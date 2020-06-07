DHA YURT ÖZEL GÜNDEM
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

Koronavirüsten kaçanlar yaylalara çıkıyorORDU'da koronavirüs salgını ardından normalleşme süreciyle birlikte, vatandaşlar kentlerden yaylalara çıkmayı sürdürüyor.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM
07.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:29

Koronavirüsten kaçanlar yaylalara çıkıyor

ORDU'da koronavirüs salgını ardından normalleşme süreciyle birlikte, vatandaşlar kentlerden yaylalara çıkmayı sürdürüyor. 

Ordu'da koronavirüs salgınının ardından normalleşme süreciyle birlikte kentlerden yaylalara çıkışlar sürüyor. Salgında ikinci ve üçüncü dalga beklentilerine karşı vatandaşlar yaylaları tercih ederken, bazı gurbetçi vatandaşlarında yaylalardan mülk satın almak için girişimde bulunuyor. Ordu'nun en gözde yaylalarından olan Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı yaylası ve obalarına da dönüşler sürüyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yaylada virüs salgınına karşı her türlü tedbiri aldıklarını, özellikle il dışından gelen gurbetçileri polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin sıkı takip ettiğini, evlerde kendilerini izole etmek, maske kullanıp sosyal mesafeye de dikkat etmeleri konusunda gerekli uyarıların ve denetimlerin yapıldığını belirtti.Çambaşı yayla merkezinde tapulu arsalar olduğunu, vatandaşların her yıl arsa alım satımı yaptığını, virüs süreciyle birlikte vatandaşların daha fazla yer almaya başladığına da vurgulayan Yener Kaya, "İl dışından Çambaşı yaylamıza gelmeye başlayanlar var. Çambaşı merkezde tapulu mülk arsa var. Arsa alım satımı her yıl normal oluyor. Fakat şuanda yer alımları, bina satın alımıyla ilgili duyumlarımız var. Salgın nedeniyle insanlar kentlerden artık yaylaları tercih etmeye başladı. Virüs salgınının devam etme ihtimaline karşı da yaylalardan mülk edinmek isteyenler olduğunu görüyoruz. Yaylada alım satım bu yıl bu daha da artacak. Gurbetçilerimiz o atmosferden kurtulup buralara gelip tarım ve hayvancılığını yapıp daha sağlıklı ortamda yaşamlarını  sürdürmek istiyor.  İl dışından gelen hemşerilerimizin izolasyon kuralına uymalarını rica ediyorum. O tedbiri alırsak bir birimize sahip çıkmış oluruz. Bu virüsü hep birlikte atlatacağız. İlçemize ve yaylalarımıza şuanda ciddi bir yoğunluk var" dedi.

'MERADAN YER SATIN ALINAMAZ'Türkiye'de denize en yakın kayak merkezinin Çambaşı yaylasında olduğunu, Karadeniz yaylalarını bir birine bağlayan Yeşil Yol hattının da yayla merkezinden geçtiğini ifade eden Yener Kaya, "Yaylamız son yıllarda popüler oldu. Bir çok yatırımlarımızda devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yayla merkezinde binaların dış cepheleri yenilenip tek tip oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'e de buradaki yatırımları için ayrıca teşekkür ediyorum. Virüs süreciyle birlikte yaylamızdan mülk satın alanlar var. Burada mülk ve arsa satın alırken alıcıların da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yer satın almak isteyenler kesinlikle Belediyemizden ve ilgili kurumlardan yerle ilgili bilgi alsınlar. Daha sonra bizde vatandaşlarımızla karşı karşıya gelmeyelim. Kimisi gidiyor meradan yer satın alıyor. Yasa gereği meradan yer satılmaz ve alınmaz. Kesinlikle o insanlarla irtibata geçip ev satın almasınlar. Duyduğumuz zaman biz zaten gerekli işlemleri yapıyoruz" şeklinde konuştu.

'DAHA FAZLA ET ALIYORLAR'Yaylada kasap işletmecisi olan Cemil Karagöl ise, yaylaya giden vatandaşların evlerde yoğun et tüketimine başladığını belirterek, "Vatandaşlar artık kasaplara gelmeye başladı. Eskiye nazaran bu süreçte yayladaki vatandaşların et tüketimi daha arttı. Önceden eti kasapta mangalda yerlerdi, eve pek götürmezlerdi. Artık şimdi hem burada yiyorlar hemde eve daha fazla et alıyorlar. Dışarıdan buraya gelenlerde evlerine çekildiler. Hastalık şuan yavaşladı, yaylalar daha sakin diye buralara daha çok vatandaşın gelmesini bekliyoruz. Şehirden kalabalıktan kaçan buraya yaylalara gelecek. Bizde esnaf olarak umutluyuz" dedi.

'YAYLADA OLSA MASKE TAKILMASI ŞART'

Peynir, bal gibi hayvansal yöresel ürünleri satan Hamdi Özbucak ise, "Esnaf olarak eski canlılık yok. En önce sağlık, buraya gelenlerin mutlaka kurallara uymasını bekliyoruz. Yaylaya gelenleri bizde her yönüyle uyarıyoruz. Bu sene satıştan beklentimiz yok, müşteri görsün diye burada bekliyoruz. Yaylada olsa kesinlikle maske takılması şart, bunlara uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Cemal Akçal ise, yaylalara artık vatandaşların gelmeye başladığını, şehre göre yaylanın her zaman tercih edildiğini, bu sene virüs nedeniyle vatandaşları deniz yerine yaylalara davet ettiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu Haber
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu Haber
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz Haber
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Leyla Güven Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Murat Boz Kenan Doğulu Seren Serengil
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Hikmet Karaman Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Libya Kadın Sirte Haziran
Şu an buradasınız: DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 09:32:08. #1.15#
title