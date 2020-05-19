DHA YURT ÖZEL GÜNDEM Bursa'da 20 dönümlük alana dev Atatürk imzası BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehrin hakim tepesine 30 kamyon taş kullanılarak 20 dönümlük alanda dev Atatürk imzası oluşturuldu.

Bursa'da 20 dönümlük alana dev Atatürk imzası

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehrin hakim tepesine 30 kamyon taş kullanılarak 20 dönümlük alanda dev Atatürk imzası oluşturuldu.

Gemlik ilçesinin en hakim tepesi olan Kel Tepe'ye ilçe belediyesince dev Atatürk imzası atıldı. Gemlik ve İznik ilçelerinden görülen imza, 20 dönümlük alan içine yerleştirildi. 30 kamyondan fazla taş kullanılan Atatürk imzasında, uzunluğu 100 metreyi bulan devasa büyüklükte harfler bulunuyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak yapılan imza, Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapan uçakların da iniş güzergahında bulunuyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyip konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, şunları söyledi: "Burası Gemlik'in en hakim noktası. Gemlik Körfezi'nden İznik Gölü'ne kadar görebildiğimiz bir yer. Aynı zamanda özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçakların da rotası içinde olan bir zirve nokta. Malum 19 Mayıs, bu Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'na başladığı, ilk adımın atıldığı gün. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün bugün. Bir milletin kurtuluşunun ilk adımı. Koronavirüs nedeniyle bir şey yapmak da mümkün değil. Yurttaşımızın bizlerden bir beklentisi vardı. 'Bu 19 Mayıs sönük mü geçecek' diyorlardı. Böyle bir çalışma yapalım dedik. Bildiğimiz kadarıyla dünyanın en büyük Atatürk imzası olacak. 200 metre uzunluğunda bir imza. 100 metre uzunluğu olan harflerimiz var. Yaklaşık 20 dönümlük arazi içerisine yerleştirilmiş durumda. 30 kamyondan fazla taş kullanıldı. İnsanlarımızı bir parça da olsa mutlu edebilmek istiyoruz. Hem 19 Mayıs önemli bir gün, bunu yapmak boynumuzun borcuydu diye düşünüyoruz. Tüm ulusumuzun 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı hem de mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Umarım ayrı kaldığımız son bayram olur. Omuz omuza, hep birlikte alanlarda kutlayabileceğimiz bayramlarda da buluşmak dileğiyle."

Görüntü dökümü-----------------------Atatürk imzasından görüntüler-Şehir merkezi görüntüleri-Atatürk imzasının drone görüntüleri-Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan röportajı

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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İmam, tarihi camiyi çiçek bahçesine çevirdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 1850 yılında yapılan tarihi Halıdere Yalı Camii'nin imamı Mustafa Baş, camii bahçesini birbirinden renkli çiçek ve bitkilerle süsledi.

Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi'nde 1850 yılında yapılan, 1999 Marmara depreminde hasar görmesi nedeniyle aslına uygun restore edilen 80 kişi kapasiteli Halıdere Yalı Camii'nin girişine imam Mustafa Baş tarafından yıllar önce çiçek ekildi. Sahilin kenarında bulunan, her yaz bir renk cümbüşünün yaşandığı cami bahçesine imam ve cami cemaati sahip çıkarak çiçeklerin bakımını üstlendi. Çiçekler nedeniyle cami ilgi çekince çevre mahallelerden de vatandaşlar camiye namaz kılmak için gelmeye başladı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Sarı, "Cami imamımız ilgileniyor bu çiçeklerle. Cami cemaati olarak hepimiz çok memnunuz. Buraya gelip, dinlenip bu güzelliği izliyoruz. Çiçeklerle ilgileniyoruz, burası bize huzur veriyor, bizi dinlendiriyor. Buranın tarihi bir yapısı da var. Yaptığımız ibadetlerde huzur hissediyoruz. Çiçeklerin hem güzelliğinden, hem de kokusundan faydalanıyoruz. Burada vakit geçirmek bize mutluluk veriyor" dedi.

Kaynak: DHA