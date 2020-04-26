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Minik Zeynep, Afrika'daki babasını getirene 10 kutu şeker alacakANTALYA'dan çalışmak için ülkesi Burkina Faso'ya giden El Hadji Thiam (32), koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat yasağı nedeniyle geri dönemedi.

26.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:53
DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

Minik Zeynep, Afrika'daki babasını getirene 10 kutu şeker alacak

ANTALYA'dan çalışmak için ülkesi Burkina Faso'ya giden El Hadji Thiam (32), koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat yasağı nedeniyle geri dönemedi. Babasıyla cep telefonundan görüntülü görüşebilen 5 yaşındaki Zeynep, "Babamı getirene 10 kutu şeker alacağım" dedi.

Antalya'da yaşayan Zehra Çınar (31) ile El Hadji Thiam, 5 yıl önce evlendi. El Hadji Thiam, düğünden 3 ay sonra bir inşaat şirketinde çalışmak için ülkesi Burkina Faso'ya gitti. Türkiye'deki oturma izni iptal edilince de uzun süre geri gelemedi. Thiam, kızı Zeynep'i de izinli olarak geldiğinde, ancak 3 aylıkken görebildi. Yeniden çalışmak için ülkesine dönen El Hadji Thiam, aradan geçen sürede, çeşitli nedenlerle ailesinin yanına dönemedi.

Kayınvalidesi Songül Çınar'ın davetiyle Türkiye'ye gelmesi için izin verilen El Hadji Thiam, dönüş hazırlığı yaparken, koronavirüs tedbirlerine takıldı. 

KORONAVİRÜSE TAKILDI

Şu an 5 yaşında olan Zeynep Thiam, babası ile anneannesi Songül Çınar'ın (56) cep telefonundan görüntülü görüşebiliyor.  Babasının bir süre daha gelemeyeceğini öğrenince gözyaşı döken Zeynep, babasını getirene hediye vermek istediğini söyledi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Zeynep, "Babamı çok özledim. Onu bana getirene 10 kutu şeker alacağım. Söz veriyorum tam 10 kutu şeker alacağım" dedi.

Babasının kendisini sevdiğinden emin olduğunu anlatan Zeynep Thiam, "Babam gelmese de beni çok sevdiğini biliyorum. Onu sadece cep telefonuyla görüntülü aradığımda görebiliyorum. Babamı çok özledim gelebilirse iyi olacak. Babamı getirene 10 kutu şeker vereceğim" diye konuştu.

Babasından özel bir istekte de bulunan Zeynep, "Babacığım gelirken bana söz verdiğin o dişçi setini ve kaplumbağayı alır mısın?" dedi. Baba- kızın görüntülü görüşmesi duygu dolu anlar yaşattı.

Anneanne Songül Çınar, yetkililerden bu ayrılığa bir çözüm bulmasını ve kendilerine yardım edilmesini istedi.

Kaynak: DHA

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