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DHA YURT ÖZEL GÜNDEM
07.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:43

Koronavirüsü yendi, 'plazma' bağışçısı olduZONGULDAK'ta, koronavirüsü yenen Aytaç Karakaya (34), plazma bağışında bulunarak tedavi gören hastalara umut oldu.

Koronavirüsü yendi, 'plazma' bağışçısı oldu

ZONGULDAK'ta, koronavirüsü yenen Aytaç Karakaya (34), plazma bağışında bulunarak tedavi gören hastalara umut oldu. Sosyal medyada insanların korktuğunu veya akrabalarında hastalık çıkarsa diye plazma bağışını onlara sakladıklarını gördüğünü belirten Aytaç Karakaya, "Bu zamanda 'sen, ben' yok ve hepimiz bir olmalıyız. Ondan dolayı herkes, insanlık için elini taşın altına koymalı ve gelip plazma kan bağışında bulunmalı" dedi.

Ereğli ilçesinde bir fabrikada müdür olarak görev yapan Aytaç Karakaya, 25 Mart'ta halsizlik yaşamaya başladı. 5'inci günün sonunda ateşi yükselen Karakaya, ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu. Çekilen tomografisinde Covid-19 bulgusuna rastlanan Karakaya, ardından İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Hastaneye yatırılan Karakaya, 5 gün süren tedavisinin ardından iyileşti. Evinde 14 gün karantina altında tutulan Karakaya'nın yapılan iki testinin sonucu da negatif çıktı. Karakaya, tedbir amaçlı 14 gün daha kendini izole ettikten sonra normal hayatına geri döndü. Kızılay'ın kendisini arayıp plazma bağışı hakkında bilgilendirmesiyle, bağışçı olmaya karar veren Karakaya, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Karakaya, plazma bağışını yaparak Covid-19 tedavisi gören hastalara umut oldu.

'İNSANLIK İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI'

Karakaya, hastalığı yenerek sağlığına kavuşan tüm insanları plazma bağışçısı olmaya davet etti. Zor bir süreç geçirdiğini ancak diğer hastalara umut olma ihtimalinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Karakaya, "İnsanlara bir faydamız dokunacaksa ki bu süreçte hepimiz insanız ve birbirimize lazımız. Bu durumda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Sosyal medyada insanlar korktuğunu veya akrabalarında hastalık çıkarsa diye plazma bağışını onlara sakladıklarını gördüm. Bu zamanda 'sen, ben' yok ve hepimiz bir olmalıyız. Ondan dolayı herkes, insanlık için elini taşın altına koymalı ve gelip plazma kan bağışında bulunmalı. Evet, zor süreç. Ben de 30 gün bu zor süreci yaşadım. Allah kimsenin başına versin istemem, ama şu durumda herkesin birbirine desteğine ihtiyacı var. Buradan tüm insanlarımıza çağrıda bulunuyorum. Hepimiz birbirimize yardım edelim" dedi.

'İYİLEŞMİŞ TÜM HASTALARIMIZI 'PLAZMA' BAĞIŞINA DAVET EDİYORUZ'

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap ise plazma bağışının tedavi gören hastalar için bir umut olduğunu söyledi. Covid-19'un şu ana kadar kesin bir tedavisi bulunmadığını, ancak plazma tedavisinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özdolap, şöyle konuştu:

"Plazma bağışlamak için bazı şartlarımız var. Hastamız Covid-19 hastalığından tam iyileştikten yani herhangi bir şikayeti kalmadıktan 14 gün sonra testlerine bakıyoruz. İki kere yapılan testler negatif çıkarsa bu kişi, plazma bağışına aday diyoruz. Bu anlamda plazma tedavisi çok önemli. Plazma tedavisi özellikle Covid-19'dan iyileşmiş kişilerin diğer hastalara sağlığını kavuşturmak için çok önemli tedavi. Covid-19'un bilinen kesin bir tedavisi şu ana kadar yok. Ancak plazma tedavisi, hastalarımızı sağlığına kavuşturmak için bir umut. Bu anlamda da iyileşmiş, sağlığına kavuşmuş kişilerin plazma bağışında bulunmaları çok önemli. Hastadan alınan plazma, birçok hastada kullanılabilir. Bazen de stok olarak tutuyoruz. Gerekli görüldüğünde hastalarımızda kullanmak üzere saklayabiliyoruz. Şu an aday hastalarımız var. Aytaç Bey çok önemli bir iş yapıyor. Covid-19'unu geçirmiş, sağlığına kavuşmuş. Diğer hastalara da umut vermek adına çok önemli iş yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İyileşmiş tüm hastalarımızı plazma bağışına davet ediyoruz."

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

Kaynak: DHA

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