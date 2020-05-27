DHA YURT ÖZEL GÜNDEM Yazlık maske ve çocuk maskesi için Ar-Ge çalışmaları yapılıyorOrganize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi, Trakya Koordinatörü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronavirüs nedeniyle maske üretiminin tekstil sektörünün önemli bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Yazlık maske ve çocuk maskesi için Ar-Ge çalışmaları yapılıyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi, Trakya Koordinatörü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronavirüs nedeniyle maske üretiminin tekstil sektörünün önemli bölümünü oluşturduğunu söyledi. Noyan, "Yaz mevsimine yönelik biraz daha ince ama virüsten koruyan maske üretimi konusunda Ar-Ge departmanlarında çalışma var. Çocuklar da maskeli yaşama zor alıştılar. Önümüzdeki günlerde onları keyiflendirecek, daha mutlu kullanabilecekleri maskelerin üretimi için Ar-Ge departmanlarının çalışmaları devam ediyor" dedi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki 23 Organize Sanayi Bölgesi'nin tedbirli olarak yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı. Maske üretiminin tekstil sektörünün önemli bir bölümünü oluşturduğunu kaydeden Noyan, "Trakya bölgesinde özellikle Çorlu, Çerkezköy ve Ergene üçgeni sanayinin en yoğun olduğu alan. Koronavirüs salgını ilk başladığı günlerde sosyal sorumluluk gereği başlanan bu süreçte daha sonra sanayicilerimiz kendi ihtiyaçları için maske üretimine başladı. Fakat geldiğimiz süreç içerisinde özellikle yurt dışından talebin artması iç pazarda talep olmasıyla beraber maske üretimi tekstilin önemli bir kısmını bu süreç içerisinde aldı. Burada en önemli konulardan biri antibakteriyel ve antivirüs kumaş arasındaki farkı değerlendirmek. Antibakteriyel kumaşlar daha önceden ülkemizde üretiliyordu. Fakat antivirüs kumaş şu anda çok yeni, yurt dışında testleri yapılıyor. Burada da bir eksikliğimiz var. Laboratuvarlarımızda şu anda antivirüs kumaşın değerlendirmesini yapamıyoruz, yurt dışından bekliyoruz. Kısa zamanda ülkemizde de bu testlerin yapılması en büyük temennimiz" dedi.

'SAĞLIK VE TURİZM SEKTÖRÜNDE TALEP GÖRECEK'

Erdim Noyan, antivirüs özellikli kumaşa büyük talep olacağını dile getirerek, "Özellikle bu antivirüs kumaşların turizm sektöründe, sağlık sektöründe önümüzdeki günlerde çok yoğun bir şekilde talep göreceğini düşünüyoruz. Öncelikle sağlık sektöründe gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Ama moda kumaşlarda da önümüzdeki günlerde buna yoğunlaşacaktır. Çünkü moda da bir dönem kendisini devam ettirecek farklı şeyler arıyor. Maske de şu anda bir aksesuar gibi hepimizin üzerinde var. Önümüzdeki günlerde farklı ve güzel şeylerin yapılacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'YAZ MASKESİ VE ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞMA VAR'

Havaların ısınmasıyla birlikte yazlık maske için Ar-Ge çalışmaları yapıldığını kaydeden Noyan, "Yaz mevsimine yönelik biraz daha ince ama virüsten koruyan bir maske üretimi konusunda Ar-Ge departmanlarında bir çalışma var. Bunun yanında yine moda kıyafetlerin de önümüzdeki günlerde özellikle maskelerin bir parçası olacağı, bir aksesuar olarak da değerlendirileceğini düşünüyoruz. Çocuklar da maskeli yaşama zor alıştılar. Önümüzdeki günlerde onları keyiflendirecek, daha mutlu bir şekilde kullanabilecekleri maskelerin üretimi için de Ar-Ge departmanlarının çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA