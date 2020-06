DHA YURT ÖZEL GÜNDEM 12 yaşında robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptıKAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 6'ncı sınıf öğrencisi İsmail Tatar (12), koronavirüs nedeniyle evde kalmaktan canı sıkılınca robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı.

12 yaşında robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 6'ncı sınıf öğrencisi İsmail Tatar (12), koronavirüs nedeniyle evde kalmaktan canı sıkılınca robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı. 10 günde 120 lira harcayan Tatar, makineden 3 civciv çıkarmayı başardı.

Koronavirüs nedeniyle okulların kapanıp uzaktan eğitime geçmesinin ardından İsmail Tatar, derslerini internetten takip etti. Ancak 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalmaktan canı sıkılan Tatar, kuluçka makinesi yapmaya karar verdi. Civcivleri çok seven 7 yaşındaki kız kardeşi Gül Nida'yı da sevindirmek isteyen İsmail Tatar, karton kutu ve köpük kullanarak 10 günde kuluçka makinesini yaptı. Makineyi çalıştırmak için de dijital çağın vazgeçilmezi olan robotik kodlamayı kullanan küçük İsmail, makinenin sıcaklığının, neminin ne kadar olacağını, yumurtaların hangi zaman aralıklarıyla kaç derecelik açıyla döndürüleceğini yazdığı kodlarla belirledi.

'CAN SIKINTISINDAN HOBİ OLARAK YAPTIM'

İsmail Tatar, 120 lira harcayarak yaptığı makineyi daha sonra yumurtalarını yerleştirdi ve 3 civciv çıkarmayı başardı. Daha önce böyle bir makine yapmayı düşündüğünü ifade eden Tatar, "Evde kalmışken boş vaktimi değerlendirmek için böyle bir kuluçka makinesi yapmak aklıma geldi. Birazcık araştırma yaptım 'Nasıl viyol yapabilirim?' diye bazı yerlerden fikir edindim. Sonra aklımda bazı tasarımlar oluşturdum, en sonunda da böyle bir viyol yaptım. Bu makine aslında daha çok can sıkıntısından, hobi olarak yaptım, belirli bir amacı yok" diye konuştu.

Makineye yerleştirdiği yumurtalardan 21 gün sonra civciv çıktığını belirten İsmail Tatar, "Bugüne kadar 3 tane civcivim çıktı. Makine başarılı. Bunu gördüm ve bu bana yetti" dedi.

Yaptığı kuluçka makinesinde robotik kodlama kullandığını ve bu sayede makinenin yapmasını istediklerinin kodlarını yazmasının yeterli olduğunu ifade eden İsmail Tatar, şöyle konuştu: "Makineyi yaparken arduinoyu kullandım. Arduino bir çip ve içerisine yazdığınız kodlarla birçok şeyi yapabiliyor. Ben burada arduinoyu viyol yapmak için kullandım. Arduino, serum motoruna sinyal gönderiyor ve serum motoru da içerideki viyolü 45 derecelik açılarla çeviriyor. Nemi ve ısıyı ayarlayabilmek için içerisine ampul koydum. Bu ampulü kontrol eden burada bir tane termostat var ve o termostat benim istediğim sıcaklığa gelince ampulü kapatıyor, açıyor. İçerideki havanın sürekli dolaşması için de bir fan var. Bu yumurtalar karbondioksit yaydığı için sürekli oksijen almaları ve karbondioksitin dışarı çıkması gerekiyor. O fan içerideki havayı deliklere gönderiyor. Ayrıca nemi tutturabilmek için nem ölçer koydum ve o nem ölçer sayesinde nenim yüzde kaç olması gerektiğini ayarlayabiliyorum."

'ÇOCUKLARI İYİ YETİŞTİRİRSEK GELECEKTE ÇOK BÜYÜK ŞEYLERE İMZA ATARLAR'Küçük öğrencinin eğitim gördüğü özel kolejin müdürü Nurullah Çelebi Köker, 3 yıldır okulda robotik kodlama dersi verdiklerini belirterek, "Çocukların kafalarının bu noktaya odaklanmaları ve hatta birtakım şeyler yapması için öğretmenlerimiz bir takım çalışma yaptılar. Öğrencimiz bundan esinlenerek çok basit maddelerden, kutulardan, kartonlardan ve elektronik malzemelerden toparlayarak kuluçka makinesi yapmış ve civciv çıkartmış. Demek ki çocuklarımızı iyi yetiştirirsek gelecekte çok büyük şeylere imza atabilecekler" diye konuştu.

Tarihi mağaranın duvarları yazı tahtasına dönüştürüldü

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde bulunan birinci derece SİT alanı kabul edilen içerisindeki tünel, geçit ve galeriler ile görenleri kendisine hayran bırakan Bazda Mağaralarının turizme kazandırılması beklenirken, duvarlarının bilinçsiz kişiler tarafından yazı tahtasına dönüştürülmesi tepki çekiyor.

Kümbet evleri, ilk İslam üniversitesinin kalıntıları, Emeviler döneminden kalan Ulu Cami ve tarihi kalesi ile yerli ve yabancı turistlerin seyahat rotasında yer alan Şanlıurfa'nın Harran ilçesine 20 kilometre mesafedeki Bazda Mağaraları da keşfedilmeyi bekliyor. 2010 yılında birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen mağara, 2 bin yıllık geçmişi ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Roma döneminde yapıldığı tahmin edilen ve yıllarca taş ocağı olarak kullanılan, duvarlarındaki yazılı kitabelerden 13'üncü yüzyılda da işletildiği ortaya çıkan Bazda Mağaraları, yüzyıllar boyu kesilen taşların çıkarılmasının ardından çok sayıda tünel, meydan, geçit ve galeri oluşmasıyla yeraltı şehrini andıran bir görünüme kavuştu.

İÇİNDEN ÇIKARILAN TAŞLARLA TARİHİ YAPILAR İNŞA EDİLDİArkeologlar, gizemli yapısı ile görenlerin ilgisini çeken mağaranın, geçmişte yaz aylarında sıcaktan korunmak için de kullanıldığını ifade etti. Roma döneminde aktif hale getirilen taş ocağının içindeki taşların kesilerek çıkarılması ile doğal mağaraya dönüştüğünü anlatan arkeologlar, "Harran'ın dışındaki bölgede yolun iki tarafında bulunan mağaralardaki nahit taşları, 10-15 metre yüksekliğinde ve bazı noktaların iki katlı şekilde bloklar halinde çıkarılmış. Taşların buradan kesilerek çıkarılışı sırasında dikkatli davranılarak, mağaranın çökmesi de engellenmiş. Bu mağaradan çıkarılan taşların, Harran ilçe merkezindeki tarihi sur ve kalenin yanı sıra bölgedeki tarihi mekanlar ile Şuayip Antik Kenti ile Han El Barur Kervansarayında da kullanıldığı biliniyor" dedi.

DUVARLAR YAZI TAHTASINA DÖNÜŞTÜİçindeki tünel, geçit, galeriler ile görenleri şaşırtan ve gizemli tarihi ile de heyecanlandıran Bazda Mağaralarının duvarları ise bilinçsiz kişiler tarafından yazı tahtasına dönüştürüldü. Kimilerinin ismini yazdığı, kimilerinin sevdiklerinin ismini kazıdığı duvarların birçok noktasına da çeşitli şekiller çizilmiş olması, görenlerin tepkisini çekiyor. Bölge halkı, Bazda Mağaralarının turizme kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların hızlandırılmasını isterken, duvarlarına zarar verilmesinin önlenmesi için de yetkililerin duyarlılığını bekliyor.

Sakin şehir Uzundere'de kiraz mevsimi

DÜNYADA sakin şehirler ağında yeralan Erzurum'un Uzundere ilçesinde kiraz mevsimi başladı. Küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için Slow Food hareketinden ortaya çıkmış kentlerin birliğinden oluşan Cittaslow'a (sakin şehir) Mart 2016'da kabul edilen Uzundere, doğal güzelliklerinin yanısıra her türlü sebze ve meyvenin yetişmesiyle dikkat çekiyor. Denizden yüksekliği yaklaşık 2 bin metre olan Erzurum'un Karadeniz'e sınır ilçesi Uzundere'ye bağlı kırsal mahallelerde bugünlerde kiraz mevsimi başladı. Meyveciliğin giderek yaygınlaştığı ilçenin Balıklı Mahallesi'nde kurulan kiraz bahçesinde hasata başlayan vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanına pazarladıklarını söyledi. Kaymakamlık ve Tarım Müdürlüğü'nün desteğiyle kurduğu kiraz bahçesinde hasat yapan Mustafa Güngör, ilçede meyveciliğin geliştiğini bildirdi. Ağaçlardan günde ortalama 200 kilograma yakın kiraz topladıklarını anlatan vatandaşlar, Uzundere'de yetişen kirazın büyük ilgi gördüğünü vurguladı. Vatandaşlar, "Erzurum'da 'sebze ve meyve olmaz' diyorlardı. Ama gördüğünüz gibi her türlü sebze ve meyve olmaya başladı. Burada yetişen başta dut, kiraz olmak üzere meyveleri Bursa, İstanbul gibi büyük kentlere gönderiyoruz" dediler.

Evde kalan çocuklar için 'atıktan oyuncağa' projesini geliştirdiler

ERZURUM Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet projesi dersi kapsamında Kovid-19 sebebiyle evden çıkamayan çocuklar için sosyal medya üzerinden atıktan oyuncak yapmayı öğrettiler. Dünyayı etkileyen kovid-19 salgını sebebiyle yüz yüze eğitimin yapılamadığı İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet tez projesi dersini sanal ortamda gerçekleştirdi. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu'nun danışmanlığını yaptığı Dilara Küçükoğlu, Hilal Birdel, Aleyna Kellevezir, Gamze Taşçı ve Hakan Tosun, kovid-19 sebebiyle evlerinden haftada 2 gün belirli saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilen çocuklar için 'atıktan oyuncağa' projesini hazırladı. Kendileri de evden çıkmayan 5 üniversite öğrencisi sosyal paylaşım platformu instagram üzerinden yaptıkları paylaşımlarla çocuklar için atıktan nasıl oyuncak yapılacağını anlattı. Karton kutu, bez parçaları daha birçok atık malzemeden oyuncak yapan gençler, bunu sosyal medyadaki hesaplarından takipçileri olan kişilerin de yapması için teşvik etti. Öğrencilerin toplumsal duyarlılık amacıyla yaptıkları proje büyük ilgi gördü.

'ATIKTAN OYUNCAĞA' PROJESİAtatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın büyük önem verdiği toplumsal duyarlılık projelerine mezuniyet projesi dersinde yer verdiklerini belirten Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu, danışmanlığını yaptığı 5 öğrencinin bu amaçla 'atıktan oyuncağa' projesini geliştirdiklerini belirtti. Kovid-19 sürecinde evden çıkamayan çocuklara yönelik hazırlanan projenin önemine dikkat çeken Taşcıoğlu, "Projenin temel amacı, bu süreçte evden çıkamayan ve can sıkıntısı yaşayan çocuklar için atıklardan oyuncak yapılıp eğlenmelerini kolaylaştırmak ve böylece çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamaktır. Öğrencilerimin sosyal medya platformu instagramda yürüttükleri projesi challenge yoluyla uluslararası bir boyut bile kazandı. Atıktan oyuncağa projemize ülkemiz insanı başta olmak üzere tüm dünya insanlığının güçlü desteğini umuyoruz" dedi. Mezuniyet tez projesi dersi kapsamında yürüttükleri toplumsal duyarlılık projesini 5 kişiyle başlattıklarını ifade eden Dilara Küçükoğlu, kısa sürede sosyal medyada 20 bin kişiye ulaştıklarını söyledi.

