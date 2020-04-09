DHA YURT ÖZEL GÜNDEM Minibüste yaşayan çiftten 'Evde kalın' çağrısıİZMİR'de kira ödememek için eve çevirdikleri minibüste hayatlarını sürdüren çift, koronavirüs nedeniyle izole hayat yaşadıklarını belirtip, herkese evde kalmaları yönünde çağrı yaptı.

Minibüste yaşayan çiftten 'Evde kalın' çağrısı

İZMİR'de kira ödememek için eve çevirdikleri minibüste hayatlarını sürdüren çift, koronavirüs nedeniyle izole hayat yaşadıklarını belirtip, herkese evde kalmaları yönünde çağrı yaptı.

İzmir'de boya ve dekorasyon ustası İsmail Kömürcü (52), dini nikahlı eşi Bircan Laçin (57) ile birlikte eve çevirdikleri minibüste hayatlarını sürdürüyor. Kira ödememek için 3 yıldır minibüste yaşadıklarını belirten İsmail Kömürcü, "Bugüne kadar kimseye muhtaç olmadan yaşadık. Neden mi, minibüste yaşıyoruz? Çünkü ev kiraları çok fazla. Ev kirasını ödeyemedim. Yağlı boya ve dekorasyon ustasıyım. İşimiz bir gün var, bir gün yok. Ama bir şekilde çalışıyoruz. Bu yüzden minibüsü tercih ettim. Sobamızı da kurdum. Isınıyoruz, çayımızı demliyoruz ve yemeğimizi yapıyoruz. Durumumuz böyle" dedi.

Sıcak bir yuva hayali olduğunu söyleyen Kömürcü, "Hayırseverlerden sıcak bir yuva isteğim var. Çalışmak çok güzel bir şey. Eğer evi boyanacak kimse varsa ulaşsın hemen çalışırım" diye konuştu. Kaymakamlığa yardım için başvuru yaptığını da belirten Kömürcü, "Senin ikametgahın yok dediler, yardımda bulunmadılar" ifadelerini kullandı.Minibüste yaşamın zorluklarından bahseden Bircan Laçin ise, "Zorluğu var. Bulaşık çamaşır yıkamak zor. Su bulmak güç. Normal bir evdeki gibi değil minibüsteki yaşam" şeklinde konuştu. Çift ayrıca salgın nedeniyle sokağa çıkılmamasını isteyerek, halka evde kal çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Psikolog Mehmet Tahir Sonğur ile röportaj-Genel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

===========================

Yaşlı adam ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce duygulandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Edebey mahallesinde yaşayan emekli öğretmen Fahri Ümmetoğlu(82), ilaçlarını getiren ilçe sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutumadı.İnegöl'e bağlı kırsal Edebey mahallesinde bulunan bağ evinde, eşi Şükrü Naz(77) ile birlikte yaşayan Fahri Ümmetoğlu, sokağa çıkma yasağı sebebiyle ilçe sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ekipleri telefonla arayan Ümmetoğlu, mide rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlarının bittiğini söyleyerek, ilaç istedi. Eczaneden ilaçları alan ekipler, Ümmetoğlu'nun evine geldi. Ekipleri kapıda karşılayan Ümmetoğlu, mutluluktan gözyaşı döktü.MUTLULUK GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Ekiplerin "biz sizler için varızö demesi üzerine mutluluk gözyaşı döken Ümmetoğlu, "Allah hepinizden razı olsun. Allah sizlere uzun ömürler versinö dedi. İlaçların ücretini vermek istediğini söyleyen Ümmetoğlu, ücret alınmadığını öğrenince, ekiplere kendi ürettiği ballardan ikram etti.

Kaynak: DHA