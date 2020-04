DHA YURT ÖZEL GÜNDEM Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın hasadı başladı DÜNYADA 'imparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'beyaz iksir' adıyla kilo fiyatı 4 bin 500 TL'ye kadar satılan beyaz çayın hasat dönemi başladı.

DÜNYADA 'imparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye 'de ise 'beyaz iksir' adıyla kilo fiyatı 4 bin 500 TL'ye kadar satılan beyaz çayın hasat dönemi başladı. Bahçeye giren üreticiler, beyaz çay tomurcuklarını topluyor.

Beyaz çayın üretimi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da, 6 yıl önce başladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce (ÇAYKUR) başlatılan uygulamayla 'tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanıyor. Üreticiden kilosu 600 TL'ye alınan beyaz çay için bu yıl da hasat dönemi başladı. Bahçeye giren üreticiler, olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yapıyor.

KİLOSU 4 BİN 500 TL Dünyada 'imparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'beyaz iksir' adıyla kilo fiyatı 4 bin 500 TL'ye kadar alıcı bulan beyaz çay, sınırlı miktarda üretiliyor. Sınırlı üretilen beyaz çayın talepleri karşılanamıyor. 20'şer gramlık kavanozlarda satışa sunulan beyaz çay, özellikle yurt dışından talep görüyor. Her yıl Orta Doğu ve Arap ülkelerinin yanı sıra Avrupa'dan da çok sayıda kişi beyaz çay için sipariş veriyor.

'GÜNLÜK 500 GRAM TOPLANABİLİYOR'Beyaz çay hasadı yapan Rize Ticaret Borsası Genel Koordinatörü Hasan Önder, toplama şemasının kolay olmadığını ve günlük ortalama 1 kişinin 400-500 gram toplayabildiğini belirterek, "Kolay toplamanın yolu ise 2,5 yaprak olarak toplanıp evde ayıklanmasıdır. Böyle daha kolay olur. Artan kısımları ile yeşil çay yapabilirsiniz. Toplama aşaması çok zor ama üretim aşaması kolay olan bir çayımız. Kendi üretebileceğimiz gibi sektörde olan firmalara da onu yüksek fiyattan satma şansınız var. 1 kilogram yaş beyaz çay bedeli 600 ile 700 TL arası değişiyor. Üreticilerimiz için bu büyük bir gelir kaynağı. Beyaz çayımız bu yıl ortalama kilogram satış fiyatı da 4 bin ile 4 bin 500 TL arasında değişiyor" dedi.

'YAŞ ÇAY TOPLAMAK GİBİ DEĞİL'Beyaz çay hasadı yapan Semanur Önder de "Beyaz çay toplama sezonunu açtık. Toplaması zor. Toplarken en üstteki filizleri seçiyoruz. Yaş çay toplamak gibi değil. Tek tek elle seçtiğimiz için toplaması zor oluyor. Normal çay toplamak daha kolay ama beyaz çayın geliri çok iyi. 1 kilo beyaz çay 600 TL'ye yakın para kazandırıyor. Okullar tatil edildi biz de ailemize destek için bahçelere girdik" diye konuştu.İlknur Önder ise "Beyaz çay filizlerini toplamaya başladık. Toplaması biraz zor çünkü tek tek topluyoruz. Yaş çay gibi toplaması kolay değil. Okullar da tatil olduğu için ailemize destek olsun, diye tarlaya indik" dedi.

Beyaz çay toplamanın zorluğunu anlatan Melek Önder de "Aslında yavaş yavaş toplarsanız çok yorucu olmuyor. Beyaz çay toplamak için sabah saatleri daha iyi. Güneş vurduğu zaman seçmek daha zor oluyor. Fiyatı iyi ama zahmetine göre belki biraz daha fazla olabilirdi" diye konuştu.

