DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

Yazlık maske ve çocuk maskesi için Ar-Ge çalışmaları yapılıyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu üyesi, Trakya Koordinatörü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronavirüs nedeniyle maske üretiminin tekstil sektörünün önemli bölümünü oluşturduğunu söyledi. Noyan, "Yaz mevsimine yönelik biraz daha ince ama virüsten koruyan maske üretimi konusunda Ar-Ge departmanlarında çalışma var. Çocuklar da maskeli yaşama zor alıştılar. Önümüzdeki günlerde onları keyiflendirecek, daha mutlu kullanabilecekleri maskelerin üretimi için Ar-Ge departmanlarının çalışmaları devam ediyor" dedi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki 23 Organize Sanayi Bölgesi'nin tedbirli olarak yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı. Maske üretiminin tekstil sektörünün önemli bir bölümünü oluşturduğunu kaydeden Noyan, "Trakya bölgesinde özellikle Çorlu, Çerkezköy ve Ergene üçgeni sanayinin en yoğun olduğu alan. Koronavirüs salgını ilk başladığı günlerde sosyal sorumluluk gereği başlanan bu süreçte daha sonra sanayicilerimiz kendi ihtiyaçları için maske üretimine başladı. Fakat geldiğimiz süreç içerisinde özellikle yurt dışından talebin artması iç pazarda talep olmasıyla beraber maske üretimi tekstilin önemli bir kısmını bu süreç içerisinde aldı. Burada en önemli konulardan biri antibakteriyel ve antivirüs kumaş arasındaki farkı değerlendirmek. Antibakteriyel kumaşlar daha önceden ülkemizde üretiliyordu. Fakat antivirüs kumaş şu anda çok yeni, yurt dışında testleri yapılıyor. Burada da bir eksikliğimiz var. Laboratuvarlarımızda şu anda antivirüs kumaşın değerlendirmesini yapamıyoruz, yurt dışından bekliyoruz. Kısa zamanda ülkemizde de bu testlerin yapılması en büyük temennimiz" dedi.

'SAĞLIK VE TURİZM SEKTÖRÜNDE TALEP GÖRECEK'Erdim Noyan, antivirüs özellikli kumaşa büyük talep olacağını dile getirerek, "Özellikle bu antivirüs kumaşların turizm sektöründe, sağlık sektöründe önümüzdeki günlerde çok yoğun bir şekilde talep göreceğini düşünüyoruz. Öncelikle sağlık sektöründe gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Ama moda kumaşlarda da önümüzdeki günlerde buna yoğunlaşacaktır. Çünkü moda da bir dönem kendisini devam ettirecek farklı şeyler arıyor. Maske de şu anda bir aksesuar gibi hepimizin üzerinde var. Önümüzdeki günlerde farklı ve güzel şeylerin yapılacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'YAZ MASKESİ VE ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞMA VAR'Havaların ısınmasıyla birlikte yazlık maske için Ar-Ge çalışmaları yapıldığını kaydeden Noyan, "Yaz mevsimine yönelik biraz daha ince ama virüsten koruyan bir maske üretimi konusunda Ar-Ge departmanlarında bir çalışma var. Bunun yanında yine moda kıyafetlerin de önümüzdeki günlerde özellikle maskelerin bir parçası olacağı, bir aksesuar olarak da değerlendirileceğini düşünüyoruz. Çocuklar da maskeli yaşama zor alıştılar. Önümüzdeki günlerde onları keyiflendirecek, daha mutlu bir şekilde kullanabilecekleri maskelerin üretimi için de Ar-Ge departmanlarının çalışmaları devam ediyor" dedi.

Korona günlerinde kızına atık malzemelerden yaptığı enstrümanları çalıyor

İZMİR'de yaşayan Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası Burçin Bayar Babaoğlu (34), koronavirüs salgını günlerinde, evinde geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı ukulele ve gitarı çalıp, 7 aylık kızı Melodi'ye şarkılar söylüyor. Babaoğlu, "Bu süreçte evde kızım Melodi'ye ukulele ile çaldığım parçaları dinletiyorum. Her gün yeni bir ukulele parçası öğrenip, yaptığım geri dönüşüm ukuleleleriyle birlikte video çekiyorum. Sosyal medyadan da videoları paylaşıyorum. Amacım bu enstrümanları birçok kişiye gösterebilmek ve yüzlerde küçük bir tebessüm oluşturabilmek" dedi.

İzmir Ege Üniversitesi Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü'nü bitirdikten sonra Karşıyaka'da kendi atölyesini kuran Burçin Bayar Babaoğlu, Türkiye'nin bilinen tek kadın kanun yapım ustası oldu. Atölyesinde kanun üretmeye devam ederken, geri dönüşüm malzemeleriyle ilgili faaliyet göstermek isteyen Babaoğlu, tavladan kurabiye kutusuna, el küreğinden yağ tenekesine kadar birçok atık malzemeden enstrümanlar yapmaya başladı. Evdeki ukulele enstrümanının ölçüleriyle yaptığı çalgı aletleri ilgi gördükten sonra, Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla geri dönüşüm enstrüman atölyesi kurulmaya karar verildi. Babaoğlu, 7 aylık kızı Melodi'ye hamile olduğu zamanlarda bile üretmekten vazgeçmedi. Kanun ve geri dönüşüm enstrümanlarının yanında Babaoğlu, hobi olarak minyatür müzik enstrümanları da yapmaya devam ediyor. Koronavirüs sürecini kızıyla ve eşiyle birlikte evde geçiren kanun ustası, geri dönüşüm enstrümanlarını tanıtmak adına, kendi yaptığı enstrümanlarla kızı Melodi'ye her gün yeni bir ukulele parçası çalıp, şarkı söyleyerek videolar çekiyor. O şarkıları söylerken minik kızı ise onu dinleyerek, annesiyle müzikle iç içe vakit geçiriyor. Babaoğlu, amacının yaptığı enstrümanları birçok kişiye gösterebilmek ve yüzlerde küçük bir tebessüm oluşturabilmek olduğunu söyledi.

UKULELE YERİNE 'KUTULELE'Geri dönüşüm enstrümanları yapmaya nasıl başladığını anlatan Babaoğlu, "Atölyede çok eski bir tavlam vardı ve onunla ne yapabilirim diye düşündüm. İnternetten izlediğim bir videoda Afrikalı çocuklar imkansızlıklar nedeniyle yağ tenekesinden gitar yapmışlardı. Ben de tavladan bir gitar yaptım. Daha sonra geri dönüşüm enstrümanları yapmaya başladım. Bir ukulelem vardı. Onun ölçülerinden bakarak kurabiye kutusundan, el küreğinden enstrümanlar yaptım. Kutudan yaptığım için enstrümanın ismine ukulele yerine 'kutulele' demeye başladım. Tahkim küreğinden yaptığım enstrümanın cıvatadan yaptığım eşiğine destek olması için gazoz kapakları sabitledim. Tellerin geçiş yerlerini kapı menteşesinden yaparak, bir kabloyla da rahatlıkla sahnede çalınabilir bir enstrüman haline getirdim. Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla geri dönüşüm enstrüman atölyesi kuracağız. Tabi geçirdiğimiz zorlu süreç içinde atölyeyi ilerleyen döneme erteledik" dedi.

Pamukkale'de sessiz bayram UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından Denizli'deki Pamukkale, Ramazan Bayramı'nda boş kaldı. Bayram dönemlerinde yüzde 100'lük doluluk oranlarına ulaşılan 'beyaz cennet'te, koronavirüs nedeniyle ziyaretçi ağırlanamadı.

Beyaz travertenleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçi alan, geçen yıl 2 milyon 580 bin 245 kişinin ziyaret etmesiyle turist sayısında rekor kırılan Pamukkale'de, bu yıl Ramazan Bayramı'nda ıssız görüntü oluştu. Koronavirüs önlemleri kapsamında 19 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılan Pamukkale'de, bayramı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından sessizlik hakim oldu. Çok sayıda otel, restoran ve iş yerinin kepenklerinin kapatıldığı Pamukkale'de, cadde ve sokaklar da boş kaldı. Bayram dönemlerinde yüzde 100'lük doluluk oranlarına ulaşılan 'beyaz cennet', bu bayram ise sessiz kaldı.

"BU YIL ISSIZ CENNETE DÖNÜŞTÜ"Pamukkale'de restoran işletmeciliği yapan Ali Aslan, bu yıl Ramazan Bayramı'nı buruk geçirdiklerini belirtti. Pamukkale'nin geçen yıl aynı dönemde, turizmde altın dönemini yaşadığını belirten Aslan, "Buradaki otellerde bayram dönemlerinde hep yüzde 100 doluluk oranları oluyordu. Dünyanın her yerinden turistler buraya akın ediyordu. Bu yıl ilk kez hiç misafirimiz yok. Koronavirüs nedeniyle burası 'ıssız cennet'e dönüştü. Haziran ayından itibaren ziyarete açılmasını ve güzel günlerin gelmesini bekliyoruz. İnşallah Kurban Bayramı'nda Pamukkale'yi dolu görürüz" dedi.

'Can dostların' iyilik meleği oldu

AYDIN'da yaşayan ev kadını 46 yaşındaki Gülsüm Girgin, sokak hayvanlarına hayatını adadı. Vaktini onları beslemeye ve ilgilenmeye adayan Girgin, can dostlarının iyilik meleği oldu.

Efeler ilçesinde yaşayan 2 kız çocuğu annesi Gülsüm Girgin'in hayatı, 5 yıl önce sokaktan sahiplendiği köpekle değişti. 'Lokum' adını verdiği köpeğiyle sokak hayvanlarına duyarlılığı artan Girgin, o günden sonra kendisini can dostlarına adadı. Her gün mahalle mahalle dolaşarak kendi oluşturduğu 30 ayrı besleme noktasında onlarca köpeğin ve 100'lerce kedinin bakımını, tedavisini üstlenen Girgin, ayrıca yavru kedi ve köpeklere geçici ve kalıcı yuvalar bularak sahiplendiriyor. Varını yoğunu sokak hayvanlarına adayan ve yetemediği yerde aldığı bağış mamalar ve tedavide kullanılacak ilaçlar ile sokak hayvanlarını aç kalmaktan kurtaran Girgin, hasta hayvanları tespit edip tedavilerini de yaptırıyor.Koronavirüs salgınından sonra sokak hayvanların gerekli yerlerden besleme yapmak için izinlerini aldıklarını belirten Girgin, "Çünkü lokantalar ve işletmeler kapalı. Can dostlarımız, yemek bulmakta sıkıntı çekiyorlar. O nedenle beslenmesi gereken hayvan sayısında da artış oldu" dedi. Vatandaşların artık yemekler için daha duyarlı olmalarını, çöpe atmadan sokak hayvanlarına ulaştırmalarını isteyen Girgin, "Kapı önlerine de düzenli olarak su koyabilirler. Sokak hayvanlarına bakamıyorlarsa bile, bu şekilde yardımcı olabilirler. Herkes mama almak zorunda değil. Kimi zaman ekmekleri çöpte görüyorum. Çöpten ekmek çıkartıyorum. Bu konu da biraz daha herkes duyarlı olursa, hiçbir canlı aç kalmaz diye düşünüyorum" dedi.Girgin'in aracılığıyla 7'si yavrusuyla bir köpeği 50 gün önce geçici olarak sahiplenip, sıcak yuvaya kavuşturan 40 yaşındaki Nebahat Temizkan ise "Çocukluğumdan beri hayvan dostuyum. Köpeği ve yavrularını zor durumda kalmamaları için evimde geçici olarak aldım. Bakımlarını yapıyorum.Gülsüm hanım sayesinde de kalıcı yuvalarına inşallah teslim edeceğiz" dedi.Nebahat Temizkan'ın ikizleri 7 yaşındaki Tuana Uşar ve Rüzgar Uşar ise, köpekleri çok sevdiğini söyleyerek, "Köpekleri çok seviyorum. Sokaktaki hayvanlarımıza iyi bakalım, onları sevelim. Satın almayıp, sahiplenelim" diye konuştu.

Minik Cemre, Cumhurbaşkanı'ndan istediği tavşana kavuştu MANİSA'da 6 yaşındaki Cemre Basatemur'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istediği yavru tavşan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk tarafından kendisine hediye edildi. Tavşanı kucağına alan Cemre, büyük mutluluk yaşadı.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan Cemre Basatemur, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden annesi Sevim Aktugan yardımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yavru tavşan talebinde bulundu. Küçük Cemre'nin bu talebi üzerine bilgi verilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, yavru tavşanla birlikte Cemre'nin evinin önüne giderek sürpriz yaptı. Kapıdan çıktığı gibi Öztürk'ün yanına kadar koşturan Cemre'nin mutluluğu, çevresindekileri de gülümsetti. Yavru tavşanı sevip okşayan Cemre, tavşanına, 'Boncuk' ismini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'e teşekkür eden Cemre, tavşanları çok sevdiğini ve ona güzel bakacağı sözünü verdi.

'BİZLERİ MUTLU EDİYOR'Cemre Basatemur'un hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Cemre'nin mesajı bize CİMER üzerinden geldi. Arkadaşlarım bana kızımızın bir yavru tavşan isteğinin olduğunu ifade ettiler. Kendisi de mesajı yazamamış, bu mesajı da 'anneme yazdırıyorum' diye belirtmiş. Bu koronavirüs günlerinde hakikaten bizi tebessüm ettiren bir husus oldu. Hayvan sevgisini bu yaştaki çocuklarımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Aynı zamanda CİMER'i de halkımızın kendisine yakın görmesi, küçük bir kızımın tavşan isteyecek kadar kendisini devlete yakın görmesi bizim için ayrıca memnuniyet verici bir durum" dedi.

ANNE: SÜRPRİZ KIZIMI ÇOK MUTLU ETTİCemre'nin annesi Sevim Aktugan ise küçük kızının tavşanlara her zaman ilgisinin olduğunu vurgulayıp, "Cemre çok istedi. Televizyonda izlemiş. Bir çocuk CİMER'den papağan istemişti. O da heveslendi. 'İsteyelim' dedi. Biz de CİMER'e başvurduk. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, hediyemiz geldi. Aslında hiç beklemiyordum sürpriz oldu" diye konuştu.

'Dünyanın kekik ambarı'nı zirai don vurdu

DÜNYADA kekik ihtiyacının yüzde 75'inin karşılandığı Denizli'de meydana gelen zirai don, kekik ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı. Denizli Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, yaklaşık 6 bin dekar alanın zirai dondan etkilendiğini belirterek, "4- 5 bin ton rekolte kaybı yaşanabilir" dedi.

Denizli'de, 22 Mayıs gecesi hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle zirai don meydana geldi. Sıcaklığın sıfır dereceye kadar düştüğü kentte zirai don, kekik üretimini olumsuz etkiledi. Pamukkale, Çal ve Güney ilçelerindeki tarım arazilerinde ekili kekikler, soğuk nedeniyle zarar gördü. Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede don nedeniyle oluşan zararı tespit etmek için inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 6 bin dekar kekik ekili tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

4-5 BİN TON REKOLTE KAYBI YAŞANABİLİRDenizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, dünyanın kekik ihtiyacının yüzde 75'inin, Türkiye'nin kekik üretiminin ise yüzde 90'ının Denizli'den karşılandığını belirtti. Kentte meydana gelen zirai don nedeniyle tarlalarda zarar tespiti yaptıklarını anlatan Erkaya, "Denizli olarak 160 bin dekar kekik ekili alanımız var. Her yıl ortalama 16-17 bin ton kekik üretimi yapıyoruz. Yaşanan zirai don nedeniyle kekik alanlarımızda zarar oluştu. Bazı alanlarda yüzde 20 ile yüzde 50 arasında zararlar var. Zararın yaklaşık 6 bin dekar olduğunu tahmin ediyoruz. 4-5 bin ton rekolte kaybı yaşanabilir. Tam rakam, arazi incelememiz tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak. Bölgede incelemeler yapıyoruz. Raporlarımızı ilgili yerlere iletip çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

ÜRETİCİLER YARDIM BEKLİYORKurtluca Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Acat, bölgenin temel geçim kaynağının kekik üretimi olduğunu belirtti. Acat, çiftçilerin kaliteli kekik üretmek için şubat ayından bu yana gübreleme, çapa ve ilaçlama çalışmalarını yaptığını söyledi. Zirai donun çiftçileri olumsuz etkilediğini aktaran Acat, "Hava aniden soğudu. Kekiklerimiz zarar gördü. Gereken çalışmaların yapılıp kekik üreticilerine yardım edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.50 dönümlük arazide kekik üretimi yapan çiftçi Enes Güney ise "Her yıl tarlamızdan yaklaşık 10 ton kekik elde ediyorduk. Bu yıl kekiklerimizi soğuk vurunca mağdur olduk. Tek kazancımız kekiğimiz. Yardım bekliyoruz" dedi.

Maldivler'e benzetilen Suluada, 'ıssız ada'ya dönüştü

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz suyu ile Maldivler'e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada'da, yaz döneminde günde 100'ü aşkın tekneyle 2 bine yakın ziyaretçi ağırlanırken, koronavirüs nedeniyle tarihin en ıssız günleri yaşanıyor. Karayla bağlantısı olmayan adada kaynaktan çıkan buz gibi içme suyu da bulunuyor.

'Turizmin başkenti' Antalya'da, 640 kilometre sahil bandında 202'si mavi bayraklı olan plajlarının yanı sıra el değmemiş koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlanıyor. Koronavirüs sürecinde hem turizmin durması hem de denize girmenin yasak olması nedeniyle sahiller ve koylarda tarihin en sessiz günleri yaşanıyor. Antalya'nın özellikle yaz döneminde en çok ilgi gören doğa harikalarından Suluada da koronavirüs nedeniyle 'ıssız ada'ya dönüştü.

TURKUAZ RENK İKİ SAHİLYerleşik yaşamın olmadığı Suluada, biri 50 diğeri 120 metre uzunluğunda, bembeyaz kumu ve turkuaz suyu ile Maldivler'e benzetiliyor. Akdeniz açıklarında başta Adrasan olmak üzere Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi yöredeki diğer tatil beldelerinden nisan ile eylül ayları arasında çok yoğun olmak üzere yılın 12 ayı tekne turları düzenlenen Suluada'da, salgın nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Koronavirüs sürecinde tekne turları ve denize girmenin yasak olması nedeniyle tek kişinin dahi çıkamadığı doğa harikası adayı DHA ekibi görüntüledi. Bölgede 100'ü aşkın gezi teknesinin yüzde 80'i ile turları Suluada'ya düzenlediğini belirten Kudret Acar, "Normalde Suluada bu mevsimde bu kadar sakin olmaz. Koronavirüs nedeniyle çok sakin hem de yasak var, tekneler açılamıyor. Normalde bu mevsimde çok kalabalık, cıvıl cıvıl oluyor. Virüs nedeniyle bu kadar sakin görebilirsiniz" dedi.

Suluada'nın beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla çok meşhur olduğunu belirten Acar, "Diğer bir adıyla 'Maldivler' diye tabir ediliyor. Günde 1500- 2 bin kişinin geldiği hatta bazı kişilerin çadırla kamp kurduğu Suluada, tarihinin en ıssız günlerini yaşıyor. Tekneyle Adrasan'a 45 dakika uzaklıkta ve Suluada görünüşü itibarıyla yunusa benzetiliyor. Turlarda, yunusları görmek de çoğu zaman mümkün" diye konuştu.

İSMİNİ İÇİNDEN ÇIKAN SUDAN ALIYORKarayla hiçbir bağlantısı olmayan Suluada'nın adını, içinden çıkan temiz içme suyundan aldığını anlatan Acar, "Ada içinde bir kaynaktan yıllardır çıkan içme suyu buz gibi çok lezzetli ve böbrek taşlarını düşürdüğüne inanılıyor. Suluada'nın Gelidonya Feneri Burnu'na yaklaşık 7 kilometre, 4,3 deniz mili uzaklıkta. Uzun ve dar olan adanın boyu yaklaşık 1200 metre" dedi.

AŞK MAĞARASIAdada 50 metre ve 120 metrelik iki plaj olduğunu aktaran Kudret Acar, "İki plajın da kumsalı bembeyaz ve suyu turkuaz renklerde. Halk arasında 'Maldivler' deniyor. Plajların ikisi de tertemiz ve muhteşem su rengi nedeniyle çok büyük ilgi görüyor. Adanın etrafında çok sayıda sualtı mağarası var ve bu mağaralara 'Aşk Mağarası' deniliyor" diye konuştu.

KEÇİLER YAŞIYORÇok uzun yıllar önce bir kişi tarafından bırakıldığı söylenen 5 siyah keçinin de adada yaşam sürdürdüğünü belirten Acar, "Gezilerde bu keçiler de görülebiliyor. Ada ve etrafının çok temiz olması dolayısıyla biyoçeşitliliği de zengin. Örneğin tekne turlarımız sırasında birçok kez caretta carettalar veya yunuslar bize eşlik eder. Adada ayrıca martı popülasyonu da bulunuyor" dedi.

Koronavirüsün ayırdığı anne ve çocukları, 3 ay sonra buluştu ANTALYA'da yaşayan Şermin Demiral (40), koronavirüs nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi nedeniyle şehir dışındaki babalarının yanına gönderdiği çocuklarına 3 ay sonra kavuşabildi. Bu süreçte yalnızca görüntülü konuşarak, hasret giderebilen anne ve çocuklarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan, 2 çocuk annesi Şermin Demiral, bir süre önce boşandı. Demiral, velayeti kendisinde olan çocukları Suğra (13) ve Süleyman'ı (9) mart ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar uzaktan eğitime geçince babalarını görmeleri için 1 haftalığına Adapazarı'na gönderdi. Çocuklar babalarının yanındayken, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ve 31 ile giriş- çıkış kısıtlaması getirilimce Demiral, yaklaşık 3 ay çocuklarını göremedi. Demirören Haber Ajansı'nın konuyu gündeme getirmesinin ardından çocukların, annelerinin yanına gelebilmesi için gerekli izinler alındı. Adapazarı'ndan babalarının getirdiği çocuklar, sabah saatlerinde 3 aydır göremedikleri anneleriyle kavuştu. Birbirlerine sarılarak, hasret gideren anne ve çocukları, uzun süre gözyaşı döktü.

'İKİ BAYRAMI BİRDEN YAŞADIM'Yaşadıklarını anlatırken, duygulanan Şermin Demiral, en mutlu bayramı yaşadığını söyledi. Demiral, "Şu an çok mutluyum, iki bayramı birden yaşadım. Hiçbir bayramda bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Çocuklarımın olmadığı günlerim gerçekten çok zordu. Sürekli ne yiyorlar ne içiyorlar, orada mutlular mı, diye düşündüm. 3 ay boyunca yalnızca görüntülü görüşebildik. Telefon başında onlar orada, ben burada ağlıyordum. Çocuklarıma kavuşmamda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.Anneleriyle uzun süre hasret gideren çocuklardan Suğra Bakırtaş, "Bu sene sınava gireceğim. Orada derslerime odaklanamıyordum. Annem hep aklımdaydı. Annemin kızmasını, uyarmasını bile özledim. Annemi görünce koşarak sarıldım" diye konuştu.Süleyman Bakırtaş ise ağlayarak, annesini çok özlediğini söyledi.

Haşhaş tarlaları, tablo gibi

AFYONKARAHİSAR'da ekimi yapılan haşhaş bitkisinin açan çiçekleri, tabloyu andıran görüntüler oluşturdu.

Afyonkarahisar'da mayıs ayının ortalarında açan haşhaş çiçekleri, özellikle fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor. Beyaza bürünmüş tarlaların fotoğraflarını çekenler, bu kareleri sosyal medyadan paylaşıyor. İnsanlık tarihinin en önemli ilaç bitkisi olarak kabul edilen haşhaşın beyaz çiçekleri, bölgede görsel güzellik oluşturuyor. Afyonkarahisar'da, Türkiye'de yetiştirilen haşhaşın yüzde 90'ı üretiliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi denetiminde yılda 2 kez yetiştirilen haşhaş bitkisi, bölgenin en büyük gelir kaynağı olarak biliniyor.

Haşhaş üreticisi Kazım Durmuş (54), yazlık ekimi yapılan haşhaş bitkisinin çiçek açtığını belirterek, "Genelde mayıs sonu, haziran başı açar ve 'güzlük' denir. Ekimde ekilen ve kışın zarar gören haşhaş tohumları havanın durumuna göre mart- nisan ayında tekrar ekilir. Bu ekime 'yazlık' denir. Ağustos, eylül ayında çiçek açar. Genelde 2- 3 defa çapa yapılır ve yazlık olan diğerine göre daha çok sulanır. Gübrelemesi aynıdır. Yapraklar döktükten sonra kapsül oluşarak içerisi haşhaş olarak olgunlaşarak kuruması beklenir ve koparılır. Bu yıl rekoltenin beklenen gibi iyi olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'Abdülhamid'in rüya projesi' yükseliyor; 12 bin istihdam hedefi ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, 'Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in rüya projesi' olarak bilinen Filyos Projesi'nin önemli ayaklarından Filyos Limanı inşaatının yüzde 67'si tamamlandı. Zonguldak Ticaret Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Filyos Endüstri Bölgesi'nde yapılacak yatırımlarla 12 bin doğrudan istihdam hedeflendiğini söyledi. Demir, "Filyos'un, 25 milyon tonluk limanıyla 6 bin dönümlük endüstri bölgesiyle ve yaklaşık 11 bin 500 dönümlük serbest bölgesiyle beklentimizi karşılayacak ve Zonguldak'ı 28'inci sıralardan Türkiye'nin ilk 10 ili arasına sokacak proje olacağı yönünde umutluyuz" dedi.

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid döneminde, gemilerin yükleme- boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde proje geliştirildi. '2. Abdülhamid'in rüya projesi' olarak bilinen projenin, 2014 yılında yatırım programına alınmasının ardından ilk olarak deniz ticareti için liman inşaatına başlandı. Ayrıca yatırım programında 6 milyon metrekarelik alan da 'Filyos Endüstri Bölgesi' ilan edildi. 4 milyon metrekare alan ise 'serbest bölge' olarak sanayicilere açıldı. Yapılacak yatırımlar ile bölgede faaliyete geçecek fabrikalarda 12 bin doğrudan istihdam hedefiyle Filyos Projesi'ne 'bölgenin kurtuluşu' olarak bakılıyor. Yüzde 67'si tamamlanan ve 2020 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanan Filyos Limanı'nın ise 25 milyon tonluk yük kapasitesiyle hizmete girdiğinde, Türkiye'nin 3 büyük limanı arasına girmesi hedefleniyor.

'FİLYOS LİMANI, ANAHTAR ÖNEME SAHİP'Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Filyos Projesi'nin sadece kent için değil Batı Karadeniz için de büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Zonguldak'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınma hamlesinde kömür ve demir çelik üretimiyle önemli tarihi merkezlerinden olduğunu; ancak kömür sektöründeki azalmayla son 30 yıldır geri gidiş meydana geldiğini söyledi. Filyos Projesi'ni 'bölgenin umudu' olarak gördüklerini anlatan Demir, "Zonguldak 1950'li yıllarda Türkiye'nin kalkınmış 6'ncı illeri arasındayken bugün 28'inci sıraya kadar gerilemiş durumda. Filyos Projesi, oyunun kurallarını kökten değiştirecek, Zonguldak'ın 30 yıllık geri gidiş sürecini tersine çevirecek mahiyette bir proje. Batı Karadeniz bölgesi olarak Filyos Projesi'nden beklentimiz çok büyük. Arka sahada planlanan endüstri bölgesinin faaliyete geçmesi, şu anda serbest bölge olarak planlanan arazilerin yatırımcıyla buluşması için Filyos Limanı anahtar öneme sahip. Yüzde 70'le civarında tamamlanma oranına ulaştı. Bu proje devletimizin çok önem verdiği bir proje" diye konuştu.

'ZONGULDAK'IN 30 YILLIK GERİ GİDİŞİNİ DURDURACAK PROJE' Metin Demir, 2020 sonu itibarıyla bitirilmesi hedeflenen limanın 2 bin 450 metre mendirek ve 3 bin metre rıhtım boyuyla 19 metrelik draftı ve 25 milyon ton kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük 3 limanından biri olacağını söyledi. Bu yatırımın bölgede yapılacak sanayi yatırımlarını özendirecek nitelikte olduğunu belirten Demir, şunları söyledi: "Devamında da hemen geri sahasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızca organize edilen 6 bin dekarlık bir endüstri bölgemiz söz konusu. Endüstri bölgesini yüklenici firma altyapı keşif ve imar çalışmaları devam ediyor. Liman bittikten sonra önümüzdeki yılda yavaş yavaş altyapı çalışmalarının başlayacağını ön görüyoruz. Baktığımızda Zonguldak'ın 30 yıllık geri gidişini durduracak belki de Türkiye'nin ilk 10 ili arasına sokacak ekonomik yatırımlar bakımından tarihi bir proje. Biz Zonguldak ve Batı Karadeniz bölgesi olarak heyecanla projenin finalle yaklaştığını görüyoruz. Her şey Filyos ile beraber bölgemiz için daha çok iyi olacak inşallah. Marmara ve Ankara'dan bu tarafa yönelmesini istediğimiz sanayiyi cezbedecek oyunun kurallarını değiştirecek büyük bir projeye ihtiyacımız vardı. Filyos'un, 25 milyon tonluk limanıyla 6 bin dönümlük endüstri bölgesiyle ve yaklaşık 11 bin 500 dönümlük serbest bölgesiyle tamda bu beklentimizi karşılayacak ve Zonguldak'ı 28'inci sıralardan Türkiye'nin ilk 10 ili arasına sokacak proje olacağı yönünde umutluyuz."

'12 BİN DOĞRUDAN İSTİHDAM'

Filyos Endüstri Bölgesi'nde yatırımların ağırlıklı olarak çelik sektöründe oluşacağını öngördüklerini, 12 bin kişinin doğrudan istihdam edileceğini düşündüklerini kaydeden Demir, "Burada doğrudan istihdamla ilgili farklı sektörlerde farklı alanlarda farklı rakamlar çıkıyor karşımıza. Biz limanda ve endüstri bölgesinde ve devamında serbest bölgede kurulacak yeni yatırımlarla minimum 12 bin kişi bir istihdam olacağını düşünüyoruz. Bu tabi doğrudan istihdam rakamı. Yan sanayiler, lojistik kolları, hizmet sektörlerindeki arkadaşlarımızla bu rakam daha da büyüyecek. Filyos limanı endüstri bölgesi, serbest bölgesi ve devamında Gökçebey bölgesinde kurmayı planladığımız OSB ile biz bölgenin 30 yıldır yaşadığı istihdam ve dışarı göç problemini tamamen durduracak ve tersine bir akımı başlatacak güçte olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

