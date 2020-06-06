DHA YURT ÖZEL GÜNDEM 4 KADININ YÜREK YAKAN 'EŞ' ACISI ERZURUM'un Çat ilçesinin Köseler Mahallesi'nde, kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunan Yıldız ailesi, arazide Güneş ailesinden 4 kişiyi öldürdü.

4 KADININ YÜREK YAKAN 'EŞ' ACISI

ERZURUM'un Çat ilçesinin Köseler Mahallesi'nde, kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunan Yıldız ailesi, arazide Güneş ailesinden 4 kişiyi öldürdü. Yan yana defnedilen eşleri Hasan, Sıddık, Sinan ve Baki Güneş'in mezarları başında dua eden Nebahat, Lütfiye, Fidan ve Cansu Güneş, bundan böyle yetim kalan evlatlarına hem analık hem de babalık yapacaklarını söyledi. Oğlunun doğum gününde eşi, kayınpederi ve 2 yakınının katledildiğini söyleyen Fidan Güneş (21), "Bunlar insan olamaz" dedi.

Olay, 30 Mayıs günü Çat ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki kırsal Köseler Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldız ailesinin fertleri, kız kaçırma meselesi yüzünden yaklaşık 4 yıldan beri husumetli oldukları Güneş ailesinin bireylerini araziye traktörle hayvan gübresi dökmeye giderken takip ederek silahlı saldırı düzenledi. Güneş ailesinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada Sıddık Güneş (51), Hasan Güneş (54), Baki Güneş (35), Sinan Güneş (21) ile Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaya karıştıkları belirlenen İrfan Yıldız ve Burhanettin Yıldız, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve istihbarı çalışmalar sonucu, olaydan 23 saat sonra kırsal alanda yakalandı. Yıldız kardeşler, 3 Haziran'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeğine de polis tarafından el konuldu.

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Sıracettin Yıldız, güvenlik gerekçesiyle kent merkezindeki mezarlıkta, Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş ve Sinan Güneş ise Köseler Mahallesi'ndeki mezarlıkta yan yana açılan 4 mezara defnedildi. Her iki tarafın yakınları da cenaze töreninde sinir krizi geçirdi ve ağıtlar yaktı. Çat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri köyde yeni olayların yaşanmaması için 24 saat nöbet tutuyor. İrfan ve Bahattin Yıldız'ın köydeki evleri güvenlik nedeniyle başka bir yerleşim birimine nakledildi.

KATİLLERİN İDAMINI İSTEDİ

Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş ve Sinan Güneş'in mezarı başında gözyaşı döken eşleri, büyük bir acı yaşadıklarını söyledi. Olayda eşi Sinan ve kayınpederi Sıddık Güneş ile iki yakınını kaybeden Fidan Güneş, katillerin idam edilmesini istedi. Yıldız ailesi ile kız kaçırma yüzünden aralarında husumet olduğunu belirten 1 çocuk annesi ve 3 aylık hamile olan Fidan Güneş şunları söyledi:

"Aramızdaki husumet bazılarının dediği gibi arazi değil, kız kaçırma yüzündendir. Hasan Güneş'in kızı Fatma Güneş, Burhanettin Yıldız tarafından kaçırılmıştı. Fatma kaçtıktan 3 ay sonra intihar etti. Çünkü, Fatma onların baskılarına dayanamadı. Sürekli darp eziyet ve işkence görüyordu. Şahitler de var ancak onların korkusundan kimse konuşmuyordu. Kız 17 yaşında Burhanettin ise 30'lu yaşların üzerindeydi. Fatma'nın intiharı ile aramızda husumet başladı. 2017 yılının Ekim ayında vali, kaymakam ve jandarma komutanı bizleri barıştırdı. Hepimiz Kuran'a el bastık, aramızdaki husumet sona erdi. Kızımız Fatma Güneş öldü ama kimse ceza almadı. Olay günü eşim Sinan, kayınpederim Sıddık, eşimin amcasının oğulları Baki ve Hasan Güneş, traktörle bize ait olan tarlaya gübre dökmeye gittiler. 15 dakika sonra Baki Güneş bizi telefonla arayarak, 'Sıddık Yıldız'ın oğulları bize pusu kurmuş' dedi. Sonra silahlar patladı. Çatışmanın olduğu bölgeye gitmek isterken karşıma çıkan Sıddık Yıldız beni darp etti ve 'Senin eşini öldürdüm. Seni de oğlunu da onun yanına gömeceğim' dedi. Çocuklarını azmettirip, cinayet işletti ama kendisi serbest dolaşıyor. Beni iki yetimle ortada bıraktılar, 4 cana kıydılar. 11 çocuk yetim kaldı. Ben kaynanama sahip çıkarım, yıkılmadık. Yetimlerimize hem analık hem de babalık edeceğiz. Devlet büyülerimiz bize sahip çıksın ve yetimlerimizin hakkını onlardan sorsunlar."