BEYAZ ÇAYDoğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çay tarımında 6 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulama ile 'tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri, üreticiler tarafından elle toplandı ve geçen sürede 3,5 tona yaklaşan üretim gerçekleştirildi. Dünyada kilosu 1000 dolardan 15 bin dolara kadar değişen fiyatlarla satılan beyaz çayın, vücut direncini artırarak bağışıklık, sistemini güçlendirmesinin yanı sıra sağlığa önemli faydalarının bulunduğu biliniyor. Japonya'da yürütülen çalışmada, Türk beyaz çayında kanserli hücreleri yok eden etken maddeye rastlanılmıştı.

Prof. Dr. Kırpık: Koronavirüsün esas çıkış sebebi iklim değişikliğidir KARS Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, koronavirüsün esas çıkış nedeninin iklim değişikliği olduğunu söyleyerek, "Küresel ısınma ve iklim değişikliğini anlamadan, bunun ne olduğunu bilmeden, insanlara ve canlılara yansımasının ne olacağını bilmeden bu tip salgınların önüne geçmek mümkün değildir" dedi.

Dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüsle mücadele sürerken, Kars Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık pandeminin oluşmasının nedeninin de konuşulması gerektiğini belirtti. Mehmet Ali Kırpık, "Dünyamız oluştuğu zamandan beri yaklaşık 5 defa soğuma ve ısınma dönemlerini geçirmiştir. Son geldiğimiz 150 yılda ısınma ya da normalleşme dönemi bitmiş soğuma dönemine geçmesi gerekirken tam tersine ısınma periyoduna devam etmiştir. Hatta sıcaklığın artarak devam ettiğini görüyoruz. Son 50 yılda bu çok daha fazla belirgin bir şekilde hissedilmektedir" diye konuştu.

TEMA Vakfı Kars İl Temsilciliği görevini de yürüten Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunu anlamadan, bunun ne olduğunu bilmeden, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin insanlara ve canlılara yansımasının ne olacağını bilmeden bu tip pandemilerin, bu tip salgınların önüne geçmek mümkün değildir. Termik santraller, hidroelektrik santraller ve aşırı derecede doğaya karbondioksit ve karbonmonoksit gibi gazların salınması küresel ısınmayı meydana getiren faktörler arasındadır. Keşke sosyal hayat devam etse pandemi bitse ama atmosferi ve çevremizi bugünkü gibi daha az kirletiyor olsak. İnanın belli bir zaman sonra her şeyin daha normal, eskisi gibi olmaya yüz tuttuğunu göreceğiz" dedi.

'ÇİN'DE YÜRÜYEN, HAREKET EDEN HER TÜRLÜ HAYVANI YİYORLAR'"Esas koronanın çıkış sebebi iklim değişikliğidir" diyen Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, şöyle konuştu: "Çin'in nüfusu 1.8 milyar. Oldukça kalabalık bir nüfus. Burada yaşayan insanların doğal yaşamla daha iç içe olduğunu söyleyebiliriz. Çinlilerin biliyorsunuz çok değişik bir mutfak kültürü var. Yürüyen, hareket eden her türlü hayvanı yiyorlar, yüzyıllardan beri yiyorlar yani yeni bir şey değil bu. Bildiğiniz gibi Çinliler dünyada millet ve devlet olarak yeryüzüne gelmiş en eski millettir. İkinci sırada da Türkler geliyor. Oradaki insanların bu gezen, yani hareket eden her türlü hayvanı yiyebiliyor olmaları bence açlıktan ya da temel gıda gereksinimlerinden değil de bir kültür haline geldiğindendir."

Çinlileri de yedikleri hayvanlar konusunda uyaran Kırpık, "Yediğiniz hayvanları çiğ olarak ya da iyi pişmemiş olarak yerseniz o hayvan üzerindeki mikroorganizmalar, parazitler size de gelebilir, size de sıçrayabilir, sizde de hastalık yapabilir. veya bu hayvanları keserken veya temizlerken temizlik kurallarına riayet etmezseniz bir şekilde size bulaşabilir. Onun için bunlara çok dikkat etmemiz lazım" dedi.

'BU PANDEMİ GİDECEK BAŞKA PANDEMİLER GELECEK'Doğal eko sistemin önemine de değinen Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık şöyle konuştu: "Doğal sistemle, doğal eko sistemle iç içe olduğumuz zaman ya da doğal yaşama çok müdahale ettiğimiz için hayvanlarla iç içe oluyoruz ve onlardaki parazitler onlardaki mikroorganizmalar insanlara geçip hastalığa sebep olabilir. Biz ekosistemlerdeki iklim değişikliğine bağlı bu olumsuz şartları azaltmadığımız sürece bu pandemi gidecek başka pandemiler gelecek. İnşallah daha tehlikelisi ortaya çıkmaz. Örneğin koronanın havayla yani atmosfer yoluyla yayılmadığını söylüyor bilim insanları bu konuda yeni yeni makaleler çıkıyor. Birde atmosfer ile yayıldığını düşünsenize polenler gibi o zaman vay halimize. O yüzden küresel ısınmayı tetikleyen olumsuz faktörleri konuşmamız lazım, bunların neler olduğunu bilim insanları bir araya gelip fert olarak, toplum olarak, dünya devletleri olarak, dünya milletleri olarak ne yapmamız gerektiğini ortaya koymaları lazım. Herkes de bu ortaya konulan kurallara uymak zorunda kalacak ve kontrolünün sağlanması gerekecek."

'ABD'NİN PARİS ÇEVRE SÖZLEŞMESİNE İMZA ATMASININ SAĞLANMASI LAZIM'Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin son Paris Çevre Sözleşmesine imza atmadığını hatırlatarak, "ABD'nin en kısa zamanda bu Çevre Sözleşmesine imza atmasının sağlanması lazım. Bunun için kendi devletimden, devletimi yönetenlerden özellikle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bildiğiniz gibi popülaritesi oldukça yüksek bir devlet insanıdır. Hem ülke içinde hem de ülke dışında kamuoyu oluşturarak kendi bünyesinde ya da devlet başkanları, hükümet başkanları nezdinde büyük bir kamuoyu baskısı oluşturabilir. ABD'nin bu çevre sözleşmesine bir an önce imza atmasında etkili olabileceğini ve bunu sağlayabileceğini düşünüyorum. Dünyada 8 milyarın bu korona pandemisi gibi daha tehlikeli veya başka pandemilerle karşılaşmaması için küresel ısınmayı tetikleyen faktörleri azaltması lazım ki iklim değişikliği gündeme gelmesin. O yüzden hepimizin çok büyük sorumluluğu ve görevi var" diye konuştu.

Kampanyaya destek olmak için Türkiye'yi gezecek

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için otomobilini kampanyanın banka hesap numaralarıyla kaplattı. Özavcı, Türkiye'yi dolaşmak için Dilovası Kaymakamlığı'na seyahat izin belgesi başvurusunda bulundu.

Dilovası'nda yaşayan Erol Özavcı, otomobilinin üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nın banka hesapları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ile kaplattı. Daha önce de birçok kez otomobilini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla kaplatarak Türkiye'yi dolaşan Erol Özavcı, bu kez şehirler arası geçiş yasağı nedeniyle Dilovası Kaymakamlığı'na seyahat izin belgesi başvurusu yaptı. İzin verilmesi halinde Türkiye'yi dolaşacağını söyleyen Erol Özavcı, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek istediğini söyledi.

Amacının kampanyaya destek sağlamak olduğunu ifade eden Erol Özavcı, "Koronavirüs salgınından dolayı devletimize, milletimize faydalı olabilmek için Cumhurbaşkanımızın önderliğiyle bu kampanya başladı ve bende elimden geldiğince bu çorbada tuzum bulunsun diye Türkiye turu yapmak istiyorum. Bugün yaptığım çalışmada da devletimize bin lira bağış yapan herkese Kuran-ı Kerim hediye ediyorum. Ülkemizde Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı, olarak bir sürü insan yaşıyor ve biz hepimiz bir bütünüz. Aynı bayrağın altında yaşıyoruz, bugün devletimiz giderse hepimiz gitmişiz demektir. Bayrak bizim şerefimizdir, bu bayrağı dalgalandırmak lazım. Bizim de bu kampanya da bir katkımız olsun diye Türkiye turu yapmak istiyorum" dedi.

