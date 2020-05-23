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KAMU YÖNETİMİ OKUDU, 10 TAVUKLA ÜRETİCİ OLDU; ŞİMDİ GÜNDE 20 BİN YUMURTA ÜRETİYORADANA'da Çukurova Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş bulamayan Selahattin Özen (33), 10 yıl önce 20 tavukla başladığı yumurta üreticiliğini geliştirerek, kendi işini kurdu.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM
23.05.2020 08:43 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:43

KAMU YÖNETİMİ OKUDU, 10 TAVUKLA ÜRETİCİ OLDU; ŞİMDİ GÜNDE 20 BİN YUMURTA ÜRETİYOR

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş bulamayan Selahattin Özen (33), 10 yıl önce 20 tavukla başladığı yumurta üreticiliğini geliştirerek, kendi işini kurdu. Özen, günde 20 bin yumurta üretiyor.

Çukurova Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 10 yıl önce mezun olduktan sonra iş bulamayan Selahattin Özen, 20 tavukla amatör olarak yumurta üretmeye başladı. İlerleyen zamanda işlerini geliştirerek şirket kuran Özen, 15 dönüm arsaya çiftlik inşa ettirdi. Bir süre sonra bölgenin en büyük yumurta üreticilerinden biri haline gelen Özen, günde 20 bin yumurta üretmeye başladı. Özen, tavuklarını yemlemek için mısır ve buğday ekimi de yaparak kazancını artırdı.

TÜM YEMLER ORGANİKBabasının çiftçi olması nedeniyle küçüklüğünden beri tarım ve ziraate ilgi gösterdiğini belirten Özen, şunları söyledi: "İşsizlikten yakınacağıma bu şekilde emeğimle kazanmayı tercih ettim. Uzun süre inceleme ve araştırmalarda bulunup daha sonra bunları hayata geçirip emek harcadım. Hiçbir bankadan kredi de çekmedim, devletten destek de almadım. Tamamen kendi öz sermayemizle yaptığımız çalışmalar sonucu bugün emtia bedeli 15 milyon değerinde çiftliğimiz oldu. Yanımızda 4 aileyi çalıştırıyoruz, 12 kişiye ekmek veriyoruz. Ürünlerde de tamamen doğallıktan yanayız. Tüm yemler organik."HEDEF 250 BİN YUMURTA

Çiftlikteki tavukların bakım, temizlik ihtiyaçlaryla da yakından ilgilendiğini dile getiren Özen, sıcak havalar nedeniyle de dev soğutucu fan yatırımı yaptığını anlattı. Yıl sonunda günlük en az 250 bin adet yumurta üretmeyi hedeflediğini kaydeden Özen, "Onları kucağıma alır, konuşurum. Günün nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Yumurtaları düzenli olarak toplayarak, haftanın iki günü marketlere satıyorum.Hayvan sevgisiyle çıktığım bu yolda, ilk başta yöremde sonra ülkemizde önemli bir üretici olmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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