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DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM
02.05.2020 09:00 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:00

KONYA'da, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, pul bibere toplum olarak gereken değerin verilmediğini belirterek, kullanılacak pul biberin bağışıklığı güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve virüslere karşı insanları koruduğunu söyledi.

KONYA'da, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, pul bibere toplum olarak gereken değerin verilmediğini belirterek, kullanılacak pul biberin bağışıklığı güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve virüslere karşı insanları koruduğunu söyledi. Pıçak, içerisinde bolca C vitamini bulunan ve güneşten enerjisini alan bir baharat olması nedeniyle de pul biberin düzenli olarak kullanılmasını tavsiye etti.

Türkiye'de özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretilen ve yurt dışına da ihraç edilen pul biber, yemeklerde vazgeçilmez baharatlardan biri. İçerisindeki C vitamini ve mineraller bakımından zengin olan pul biberin, uzmanlarca özellikle ramazan ayında düzenli olarak kullanılması öneriliyor.

'BU SADECE PUL BİBER DEĞİL'

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, pul biberin C vitamini ve mineral bakımından oldukça zengin olduğunu söyledi. Pıçak, "Bibere toplum olarak hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor, ama burada zayıf kalıyoruz. Bu sadece pul biber değil. İçerisinde vitaminler, mineraller, içerisinde bolca C vitamini bulunan ve güneşle birlikte kızaran güneşten de enerjisini alan bir baharattan bahsediyoruz. Pul biber, Türkiye mutfağında kendi topraklarımızın içerisinde yetiştirdiğimiz hatta ihracata gönderdiğimiz çok özel bir ürün. Yemeklerde olması gerektiği için biz pul biber tüketmiyoruz. Sindirimi kolaylaştırdığı için pul biber tüketiyoruz. Sıcakta harareti kesmesi için soğukta vücut ısısını artırması için pul biber kullanıyoruz. Vitamin ve mineral bakımından vücudumuzu desteklemesi sebebiyle pul biber kullanıyoruz. Pul biber şifadır" diye konuştu.

'DÜZENLİ KULLANIN'

Pul biberin metabolizmanın düzenli çalışmasını sağladığını ifade eden Pıçak, "Pul biberi düzenli olarak kullanan bir kişide kabızlık göremezsiniz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek metabolizmamızın daha düzenli çalışmasını sağlayan bir baharattan bahsediyoruz. Ramazan ayında oruç tuttuğumuz şu günlerde bağışıklığımızın güçlendirilmesi adına ve virüslerle birlikte sindirimin daha düzgün çalışabilmesi adına lütfen pul biber kullanın. Kış mevsiminde kullandığımızda vücut ısısını artırıyor, dışarıdan gelen bakteri ve virüslere karşı bizi direnç olarak kuvvetlendiriyor. Yaz mevsiminde kullandığımızda ise var olan kabızlık durumunu gideriyor, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlıyor. Yaz mevsiminde gerçekleşen o virüs ve tozlu ortamda da hastalıklardan bizi koruyor" dedi.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

Kaynak: DHA

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