Gaziantepliler nohut dürümüne akın etti

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 aydır kapalı olan nohut dürümcüler yeniden hizmet vermeye başladı. Uzun süre bu lezzete hasret kalanlar da nohut dürümü satışı yapan yerlerde yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs salgınında vakaların azalması üzerine nohut dürümü satışı yapan yerler yaklaşık 3 aylık aradan masa ve sandalyeleriyle hizmet vermeye başladı. Uzun süredir paket hizmet veren işletmelerin hizmet vermeye başlamasıyla vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren kentteki dürümcülere giderek nohut dürümü yemeye başladı. Masaların sosyal mesafe kurallarına göre konumlandığı iş yerlerinde, müşteriler maske takmalarının ardından içeriye alındı. Müşteriler acılı ve acısız olarak hazırlanan Gaziantep'e özgü olan nohut dürümünü yiyerek, bu lezzetle olan özlemini sonlandırdı.

Kentteki işletmecilerden Ahmet Kesen, vatandaşların nohut dürümünü çok özlediğini ifade ederek, "Pandeminin başlamasıyla birlikte müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı açısından iş yerimiz kapalıydı. Şu anda sosyal mesafe kuralları ile ilgili tüm çalışmalarımızı yaptık. Gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. 1 Haziran itibariyle çalışmaya başladık. İnsanlar nohut dürümünü özlemiş. Fakat içeriye çok kalabalık şekilde alamıyoruz. Kapıda görevlendirdiğimiz arkadaşımızla içeriye giriş çıkış kontrollerinin yapılmasını sağlıyoruz. Nohut dürümü Gaziantep'e özgü bir yemek, gelen müşterilerimiz özlemişler. Biz de hem nohut dürümü yemeyi hem de müşterilerimizi özledik. Kapalı olduğumuz süreçte bizi tanıyanlar arayıp nohut dürümünü özlediklerini söylüyorlardı" dedi.Nohut dürümü yemeye gelenler ise dürümcülerin açılmasının ardından, uzak kaldıkları lezzeti tatmak için geldiklerini ifade etti.

Karadeniz'de yanan 290 hektarlık orman arazisine dikilen fidanların yeşerdi

KARADENİZ Bölgesi'nde geçen yıl Aralık ayında 7 ilde 85 noktada çıkan yangınlarda zarar gören 290 hektarlık orman arazisine dikilen fidanların yeşermesiyle, yeşil örtüyle kaplanan ormanlarda yangının izleri silindi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, "Birkaç yıl içerisinde yangında hasar gören bölge eskisi gibi yeşil hale gelecektir" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde geçen yıl Aralık ayında Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Gümüşhane illerinde 85 noktada orman ve örtü yangınları çıktı. Şiddetli lodosun etkisiyle yayılan alevler, ormanlık alanlar ve yerleşim yerlerine sıçradı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 23 ilden bölgeye gelen takviye yangın söndürme ekipleri, belediye itfaiye ekipleri ile alevlere müdahale etti. Karadeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve hızı saatte 170 kilometreye ulaşan lodosun etkisiyle alevlere güçlükle müdahale edilebildi. 65 saatte kontrol altına alınan yangınlarda 21 ev yandı, 280 hektar ormanlık alan ile 10 hektarlık tarım alanı zarar gördü. Yangınların vatandaşların bahçelerinde yaktıkları anız ateşlerinin rüzgarın etkisiyle ormanlık alanlara sıçraması sonucu çıktığı belirlendi, 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

ORMANLIK ALANLAR YEŞERMEYE BAŞLADIKaradeniz'deki yangınların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Orman Genel Müdürlüğü'nce yanan alanlarla ilgili çalışma başlatıldı. Yangında zarar gören alanlarda fidan dikerek ağaçlandırma çalışması yapıldı, bitkiler de yeniden yetişmeye başladı. Orman arazisine dikilen fidanlar yeşermeye başlarken, yeşil örtüyle kaplanan alanlarda yangının izleri de silindi.

'KALIN KABUKLU AĞAÇLAR ÇOK FAZLA ETKİLENMEDİ'Trabzon'un Arsin ilçesi Elmaalan mevkisindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, Karadeniz'de kış aylarında yangın olayları yaşanmasının etkeni olarak ölü örtü ile kuruyan yaprakların uygun şartları bulduğunda yanmaya hazır hale gelmesi olduğunu söyledi. Geçen yıl meydana gelen yangınların güneyden esen rüzgarlarla desteklendiğini kaydeden Bilgili, "Alanda vejetasyon yani bitkilerin yetişme döneminin başlamasıyla birlikte tekrardan yeşillenme meydana gelmiş durumda. O zamanki örtü yangınlarının etkilediği ağaçlara baktığımızda önemli bir oranda zayiat olduğunu biliyoruz. Özellikle büyük çaplı ve kalın kabuklu ağaçların yangından çok fazla etkilenmediğini ve hayatiyetlerini devam ettirdiğini görüyoruz" dedi.

'ESKİSİ GİBİ YEŞİL HALE GELECEK'Doğanın kendisini çok hızlı yenilediğine dikkat çeken Bilgili, "Bunu da zaten birkaç yıl içerisinde göreceğiz. Ağaç kabuğun alt tabakasındaki soymuk denilen bölümünün tamamının etkilenmesi halinde ağaçlar ölür. Yangın bölgesinde zarar gören ağaçların ise büyük bir kısmının çok fazla zarar görmediğini görebiliyoruz. Birkaç sene içerisinde yangında hasar gören bölgenin eskisi gibi yeşil hale gelecektir" diye konuştu.

'DİKİLEN FİDANLAR BÜYÜYOR'Yangında köyü ve çevresi zarar gören Ferhat Özdemir, "Orman başlangıcından buraya kadar bizim köy dağlık bir arazi olduğu için kısmen yandı. Burada canlı varlık kalmadı. Bütün her şey yandı. Ağaçlar yandı, bazı büyük ağaçlarımız zedelendi. Burada rüzgarın çok etkisi vardı. Yangından sonra fidan dikimi yapıldı. Yeni dikilen fidanlar, büyüyerek yeşerdi. Biz de bu büyümeyi kontrol etmeye çalışıyoruz" dedi.

Koronavirüs Hoynat Adası'ndaki kuşlara yaradı

TÜRKİYE'de gümüş martı ve tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nda, koronavirüs salgını süresince ziyaret kısıtılaması getirilince kuşların daha fazla yuva yaparak ürediği gözlendi.

Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde denizle karanın birleştiği yerde bulunan Hoynat Adası'nda, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı belirlendi. Adada yaşayıp üreyen kuşlar, koronavirüs salgını nedeniyle en sakin dönemini geçiriyor. Adanın çevresinde ziyaretçiler kesilip, araç trafiği azalınca kuşların kıyılarda daha fazla yuva yaparak üremeye başladığı gözlendi. Adanın turizme kazandırılması ve kuş gözlemlenmesi için seyir terasları ile belirlenen platformlara dürbünler yerleştirildi.

Adanın kuş gözlemciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olması nedeniyle turizme kazandırılması için de Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi tarafından projeler hayata geçiriliyor. Tarihte gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandıkları bilinen ada, ev sahipliği yaptığı nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerini barındırması nedeniyle 'Önemli Kuş Alanı' olarak belirlendi. Girişlerin yasaklandığı ve kuşların yaşam alanı olarak bırakılan ada, yerli ve yabancı turistlerin de her yıl büyük ilgisini çekiyor.

'KUŞLAR ARTIK DAHA İYİ GÖZLEMLENEBİLECEK'Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, doğal güzelliği bozmadan ada çevresinde bir takım projeler gerçekleştirdiklerini, seyir terası ve dürbünler yerleştirilmesiyle kuşların artık daha iyi gözlemlenebileceğini belirterek, "Perşembe kıyılarında bulunan bir birinden güzel turizm potansiyeli yerlerimiz var. Hem ilçemizde konaklama sorununu gidermek hemde daha fazla turizm pastasından pay almak için çalışmalarımız var. Hoynat, bizim için çok önemli ender yerlerden biri. Burada Türkiye'de nadir olarak bilinen tepeli karabatak kuşları yaşıyorlar. Yıllardır bu adada yuva yaparak üreyen kuşlar, kuş gözlemciliği yapanlarında büyük ilgisini çekiyor. Buraya yerleştirdiğimiz 2 adet dürbünle kuşların artık daha iyi gözlemlenebilecek. Adaya ziyaretçi yasağı var, nesli tükenmekte olan bu kuşların burada çoğalması için özen gösteriyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle ada çevresinde ses gürültü giderek yerine sakinlik geldi. Bu nedenle burada kuşların daha çok yuva yaparak üremeye başladığını gözlemledik" dedi.

Başkan Tandoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e buraya yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, vatandaşların seyir teraslarının bulunduğu ada bölgesinde, kuşların yaşam alanlarının olumsuz etkilenmemesi için, çevreyi kirletmemeleri konusunda da uyarıda bulundu. Adayı ziyaret ederek kuşları gözlemleyen Vefa Aksu ise, yapılan çalışmalarla adanın daha güzelleştiğini, özellikle kuş gözlemciliği açısından buranın büyük önem arz ettiğini söyledi.

Fiziki mesafeli tatilin geceliği 10 bin euro

ANTALYA'da koronavirüsten uzak tatil için rezervasyonlar başladı. Tatilcilerin ilk tercihi lüks villalar. Geceliği 10 bin euro olan ve kendi başına bir otel gibi inşa edilen lüks villa, 10 günlüğüne Katarlı bir aile tarafından rezerve edildi.Koronavirüs tüm dünyada ekonomiden sağlık sistemine, sosyal hayattan iş hayatına tüm alanlarda insanları değişikliğe yöneltti. Virüse karşı en önemli silahlar arasında gösterilen maske, dezenfektanlar ve kolonyaların yanı sıra, fiziki mesafe de büyük önem kazandı. Mart ayında Türkiye'de ilk virüs vakasının görülmesinin ardından alınan kararla Türkiye yurt dışına kapılarını kapatırken iç hatlarda ise seyahat kısıtlandı. 2.5 ay sonra koronavirüs vakalarının kontrol altına alındığının açıklanmasının ardından 'yeni normal' olarak açıklanan yeni hayat düzenine 1 Haziran itibarıyla geçildi.TATİL TERCİHİ DEĞİŞTİKısıtlamaların sürdüğü 2.5 aylık sürede vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında bu yıl tatilin nasıl yapılacağı konusu yer aldı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte turizm sektörü başta olmak üzere sektörlerde hareketlenme başladı. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'daki tatil tesislerini arayan tatilciler, ilk olarak otellerdeki hijyen önlemlerini sordu. Alınan önlemleri öğrenen tatilcilerin çoğunluğu ise 1 Temmuz'dan itibaren rezervasyon yaptı. Rezervasyonların çoğunluğu eski tatil anlayışının aksine otel odalarından uzak, lüks villalar üzerinde yoğunlaşıyor.GECELİĞİ 10 BİN EURO'YA ÖZEL HİZMETAntalya'da 5 yıldızlı 80 otelin bulunduğu Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki otellerin birçoğunda yer alan lüks villa konsepti de en çok tercih edilenler arasında oldu. Kral dairelerini dahi tercih sıralamasında geride bırakan lüks villalarda, konuklar için her türlü detay düşünülmüş. Odalar içerisinde oyun alanlarından yatak odalarındaki jakuzilerden havuzlara kadar farklı seçeneklerle konukların fiziki mesafe kuralına göre tatillerini gönül rahatlığıyla yapabilmesine imkan tanınıyor. Bölgede bu türden lüks villaların bulunduğu otellerden biri olan Susesi Luxury Resort ve Calista Luxury Resort'ta lüks villalara şimdiden rezervasyonlar yapıldı. Calista Luxury Resort'ta kendi başına bir otel gibi tesis içerisinde inşa edilen lüks villada otel konforunda hizmet almak mümkün. Bu villada tatil yapmak istediğinizde size özel olarak aşçı, garson ve temizlik görevlileri 24 saat sadece size hizmet veriyor. Leo adı verilen ve kapısında iki görkemli aslan heykelinin bulunduğu villada eğlence ve konfor adına her şeyi bulmak mümkün. Kendine ait havuzu bulunan, içerisinde sinema salonu, jakuzi, sauna, Türk hamamı, 9 yatak odası, içinde bilardo masasının dahi bulunduğu eğlence odası, özel restoran gibi ayrıcalıkların yer aldığı villa ise en çok merak edilen yer oldu. Kısa süre önce Katarlı bir tatilci tarafından 10 günlüğüne rezerve edilen bu villanın konaklama maliyeti ise geceliği 10 bin euro. Yani burada ailesiyle konaklayacak tatilcinin gecelik 75 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.Geceliğine 75 bin lira veremeyip lüks villa tercih edenlere hizmet veren otellerden bir diğeri ise Susesi Luxury Resort. 750'şer metrekarelik alanlardan oluşan 2 villası bulunan otelde yine her türlü detay düşünümüş. Dubleks inşa edilen 4 yatak odalı ve 24 saat özel personelle hizmet verilen villanın havuzu da ortak kullanımdan bağımsız. Ayrıca otelde 19 adet royal suit bulunuyor. Bu odaların kendine ait terasları, havuzları ve özel alanları olduğu için tatilciler tarafından tercih ediliyor.Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, rezervasyonlarla ilgili yavaş yavaş hareketliliğin başladığını söyledi. Temmuz başı itibarıyla tamamen açılış planladıklarını anlatan Kızıldağ, "Villaları soranların sayısı önceki yıllara göre çok arttı. Mali durumu iyi olan tatilciler daha özellikli kendilerine özel konaklama türlerini tercih ediyor. Sezonu açtığımızda villa satışlarının ivme kazanacağını düşünüyoruz. 13 villamız var. Ancak içlerinde en özelliklisi, en lüksü Leo. Burası kendi başına butik bir otel konseptinde" dedi.Susesi Luxury Resort Genel Müdürü Çağlar Bayrakçı da rezervasyon almaya başladıklarını ve her gün telefonla arayan tatilcilerin merak ettikleri konuları detaylıca sorduğunu söyledi. Soruların tamamına yakınının koronavirüs önlemleriyle ilgili olduğunu anlatan Bayrakçı, tesisteki villaların daha ilgi çektiğini kaydetti. Bayrakçı, "Standart odaların dışında farklı odalarımız var. Ana binada 20 royal süit dediğimiz kendi içinde havuzu olan. İki büyük villamız var. 750 metrekarelik 4 yatak odalı, ailelerin rahatça içinde konaklayabileceği bir alan. Tüm otelin hizmetlerinden faydalabilirler. Çok ünlü isimler daha önceleri buraları tercih etmişti. İki villamız da ilerleyen tarihler için rezerve edildi" dedi.

1 maskenin 50 kez kullanımını sağlayan sterilizasyon kutusu icat etti

ANTALYA'da ortaokul öğrencisi Egemen Doğan Canpolat (15), koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde fazla maske kullanımının önüne geçebilmek için 'Sterilizasyon kutusu' icat etti. 5 dakikada 80 derece ısıya ulaşan kutunun içine konan başta N95 ve medikal maskeler, 30 dakika içerisinde sterilize olup 50 kez kullanılabilecek. Konyaaltı Bahçeşehir Koleji 7'nci sınıf öğrencisi Egemen Doğan Canpolat, TÜBİTAK'ın birçok projesinde yer aldı ve birçok başarılı projeye imza attı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde yeni bir proje geliştiren Canpolat, 5 dakika içerisinde 80 derecelik ısıya ulaşan sterilizasyon kutusu oluşturdu. Sterilizasyon kutusunun içine yerleştirilen başta N95 ve medikal maske olmak üzere pamuklu maskelerin 30 dakika içerisinde sterilize olacağını belirten Egemen Doğan Canpolat, bu sayede fazla maske kullanımının önüne geçileceğini, 1 maskenin 50 kez kullanılabileceğini açıkladı.YARIM SAAT İÇERİSİNDE STERİLİZEKoronavirüs döneminde okullar kapandığı için çok etkilendiğini anlatan Egemen Doğan Canpolat, koronavirüsle mücadele etmek için neler yapabileceğini düşündüğünü aktardı. Canpolat, pandemi sırasında sağlık çalışanlarının yoğun kullandığı N95 maskelerine ihtiyaç duyulması nedeniyle maskeleri sterilize edip tekrar kullanılması için düşük maliyetli verimli bir yöntem geliştirmeyi amaçladığını söyledi. Maskeyi sterilize etmek için sterilizasyon kutusu yaptığını anlatan Egemen Doğan Canpolat, kutunun içerisinde seramik ısıtıcı ve ısının düzenli yayılması için fan koyduğunu belirtti. Canpolat, "N95 maskeleri sağlık çalışanları için çok büyük önem taşıyor. Ancak bu maskeler tek kullanımlık. Benim yaptığım proje sayesinde insanlar bu maskeleri gün içerisinde birden fazla kullanabilecek. 80 derecede 30 dakika boyunca tuttuğumuzda maskeler sterilize oluyor ve 50 kez kullanılabiliyor. Bu projemi hayata geçirmek istiyorum. Günde birkaç defa maske değiştirmesi gerekenler olduğunu düşünürsek, sterilizasyon kutusunun hem insan sağlığı hem de ülke ekonomisi için çok büyük önem taşıdığını düşünüyorum" dedi.HEM ÜLKE EKONOMİSİ HEM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KATKIAynı okulda matematik öğretmeni olan, okul proje koordinatörü Cevdet Canpolat, "Pek çok TÜBİTAK projesinde başarı gösteren öğrencimiz, pandemi sürecinde bir sterilizasyon kutusu üretti. Özellikle sağlık çalışanlarının gün içerisinde çok fazla tükettiği N95 maskelerini 50 kez sterilize ederek tekrar kullanma şansı elde ediyor. Yaptığı bu kutuyla hem ülke ekonomisine hem de sağlık açısından katkı sağladığını düşünüyorum. Öğrencilerimizin daha bu yaşta bu tarz başarılar göstermesi, bizim açımızdan da umut vaad edici" diye konuştu.

