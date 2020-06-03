DHA YURT ÖZEL GÜNDEM KARADENİZ'DE YILAN TEHLİKESİTRABZON'da, 1 kişinin temizlik yaptığı çay bahçesinde yılan ısırması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Sinop ve Artvin'deki ormanlık alanlarda da yılanlar görülmesi vatandaşların korku yaşamasına neden oluyor.

KARADENİZ'DE YILAN TEHLİKESİ

TRABZON'da, 1 kişinin temizlik yaptığı çay bahçesinde yılan ısırması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Sinop ve Artvin'deki

ormanlık alanlarda da yılanlar görülmesi vatandaşların korku yaşamasına neden oluyor. Prof. Dr. Ufuk Bülbül, vatandaşlara bahçelere kalın kıyafet ve bot giyerek girmeleri yönünde öneride bulunarak, yılan ısırmalarında yaranın bezle sıkılıp, zehrin enjektör aracılığıyla çekilmesi gerektiğni söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor. Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde, Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Ali Düzenli'nin temizlik yaptığı çay bahçesinde yılan ısırması sonucu yaşamını yitirmesi, Sinop ve Artvin'deki bahçe ve tarlalarda yılanların görülmesi vatandaşların endişelerini artırdı.

PROF. DR. BÜLBÜL: ÇAY TOPLARKEN KALIN KIYAFET GİYİN

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle çay bahçelerinde zehirli yılan bulunabildiğine dikkat çekerek, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Bölgede Kafkas Burunlu Engereği, diğeri de Baran Engereği olmak üzere 2 çeşit zehirli yılan bulunabileceğini kaydeden Bülbül, "Bunlar çay bahçelerinin olduğu yerlerde ve ormanlık alanlarda yaşayan hayvanlar. Özellikle akşam saatlerine veya sabahın ilk ışıklarına doğru gezinip, gece aktif olurlar. Gündüzleri taş altlarında veya oyuklarda saklanmayı tercih ederler. Alacakaranlık veya sabahın ilk saatlerinde çay bahçelerine çalışmaya giderken dikkatli olunması gerekir. Bahçeye gidecek kişilerin mümkün olduğu kadar kalın kıyafet ve bot giymeleri lazım. Ülkemizde yaşayan engerek türlerinin zehir dişleri, kot ve botları delecek kadar büyük ve güçlü değilö dedi.

'ZEHRİ EMEREK DEĞİL, PLASTİK ENJEKTÖRLE ÇEKİN'

Yılanların sesi duymadıklarını ve yerdeki titreşimleri hissederek tepki verdiklerini anlatan Bülbül, "Görmediğimiz bir yere çay dibine yaklaşırken hayvan orada olabileceğ için bir çubukla kontrol ederek yılanın kaçmasını sağlayabiliriz. Yılanların insanları sokma davranışı yoktur. Çünkü biz onların avı değiliz ama kendisi için endişe hisseder, biz ona bilmeden yaklaşır ve basacak gibi olursak savunma davranışı olarak sokacaktır. Yılanları rahatsız etmememiz gerekiyor. Rahatsız etmezsek o da bizi rahatsız etmeyecektir. Karşılaştığımızda yine soğukkanlılığımızı muhafaza etmeliyizö diye konuştu.

Olası yılan sokmasında zehrin ağız yoluyla emilip atılmasının da tehlikeli olduğunu söyleyen Bülbül, "Zehrin akış hızını azaltmak için ısırılan yerin üzerini bir bezle sıkmak gerekir. Oradaki zehiri dışarı almamız gerekir. Bunun için de asla ağızla emip, tükürmemek lazım. Plastik enjektörle çekip zehri çıkarıp alınabilirse zehir miktarı azaltılabilir" ifadelerini kullandı.

'ÖLEN AĞABEYİMİN 10 METRE YANINDAYDIM'

Yılan ısırması sonucu hayatını kaybeden Recep Ali Düzenli'nin kardeşi Nazım Yücel Düzenli, olay sırasında ağabeyinden 10 metre uzakta olduğunu söyledi. Ağabeyinin ayağındaki ısırığa baktıktan sonra vakit kaybetmeden eve geçtiklerini anlatan Düzenli, "Daha önce arı sokması olduğu için alerjisi olduğunu biliyordum. Alerji hapı verip, acil şekilde sağlık ekiplerine yetiştirmeye çalıştım. O sırada ambulansa haber verdik. Köyün girişinde ambulansa teslim ettim. Of Devlet Hastanesi'ne haber verdiler. Orada acil şekilde bir helikopteri hazır hale getirdiler. Kalbi durmuştu, o yüzden hemen alıp diğer hastaneye geçemediler. 2 saat geçtikten sonra helikoptere geçildi ancak helikopterin içi küçük olduğu ve müdahale edilemeyeceği için ambulansla götürüleceği söylendi. Farabi Hastanesi'ne geçtik. Farabi Hastanesi'nde yılan panzehiri bulunmadığı için Ordu'da bulunan panzer özel araçla 3 saat sonra hastaneye getirildi. Burada bu tür hayvanların bulunuyor. Hastanede panzehirlerin bulunması gerekiyor" diye konuştu.

'BİZİM KÖYDE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR HADİSE'

Düzenli'nin dayısı Ahmet Ertürk de, yeğeninin yılanın üzerine basmış olabileceğini söyleyerek "Bildiğimiz kadarıyla otopsi raporunda yılan zehirlenmesi değil, alerjik rahatsızlık dolayısıyla kalp durması neticesinde vefat ediyor. Kardeşine söylediği kadarıyla kendisi bir ısırık hissetmiş ama hastanedeki muayene esnasında ayağında iki kez ısırıldığı görülüyor. Köyümüzde ilk kez yılan ısırması sonucu ölüm olayı yaşanıyor. Bizim köyde hiçbir zaman görülmemiş bir hadise. Yılan her zaman görülür ama kaçar, insanlara bir zararı olmamıştırö ifadelerini kullandı.

- GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Prof. Dr. Ufuk Bülbül röportajı -Nazım Yücel Düzenli röportajı-Ahmet Ertürk röportajı-Yılanın ısırdığı bahçeden detay-Hayatnı kaybeden Recep Ali Düzenli'nin evinin önünün görüntüsü Anons

Haber: Selay SAYKAL - Kamera: Tolğa SAĞLAM TRABZON-DHA

Haber Kodu : 200603033

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YAZ GELDİ, GÜNEYDOĞU'DA YILAN KORKUSU BAŞLADI, UZMANLAR UYARDI

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte yılanlar da kırsal alanlarda sıklıkla görülmeye başladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla görülen yılanlarla ilgili uzmanlar da çeşitli uyarılarda bulundu. Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mehmet Zülfü Yıldız, özellikle engerek yılanının zehirli olduğunu belirterek, "Bölgede en çok görülen türlerden birisi engerek yılanıdır ve oldukça zehirli, tehlikelidir. Engerek yılanı kendisine dokunulmadıkça saldırgan değildir ama dokunduğunuz anda saldırır ve sizi zehirler" dedi.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mehmet Zülfü Yıldız, bölgede yaz mevsimiyle birlikte görülmesi muhtemel engerek yılanının ülkede mevcut 55 yılan türünün en zehirlisi olduğunu ifade etti. Türkiye'de varlığı bilinen 55 yılan türünün 15'inin zehirli olduğunu anlatan Yıldız, en zehirli olan engerek yılanı konusunda da vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

'YILANLAR DOĞADA DENGE UNSURU'

Yılanların korkutucu olduğu kadar çiftçinin dostu olduğu gerçeğine dikkat çeken Yıldız, "Ülkemizde 55 civarında yılan türü mevcuttur. Bu yılanların 15 türü zehirlidir. Diğerleri ise zehirsiz ve doğaya faydalı hayvanlardır. Yılanlar ekolojik besin sistemi içerisinde çok önemli bir yer tutar. Nedir bu? Yılanlar, doğada özellikle tarlaya zarar veren böcek, kuş, örümcek, fare, kemirgenlerle beslenir. Suda ise balık ve kurbağalarla beslenen farklı yılan türlerimiz var. Bu nedenle doğadaki yılanların çoğu çiftçinin dostu ve dengenin bir unsuru. Biz bu dengenin unsuru olan yılanları yok edersek orada böcekler veya kuşlar artacaktır. Kuşlar her ne kadar göze güzel görünse zararlı değilmiş gibi görünse de tarım zararlısı olan kuş türleri de vardır" dedi.

'DOKUNMADIKÇA ZARAR VERMEZLER'

Türkiye'de bilinen yılan türlerinin 15'inin zehirli olduğunu ve en tehlikelisinin de engerek yılanı olduğunu anlatan Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, "Yılanları görünce insanlarımız çok fazla ürküyor ve hemen kaçmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlarımız ise yılanı yakalamaya çalışıyor. İşte bu noktada çok dikkat edilmeli. Özellikle engerek yılanı en zehirli türdür. Doğada insana zarar vermez ama dokunulduğunda engerek yılanı çok tehlikeli bir hal alır ve insanı zehirleyerek ölümüne neden olabilir" diye konuştu.

Engerek yılanının dokunulmadıkça tehlikesiz olduğunu bu nedenle insanları dikkatli olmaları konusunda uyaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Son günlerde sürüngenlerle ilgili birçok haber gelmekte; sürüngenler soğukkanlı hayvanlardır. Kış uykusuna yatarlar ve havaların ısınmasıyla özellikle Nisan veya Mayıs aylarında kış uykusundan çıkarlar. Kış uykusundan uyandıktan sonra metabolizmalarını düzeltmek için güneşlenirler. İşte bu süreçte yılanlar güneşlendiği için halk tarafından çok sık bir şekilde görülürler. Engerek yılanı ülkemizdeki 15 zehirli yılan türünden birisi ve oldukça zehirli ve tehlikeli bir hayvan. Normalde siz ona dokunmadığınız sürece saldırgan değildir, size zarar vermez, sizi ısırmak için gelmez. Ama bilmeden yaklaştığınızda veya üzerine bastığınızda o zaman sizi ısırabilir. Isırırsa sizin için tehlikelidir. Bıraktığınız zaman hayvan kaçacaktır ama sıkışırsa ısırmaya çalışır. Unutulmamalı ki engerek yılanı insanları öldürecek kadar zehirli bir hayvandır. Vatandaşlarımız yılanı görünce yakalamaya, yakaladıklarında kesinlikle boyunlarına dolamaya kalkmasınlar. Bazen önemsenmeyen küçük bir yanlış hareketle yılan boyundan ısırıldığı zaman 5 veya 10 dakika içinde ölümüne neden olabilir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Adıyaman ÜniversitesiKoca Engerek yılanıDoçent Doktor Mehmet Zülfü Yıldız ile röp.Yılan türleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

Haber Kodu : 200603039

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CERN'E GÖNDERDİĞİ PROJESİ İLK 20'YE KALAN MARDİNLİ MARKUS'A YABANCI ÜNİVERSİTE KAPISI

İSVİÇRE'nin Cenevre kentinde bulunan dünyaca ünlü Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin (CERN) liseli öğrenciler arasında düzenlediği yarışmada 500 proje arasından finale kalarak büyük bir başarıya imza atan Mardinli Markus Acar'a (18), yabancı üniversite kapısı açıldı. British Columbia, Toronto, Waterloo ve McMaster üniversitelerinin fizik ve matematiksel bilimler, fizik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri bölümlerine çağrılan Acar, tercihini maddi şartlarını da göz önünde bulundurarak Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nden yana kullandı.

CERN tarafından liseli öğrenciler arasında düzenlenen proje yarışmasında 500 proje arasında ilk 20'ye girerek büyük bir başarıya imza atan lise son sınıf öğrencisi, Mardinli Markus Acar'a sevinçli bir haber de yabancı üniversitelerden geldi. British Columbia, Toronto, Waterloo ve McMaster üniversitelerinin fizik ve matematiksel bilimler, fizik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri bölümlerine çağrılan Acar, tercihini maddi şartlarını da göz önünde bulundurarak Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nden yana kullandı.

BAHÇIVANLIK YAPAN BABASINA YARDIM EDİYOR

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Eskikale Mahallesi'nde oturan Markus Acar, küçüklüğünden beri bilime ve teknolojiye ilgi gösterdiğini söyledi. Dar gelirli bir ailenin mensubu olduğu için kazandığı fen lisesine bile köyden şehre yürüyerek gitmek zorunda kalan Acar, okuldan arta kalan zamanı ile çiftçilik ve bahçıvanlık yapan babasına yardım ediyor. Kanada'nın en iyi üniversitelerinden olan McMaster Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümüne kaydını yaptıran Acar, önümüzdeki sezon dünyanın en seçkin üniversitelerinden birinde okuyacak olmanın heyecanını yaşıyor. Acar, kendisine Amerika ve İngiltere'deki üniversitelerden de teklif geldiğini ancak maddi açıdan Kanada'daki üniversiteyi tercih ettiğini söyledi.

HEM OKUYACAK HEM KARİYER YAPACAK

McMaster Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri'ne coop programıyla kabul edildiği için kariyer açısından büyük bir avantaj sağlayacağını anlatan Acar, şunları söyledi:

"Coop, Kanada'da akademik eğitim ve maaşlı staj programlarının adıdır. Kanada'da üniversitede alınan eğitim ve maaşlı stajın bir olduğu sistem sayesinde öğrenciler okudukları bölüme göre bir işe yerleştirilirler ve öğrenci henüz okurken alanında tecrübe kazanmış olur. Mardin'de çok yetenekli insanlar çıkıyor ve imkan buldukça seslerini dünyaya yayıyorlar. Aziz Sancar gibi nice isimler var. Ben istiyorum ki özellikle köy okulları ve kırsal kesimlerde yaşayan dezavantajlı gençler daha çok desteklensin. Bunun en güzel örneği de bizim buraya birkaç kilometre uzaklıktaki bir köyden çıkıp Nobel ödülünü alan Aziz Sancar hocamızdır. Desteklendiğimiz zaman başarabildiğimizi herkese gösterdik. Lisans eğitimi için burs imkanlarının kısıtlı olması sadece beni değil tanıdığım birçok arkadaşımı da etkiliyor. Ancak ileride alınabilecek burs imkanlarını da göz önünde bulundurarak seçimimizi yapabiliyoruz."

'ÇOK PAHALI OLDUĞU İÇİN ÜNİVERSİTE ELEMELERİ YAPTIM'

Yurt dışında üniversitede okumak fikrinin lise 3'üncü sınıftayken düşündüğünü anlatan Acar, "11'inci sınıfın sonuna doğru üniversite araştırmalarına başladım. Aynı zamanda İngilizcemi geliştirmeye devam ettim. Bazı ülkelerde eğitim ücreti çok pahalı olduğu için üniversite elemeleri yaptım. Örneğin İngiltere'deki üniversiteler çok pahalıydı. Ayrıca, dünya sıralamasında en iyi olan üniversitelere baktım. İngiltere dışında yöneldiğim ülkelerin başında Kanada geldi. Kanada çok ilgimi çeken bir ülke oldu. Toronto, British Columbia, McMaster ve Waterloo üniversitelerine başvurdum ve hepsinden kabul gördüm. Böylesine çok iyi üniversitelerden kabul aldığım için çok mutlu ve gururluyum. Bölüm olarak ilgi alanım olan fizik ve bilgisayar bölümlerine başvuru yaptım. Üniversitelerin kendilerine özel online mülakatları vardı. Kabul edilmem sürecinde, katıldığım onca araştırma ve projelerin çok faydası oldu. Bu üniversitelerin hepsi Kanada'nın en iyi üniversiteleri. Dünya sıralamasında derece yapan üniversiteleridir. Yakın zamanda aldığım kabullerden birini onaylamam gerekiyordu. Genel bir değerlendirme sonrasında finansman değerleri de göz önünde bulundurularak McMaster Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümünü seçtim. Masraflar için de gerekli miktarı bulduğumda gönül rahatlığı ile Eylül ayında eğitime başlayacağım. Başvuru sürecinde beni destekleyen ailem, okulum ve öğretmenlerim ve ayrıca PAYDA platformuna teşekkür ediyorum" dedi.

DESTEK VE BURS ARAYIŞINDA

Bir taraftan Kanada'ya gitme hazırlığı yapan diğer taraftan da üniversite masrafları için ise burs arayışında olan Acar, "Süryani vakıfları başta olmak üzere kurumların yapacağı maddi destek ile eğitimime devam edebileceğim. Yaz döneminde normalde Antalya'ya gidip aile bütçesine destekte bulunuyordum. Şimdi durum daha da zorlaştı. Hem üniversite hem yurt dışı hem aile. Hayırseverden şimdiden destek bekliyorum" diye konuştu.

'ARAŞTIRMACI BİR RUHA SAHİBİMDİR'

Yeni şeyler öğrenmek ve araştırmanın yaşam kaynağı olduğunu söyleyen Acar, "Dar gelirli bir ailenin mensubuyum. İlkokul ve ortaokul eğitimimi Midyat ilçesinde bitirdim. Şu an Mardin Fen Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Mardin'in Eskikale köyündeki Mor Cercis Kilisesi avlusundaki bir evde ailem ile ikamet ediyoruz. Ortaokuldan bu yana 21'inci yüzyıl becerilerini kullanarak geliştirmeye ve üretmeye yönelik çalışmalara hiç zaman kaybetmeden yöneldim. Fırsat ve imkan buldukça aralarında sosyal projelerin de olduğu birçok bilim ve teknoloji tabanlı projelere katılmaya çalıştım. Ben çoğu konuda her zaman fırsat oluşturmaya çalışmışımdır. Asla vazgeçmeyi sevmem. Vazgeçmek kelimesini bile kullanmamaya gayret gösteririm. Araştırmacı bir ruha sahibimdir. Gençler ilgi alanlarının peşinden gitsinler ve gerçekten doğru yolda olduklarını düşünüyorlarsa hiçbir zaman o yolu bırakmasınlar. Çünkü bu yol engellerle dolu bir yol olacak. İnsanların eleştirisine maruz kalabilir veya başka sebepler nedeniyle gittiği bu yolda umutsuzluğa kapılabilir. Engeller sizi daha hırslı hale getirecek ve hedefinize ulaşmaya daha yakın olacaksınız. Fırsatları değerlendirmeyi bilin" dedi.

Öte yandan, Acar'a Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Şeyhmus Sümer, elde ettiği başarından dolayı bilgisayar hediye ederek, kendisini tebrik etti.

Kaynak: DHA