemli başarıya imza attı. Film, festivaldeki kısa film yarışmasında 200 film arasında ilk 10 kısa film arasına girmeyi başararak 'özel seçki' ödülü aldı. Filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu Mert Uzunmehmet ise en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. Yönetmeni, sanat yönetmeni ve oyuncularının büyük bölümü üniversite öğrencilerinden oluşan 20 kişilik ekip tarafından Zonguldak'ta çekilen film, mültecilerin yaşadıkları zorlukları ve görmezden gelinen yaşamları konu alınıyor. 

'ÖDÜLÜ ÜLKEMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ' 

Filmde, Suriye'den Türkiye'ye göç eden Muhammed Ali karakterini canlandıran Mert Uzunmehmet, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Filmde, mülteci gençlerin yaşadığı zorlukları ve insanların bakış açılarını objektif olarak yansıtmaya çalıştıklarını ifade eden Uzunmehmet, "Zonguldak'ın şartlarına baktığımız zaman sinema dalında çok büyük bir eksiklik var. Biz bunun üzerine oyuncuları yetiştirebilmemiz için bir ajans kurduk ve bunun ardından Zonguldak'ta ne üretebiliriz aşamasına geçtik. Bu şekilde geliştirdiğimi projeyle Uluslararası Doğu Avrupa Film Festivali'nden ülkemize ve şehrimize bu ödülü kazandırdığımız için çok mutluyuz. Festivale sadece Avrupa ülkeleri değil, dünya genelinde de katılımlar oluyor. Filmimiz orada 200 film arasından ilk 10'a girdi. Ben de bireysel olarak en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldım. Çok mutluyum." dedi. 

'MÜLTECİLERİN SORUNUNU AVRUPA'DA DUYURDUK' 

Filmin yönetmeni Fatih Gülaydın ise savaş mağduru çocukların yaşadığı zorlukları yansıtmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle dedi:  "Savaşta en çok mağdur olanlar çocuklar oluyor. Çocukların yaşadığı zorlukları artık toplum çok kanıksadığı için çok tepkisiz kalıyor ve normalleşmeye başladı bu durum. Biz bu filimde de annesini kaybeden bir karakterin yaşadığı zorlukları ve hayata tutunmasını anlatmaya çalıştık.  Öğrenci olarak bunu başardığımız için ve ülkemize bu ödülü getirdiğimiz için mutluyuz. Savaşta en çok etkilenen gerçekten çocuklar oluyor ve bu öksüz kalan çocuklara da ülkemizde sahip çıkıyor. Avrupa ise bu konuya duyarsız ve tepkisiz kaldığı ve ödülü de Avrupa'dan aldığımız için, bu hikayeyi onlara duyurduğumuz için mutlu olduk." 

Sanat yönetmeni Celal Baran Yıldırım ise büyük emekler vererek çektikleri filmin uluslararası bir film festivalinden ödül almasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Filmin kamera arkası görüntüleri -Yapımcı ve ödül alan Mert Uzunmehmet ile röp. -Yönetmen Muhammed Fatih Gülaydın ile röp. -Sanat yönetmeni Celal Baran Yıldırım ile röp. -Filmin afişi ve ödül fotoğrafı  Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, 

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Astsubaylardan Alperen'e anlamlı hediye MERSİN'in Gülnar ilçesinde, 23 Nisan'da kucağındaki oğlakla okuduğu şiirle sosyal medyada fenomen olan ve "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna "Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım" diyen Alperen Töstü'ye (11) astsubay ağabeyleri mektup gönderip, üniforma hediye etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda hizmet veren astsubaylar, büyüyünce astsubay olmak istediğini söyleyen Alperen Töstü'yü mutlu etmek için harekete geçti. Astsubaylar Alperen'e astsubay üniforması ile bir de mektup gönderdi. Mektupta, "Sevgili Alperen, sosyal medya ve televizyon ekranlarından seninle alakalı olan videoyu izledik. Vatana millete hizmet etme arzusuyla astsubay olmak isteğini öğrendik. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda vatan için hizmet eden astsubay ağabeylerin olarak sana küçük bir hediye gönderiyoruz. İnşallah sen de büyüdüğünde başta ailen olmak üzere hepimizin gurur duyduğu astsubay olacaksın. Allah'ım bahtını açık etsin. Sevgilerimizle" ifadelerine yer verildi.

EN ANLAMLI HEDİYE

Mektubu okuyup, üniformayı giyen Alperen, gönderilen hediye karşısında çok mutlu olduğunu ve kendisi için en anlamlı hediye olduğunu dile getirdi. Astsubay ağabeylerine hediye için teşekkür eden Alperen, astsubay olma hayalinin devam ettiğini, kız kardeşi ile birlikte ders çalışmanın yanı sıra keçileri araziye götürdüklerini ve tarla işlerinde ailesine yardım ettiklerini anlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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