Şelale üzerindeki 'kral havuzu' tıklım tıklım ANTALYA'nın Serik ilçesinde, denizden 400 metre yükseklikteki Yukarı Uçansu ve Aşağı Uçansu şelaleleri ile zirvesindeki 'kral havuzu', koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesinin ardından yerli turistlerin tercihi oldu.

Antalya'dan 65 kilometre uzaklıktaki Serik'e bağlı Akçapınar Mahallesi'ne araçlarla ulaşan ziyaretçiler, dağların arasında yaklaşık 2 kilometrelik dar patika yolun sonunda saklı cennete ulaşıyor. Çam ağaçlarının arasında 70 metreden dökülen Yukarı Uçansu ile 51 metre yükseklikten dökülen Aşağı Uçansu şelaleleri ile şelalelerin üstünde derinliği 1.5 ila 4 metre arasında değişen doğal havuz, görenleri hayran bırakıyor. 'Kral havuzu' olarak bilinen doğal havuzda, ziyaretçiler hem buz gibi suyla serinliyor hem de bol bol fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

BİLİNÇSİZ KULLANIM ÇEVREYE ZARAR VERİYORDoğal havuzda fotoğraf çekenlerin sosyal medya hesaplarında paylaşması nedeniyle bilinirliği artan saklı güzellik, günübirlik tatilciler tarafından işgal edilmiş durumda. Çevre korumasının olmadığı, insanların rastgele oturarak zaman geçirdiği kral havuzu çevresinde ateş yakanlardan, yiyecek ve içeceklerini çevreye saçanlara kadar birçok olumsuz görüntü yaşanıyor. Kimileri bu görüntülere tepki gösteriyor, kimileri ise duyarsız kalıyor.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMELİ3 arkadaşıyla birlikte kral havuzunda zaman geçiren Defne Aslan, "İlk kez geliyorum. Gayet güzel, hoş bir ortamı var. Koronavirüs önlemleri kapsamında mesafemize dikkat etmemiz gerekiyor. Burada insanlar öyle iç içe değil, dikkat etmeye çalışıyorlar" dedi.Eşi ve çocuğuyla tatil için Bursa'dan gelen turizm acentesi sahibi Nur Evşan Gümüşoğlu, "Burası sosyal medyada methini çok duyduğumuz bir yerdi. Misafirlerime de burayı gezip göstermek ve tanıtmak istiyorum. Bu nedenle ilk biz gelip, görelim istedik. Çok mükemmel, doğayla iç içe olabilecek bir yer olduğunu fark ettik" diye konuştu.

İzmir Şirinyer Hipodromu yarışlara hazır

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle geçen 20 Mart'ta iptal edilen at yarışları, Türkiye genelinde 10 Haziran günü seyircisiz olarak başlayacak. İzmir'in Buca ilçesindeki Şirinyer Hipodromu da salgına karşı alınan üst düzey tedbirler ile yarışların başlayacağı günü bekliyor. 485 dönüm arazide bulunan hipodroma, yarış öncesinde sosyal mesafe uyarıları yerleştirilip, 255 dezenfektan dispanseri ve jokeyler için tek kişilik odalar hazırlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart'ta iptal edilen at yarışları, 81 gün sonra seyircisiz şekilde başlayacak. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan itibaren üst düzey tedbirlerin alındığı hipodromlar, tekrar atları, jokeyleri ve sektör çalışanlarını ağırlamak için hazırlanıyor. 485 dönüm arazide bulunan İzmir Şirinyer Hipodromu girişinde, personel ve görevliler ateşleri ölçülüp, dezenfeksiyon tünelinden geçiriyor.Tekrar yarışacak olan jokeyler ise, kendileri için özel olarak paravanlarla ayrılmış, numaralandırılmış ve dezenfekte edilmiş odalarda yarış öncesi hazırlıklarını yapacak.Yarış kayıtlarının yapıldığı gişede ise, sıraya giren kişiler yerlerde işaretli olan alanlarda sosyal mesafeye uyarak sırada bekleyecek.

Aynı zamanda, padok bölümü ve start makineleri de her yarış öncesi ve sonrası ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilecek. Hipodromunun pansiyon bölgesinde bulunan atlar ise yarışların iptal edildiği günden beri, formda kalmaları için her gün saat 04.00'ten 10.00'a kadar gezdirilmeye devam ediliyor ve günlük bakımları yapılıyor.

İZMİR'DE İLK YARIŞ 11 HAZİRAN'DAİzmir'deki ilk yarış 11 Haziran Perşembe günü başlayacak. Haftada 2 veya 3 gün yapılacak koşularla devam edecek. Yarışlar iptal edildiği günden itibaren hipodromlarda kriz masalarının oluşturulduğunu aktaran Şirinyer Hipodromu Müdürü Cenk İşkara, şu bilgileri verdi: "İzmir'de de önlemler aldık. İçeriye girişleri sağlık kontrolüyle sağlıyoruz. Yarışlar başladığında jokeylerimiz tek tek içeri alınacak ve doktorlarımız tarafından ateşleri ölçülüp, sağlık durumlarına bakılacak. Hepsi ayrı odalarda hazırlanacak. Sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Dezenfeksiyon çalışmasına genelde atların ve sahiplerinin bulunduğu pansiyonlar bölgesinde ağırlık veriyoruz. Traktör arkası pülverizatör ile ortam ilaçlaması yapılıyor. Açık alanlarda sırt pompasıyla ilaçlamalar yapılıyor. İnsan temasının olduğu tüm bölgeler, Sağlık Bakanlığı'nın bizlere vermiş olduğu oranlarda çamaşır suyunun bulunduğu çözeltiler kullanılarak düzenli olarak temizleniyor. İzmir'deki yarışlar, başlangıç olarak perşembe ve cuma günü daha sonraki haftalarda ise değişen günlerde yapılacak. İkinci bir talimat gelene kadar seyirci almayı düşünmüyoruz. Sadece yarışa deklaresi olan at ilgilileri alınacak."

İzmirliler, alınan önlemlerle yeni dönemde kütüphanelerden faydalanmaya başladı

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle bir süre kapalı tutulan İzmir'deki kütüphaneler, alınan önlemlerle konuklarına hizmet vermeye başladı.

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyaya yayılan Kovid 19 salgını sonrası sosyal izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla birçok kurumun faaliyetlerine geçici süreyle ara verildi. Restoran, AVM, spor salonu ve kütüphane gibi vatandaşların toplu halde bir araya geldikleri birçok kurum, bu süreçte kapalı kaldı. Türkiye'nin virüs karşısındaki mücadelesi başarılı bulununca hayatın normalleşme süreci başladı. Kapalı kalan birçok alan tekrar hizmete açıldı. Öğrenciler, araştırmacılar veya tez hazırlayanlar, bilgi edinmek için kütüphanelerin yolunu tuttu. Yeni dönemde kütüphanelerde önlemler alındı. Burada da vatandaşlar, ateşleri ölçülerek kütüphaneye alınmaya başlandı. Kurumun çeşitli yerlerine dezenfektanlar konuldu. Ayrıca sosyal mesafe aralığına önem verildi. Masalarda bir dolu, bir boş oturma düzenine geçilerek sosyal mesafe aralığı sağlandı. Bunun yanında kullanılan ozon teknolojisine sahip çoklu kitap sterilizasyon cihazıyla; gün içinde dokunulan kitaplar dezenfekte edildi.

Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, "Kütüphaneler okuyucu varsa anlam kazanır. Okuyucular yaşatır kütüphaneleri. Koronavirüs nedeniyle birkaç aydır hasrettik okuyucumuza. Şimdi normalleşme süreciyle yavaş yavaş okuyucumuz kapımızı çalmaya başladı. İnsanlarımız koronavirüsün büyük tehlikesine zor ikna oldu. Ancak tehlikenin geçtiğine kolay ikna oldular. Tedbirleri bırakmamamız lazım. Kurumsal olarak bizlerin. bireysel olarak tüm insanların tedbirleri sürdürmesi lazım" dedi.

Milli Kütüphane olarak çeşitli önlemler aldıklarını belirten Puğ, girişte ateş ölçüldüğünü, maske kullanıldığını, sosyal mesafe kuralına uyulduğunu ve kitapların temizliğinin sterilizasyon cihazlarıyla sağlandığını belirtti. Pandemi döneminde İzmir'deki kütüphane sayısının yetersizliğinin de ortaya çıktığını kaydeden Puğ, "Zaten okuyucu kapasitesine hizmet yetmiyordu. Milli Kütüphanemiz tıka basa dolu olup, okurlar ayakta beklerdi. Bu dönem gelenlerin sayısını yarı yarıya azaltmış bulunmaktayız. Bunun için hem dijital haberciliğin artması hem daha sağlıklı yararlanacağımız kütüphane binalarımızın artması gerekmektedir. Yine hatırlatalım. Her ne kadar kurumsal olarak biz önlemlerimizi alırsak alalım. Önce kişilerin kendi önlemini alması, dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Serebral palsi hastası Mustafa, klavyeyi burnu ile kullanarak ikinci kitabını yazıyor

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve 'beyin felci' olarak bilinen doğuştan 'Serebral palsi' hastası olan Mustafa Erol (39), 4 yıl önce piyasaya çıkardığı 'Herkes Beni Engelli Sanıyo!' isimli hikaye kitabının ardından başka bir engellinin hayatını konu alan ikinci kitabını klavyeyi burnuyla kullanarak yazıyor. Tüm eğitimini dışarıdan tamamlayan Erol, bir yandan da şimdi doktora yapmaya hazırlanıyor. Oğlunun tuttuğunu koparan azimli biri olduğunu belirten Hatice Erol, oğlunun arızalanan akülü tekerlekli sandalyesinin yerine yenisinin alınması için hayırseverlerden destek istedi.

Girne Mahallesi'nde yaşayan emekli memur Mehmet Emin Erol (65) ve ev kadını Hatice Erol (59) çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan 'serebral palsi' hastası Mustafa Erol ellerini ve ayaklarını kullanamasa bile yaptıklarıyla görenleri şaşırtıyor. Okumayı evde kendi imkanlarıyla öğrendikten sonra 1999 yılında ilkokulu ardından ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirerek mezun oldu. Daha sonra üniversite sınavına girerek Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans Programı'nı 2008 yılında tamamladı. Aynı okulda yatay geçiş yaparak İşletme Fakültesi'ni 2011 yılında bitirdi. Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü'nde ise yüksek lisansını geçen 26 Ağustos'ta tamamladı. Klavyeyi burnuyla kullanarak 'Herkes Beni Engelli Sanıyo!' isimli kendi hayatını konu alan kitabını 7 yılda tamamlayarak 2016 yılında piyasaya süren Mustafa Erol, şimdi ise başka bir engelli gencin hayatını anlatan bir hikaye kitabı yazmaya başladı. Doktora yapmaya hazırlanan Erol, günün büyük bir bölümünü kitap okuyarak ve bilgisayar başında kitabını yazarak geçiriyor. Takvim yaprağı dahil okuyabileceği her şeyi okuyup, yazdıkları ile adeta imkansızı başarıyor.

'KORANAVİRÜS İÇİN DUYGULANDIRAN YAZI'Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalındığı dönemde, engellilerin neler yaşadığını herkesin anladığını düşündüğünü belirten Mustafa Erol, pandemi günlerinde evde yeni kitabı üzerinde çalıştığını kaydetti. Erol, salgın döneminde evde kalınmasıyla ilgili düşüncelerini bilgisayarına şu şekilde not düştü:

"'Evlerinize kapandığınız zaman neler hissettiniz?', sevgili dostlar. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissettiniz. Hissetmekten ziyade bunu yaşıyorsunuz. Hep birlikte yaşıyoruz öyle değil mi. Evden çıkamayıp özgürlüğünüz kısıtlanınca kendinizi bir nevi engelli gibi hissettiniz mi? Kendinizi bir engellinin yerine koyabildiniz mi? Bir engellinin nasıl yaşadığını bağımsızca dışarıya çıkmadığı için neler hissettiğini bir yerden bir yere gitmeye ihtiyaç duymanın nasıl bir duygu olduğunu anladınız mı? Birbirinizden uzak kalınca birbirinizin değer ve kıymetini daha iyi anlayabildiniz mi? Sizi bilmem ama ben dostlarla birlikte olmayı çok özledim. İnşallah bu zor günler en kısa sürede biter. Bu süreç bitene kadar da evinizden çıkmayın sevgili dostlar" diye yazdı.

'TUTTUĞUNU KOPARAN BİRİ'Mustafa ile yakından ilgilenen annesi Hatice Erol, "Mustafa zor doğum sonrası spastik engelli olarak dünyaya geldi. Çok sayıda doktora götürdük ama çare olmadı ve bu zamana kadar fizik tedavi aldı. Fizik tedavilerin faydası ayağının üzerine basabilmesi oldu. Mustafa çok azimli ve hayata hiç küsmedi. 3 Mayıs'ta Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) girecekti. Ancak sınav, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Onu da tamamladığı zaman doktorasını yapmaya hazırlanıyor. Çok kitap okur, hiç durmaz boşa vakit harcamaz. Tuttuğunu koparan biri onunla gurur duyuyoruz. O bizim her şeyimiz. Dünya klasikleri ve Türk yazarların yazdığı 500'ü aşkın kitabı okudu. Engeline rağmen bazı sağlıklı insanın yapamadığını bile yapıyor" dedi.

'AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYEYE İHTİYACI VAR'Oğlunun yeni bir akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Hatice Erol, "Yürüyemediği için dışarıya çıkamayan Mustafa'ya 5 yıl önce Cumhurbaşkanımız tarafından akülü tekerlekli sandalye verilmişti. Ancak bu akülü tekerlekli sandalye bozuldu. Şimdi yeni bir akülü arabaya ihtiyacı var. Bizim şu anda bunu alma gücümüz yok. Ev aldığımız için kredi borcumuz var. Mustafa'ya akülü tekerlekli sandalye konusunda hayırseverler yardımcı olursa memnun oluruz" diye konuştu.

Bedensel engelli öğretmenden evde kal şarkısı

MERSİN'de, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce insanın yaşamını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını ile öğrencilerinden uzak evde kalan piyano öğretmeni, besteci Dönay Üçgül, yazdığı ve seslendirdiği bestesi ile vatandaşlara bir süre daha evlerinde kalmaları konusunda çağrıda bulundu.

3 yaşında geçirdiği hastalık sonucu belden aşağısı felç olan Mersin'deki Nevit Kodalı Anadolu Güzel Sanatlar Lises piyano öğretmeni Dönay Üçgül (40), dünyayı etkileyen koronavirüs için beste yazıp, notaya döktü. Üçgül, bestesini piyanosunun başına geçerek, stüdyosunda seslendirdi.Pamukkale Uluslararası Beste Yarışması'nda Türkiye birinciliği, İrlanda ve Mısır'da düzenlenen yarışmalarda ise dünya 3'ncülüğünün yanı sıra 1999 yılında yaptığı 'Umut' adlı albüm çalışması ile bilinen 19 yıllık öğretmen Üçgül, koronavirüs nedeni ile aylarca evde kaldığını belirtti. Üçgül, "Bu konudan ben de çok etkilendiğim için besteyi yaptım. Öncelikle şunu söylemem lazım, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde verdikleri emek ve ciddi çalışmalarından dolayı biz çok mutlu kaldık. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Daha bitmedi ama şu an bu günlerde olabildiysek bu onların sayesindedir. Ben özellikle kendi adıma bütün sağlıkçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu besteyi de yazarken yaşadığımız olumsuz sonuçlardan dolayı, biliyorsunuz Türk milleti her zaman mücadelecidir, hırslıdır. Bu süreci atlatacağımızı biliyoruz ama biraz daha sabredelim kaygım, az kaldı yolun sonucu gözüküyor. Bu nedenle de bende böyle bir şey yazmaya karar verdim. Ortaya güzel bir eser çıktığına inanıyorum" dedi. Dönay Üçgül'ün yazdığı bestenin sözleri ise şöyle: 'Evde kal Türkiye'Bu sabah yine haberlerde koronaSağlıkçılar çalışıp bizim için savaşıyorÇiçekler açacak, yine eski günlereHayat eve sığacak, evde kal TürkiyeÇiçekler açacak, yine eski günlereHayat eve sığacak, evde kal TürkiyeEvde kal TürkiyeUmutlu yarınlara evde kal TürkiyeMersinimiz canımız, en güzel yanımızTürkiye'deki vatanımız, milletimiz canımızYaz göründü aman haBitmedi koronaBiraz daha sabredelim benim güzel milletimEvde kal TürkiyeUmutlu yarınlara evde kal Türkiye

Neşeli sabahlara evde kal Türkiye

