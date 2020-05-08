DHA YURT ÖZEL GÜNDEM
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

08.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:15

Kültür balıkçılığından 374 milyon dolar gelirMUĞLA'da, 93 balık çiftliğinde, yılda 90 bin ton balık üretiliyor.

Kültür balıkçılığından 374 milyon dolar gelir

MUĞLA'da, 93 balık çiftliğinde, yılda 90 bin ton balık üretiliyor. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, geçen yıl 85 ülkeye yaklaşık 75 bin ton çipura, levrek ve alabalık ihraç edilerek, 374 milyon dolar gelir elde edildiğini söyledi.

Muğla sınırları içerisindeki 93 off-shore balık üretim çiftliğinde, ağ kafeslerde yılda 90 bin ton deniz balığı yetiştiriliyor. Deniz kültür balıkçılığında Muğla, Türkiye'de üretilen balığın yüzde 65'ini karşılıyor. 2019 yılında, ağ kafeslerde ve toprak havuzlarda toplam 95 bin ton çipura, levrek ve alabalık üretimi gerçekleştirildi. Deniz kültür balıkçılığı üretiminde Türkiye birincisi olan Muğla'dan geçen yıl 85 ülkeye, yaklaşık 75 bin ton çipura, levrek ve alabalık ihraç edilerek, 374 milyon dolar gelir elde edildi.

'2020'NİN 3 AYINDA İHRACATTAN 90 MİLYON DOLAR GELİR'

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Milas ilçesinin Güllük Körfezi'ndeki tesislerde inceleme yaptı. Müdür Saylak, Muğla'nın su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli merkezlerden biri olduğunu belirterek "Kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinde ülkemizdeki üretimin yüzde 65'ini karşılıyoruz. 2019'da 75 bin ton levrek, alabalık ve çipura ihracatı gerçekleştirildi. İhracattan 374 milyon dolar elde etmiş bir sektörden bahsediyoruz. 2020'nin ilk 3 ayında ise, 18 bin 600 ton balık ihracatıyla 90 milyon dolar gelir sağladık. Pandemi başladığı günden bu yana tarımsal üretim, ilimizde kesintiye uğramadan devam ediyor. Üreticimizin her alanda yanındayız. Bunun yanı sıra su ürünleri yetiştiriciliğinde de faaliyetlerimiz sürüyor. İşçilerimiz ve üreticilerimizin dertlerini dinliyoruz. Balık üretiminde dünyanın 85 ülkesine ihracat yapıyoruz" dedi.

'MUĞLA EVDE KALSIN, ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, Covid-19 salgınının bazı sıkıntılar yarattığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Nisan ayından bu yana ihracatımızda yüzde 30 bir düşüş var. Bakanlığımız her zamanki gibi acil önlemler alarak, büyük marketlerle anlaşma yaptı. Bir hafta boyunca levrek ve çipura maliyetine satıldı. 'Türk somonu' diye adlandırdığımız gökkuşağı alabalığımızı, maliyetiyle tüketicilerimizle buluşturduk. Biriken stoklarımız hem iç piyasada tüketildi hem de koronavirüse karşı insanlarımız sağlıklı gıdaya ulaşmış oldu. Zor günleri önümüzdeki 2 ay içerisinde atlatacağımıza inanıyorum. Muğla evde kalsın. Biz üretmeye devam ediyoruz."

'550 ÇALIŞANIMIZ BULUNUYOR'

Bir su ürünleri firmasının yönetim kurulu başkanı Ahmet Tolga Vural ise, "Milas bölgesinde 5 işletmemiz mevcut. Bunun yanı sıra Samsun, Didim, Sinop ve Mersin'de çiftliklerimiz bulunuyor. Levrek, çipura, alabalık ve granyöz olmak üzere yıllık 25 bin ton balık üretimimiz mevcut. Yem fabrikalarımız, balık işleme ve paketleme tesislerimiz olmak üzere 550 çalışanımız bulunuyor. Yüzde 70 oranında ihracat gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Haberler
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı Haberler
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
'İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim' diyen sanık tahliye edildi
"İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp 'Polis çağırın' diye bağırdı
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit...
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Vatandaşın yılan merakı koronavirüs korkusunun önüne geçti
Vatandaşın yılan merakı koronavirüs korkusunun önüne geçti
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Nenad Bjelica Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Mayıs Kadın İngiltere
Şu an buradasınız: DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 11:19:05. #1.14#
title