'OĞLUM DOĞUM GÜNÜNDE BABASIZ KALDI'

Katliamın yaşandığı gün, 3 yaşındaki oğlu Yiğit'in babasız kaldığını ve doğum gününün kana bulandığını belirten Fidan Güneş, "Eşim eve pasta getirdi. 'Akşama hazırlık yap, Yiğit'imizin doğum gününü kutlayacağız' dedi. Ama o gitti gelmedi. Babası oğlunun doğum gününü göremedi. Gitti bana cenazesi geldi. Ben oğluma hediye olarak babasının cenazesini verdim. Bizim ciğerimiz yandı. Dört tane cenazeyi yan yana gömdük. Bizi hala, 'Çocuklarınızı öldürüp, babalarının yanına gömeceğiz' diye tehdit ediyorlar. Ben bu zalimliğe, bu zulme ve yetimlilerimizin hakkı için idam istiyoruz. İbreti alem için idam istiyorum" diye konuştu.

11 ÇOCUK YETİM KALDI

Olay sonrası Hasan Güneş'in 7, Sıddık Güneş'in 1, Baki Güneş'in 2, Sinan Güneş'in de 1 çocuğu babasız kaldı. Çoğu 3 ile 5 yaş aralığında olan çocuklar, yaşananlardan habersiz cenaze evinin önünde akranlarıyla oynuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kadinların eşlerinin mezarına gitmesi-Kadınların eşlerinin mezarlarında dua etmeleri-Mezarlardan detay -Fidan Güneş ile röp-Fidan Güneş ve oğlundan detay -Fidan Güneş'in olay esnasında ölen kişilerin içinde bulunduğu traktörü göstermesi-Traktördeki kurşun izi

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

=======================

SAMSUN'DA KENEVİR ÜRETİM ALANLARI GENİŞLİYOR

SAMSUN'un kenevir üretim merkezi olan Vezirköprü ilçesinden sonra Bafra ilçesinde de bin dekarlık alanda kenevir üretimi başladı.

Türkiye'nin kenevir üretim merkezi olan Samsun'da üretim alanları genişliyor. Türkiye'de ruhsatlı ekim yapılan yerlerden birisi olan Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde ekilen kenevir, 800 dönüme ulaştı. Samsun'un bereketli ovalarına sahip olan Bafra ilçesinde de kenevir üretimi başladı. İlçede ekilen bin dekarlık alan üretim yapılıyor. Bu oran ülke genelinde ekilen alanın yüzde 40'ına karşılık geliyor. Yeşil Küre ve CC Teknolif şirketlerinin iş birliğinde bin dekarlık alanda ekimi yapılan kenevirde istenilen verim alınması halinde bu oran 5 bin dekara çıkarılacak.

'GEÇEN SENE DENEME EKİMİ YAPTIK'

Kenevir üretimiyle ilgili geçen sene deneme ekimi yaptıklarını anlatan Yeşil Küre Firması Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, "CC Teknolif firması, ilk başta 2 bin 500 dekar alan istedi. Ancak biz 'ilk sene tüm taraflar bu işten memnun kalırsa bizim 10 bin dönümlük ekilebilir alanımız var, bu alanların yarısını tahsis ederiz' dedik. Daha sonra bin dekar alanda üretim yapılması için ilgili firmayla anlaşma yaptık. Geçen sene 10 dönümlük alanda kenevirin, Bafra'da yetişip yetişmeyeceğini anlamak için ekim yapmıştık ve güzel sonuçlar aldık. Şimdi de yapılan bu anlaşma ile kenevirin yetiştiriciliğini yapacağız, ekmesi, sulaması ve hasada kadar büyütmesi bize ait olacak. Hasadını ise CC Teknolif firması yapacak. Türkiye'de bu yıl 2 bin 500 dekar alanda ekim yapılıyor. Bunun yaklaşık bin dekarı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 500 dekarı Amasya'nın Merzifon ilçesinde ve bin dekarı da içinde bulunduğumuz Yeşil Küre firmasının arazilerindedir. CC Teknolif firması, bu yıl tohum elde edecek ve kenevir lifinden de kumaş yapacakö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA