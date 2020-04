DHA YURT ÖZEL GÜNDEM Seralarda koronavirüs tedbirleri üst seviyedeVAN'ın Çaldıran ilçesinde, 4 yıl önce kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan domates serasında koronavirüs önlemleri kapsamında tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, 4 yıl önce kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan domates serasında koronavirüs önlemleri kapsamında tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Seraya ziyaretçi kabul edilmezken, personel ise seraya girişte termal sisleme yöntemiyle yapılan dezenfeksiyondan geçirilip, günlük ateş ölçümü yapılıyor.

Çaldıran ilçesinde 2016 yılında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca desteklenen projeyle hava sıcaklığının eksi 46 dereceye kadar düştüğü Ayrancılar bölgesinde jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda domates üretimine başlandı. 34 bin metrekare alan üzerinde 120 bin metre boru döşenerek ısıtılan seralar, 10 milyon TL'ye mal oldu. İlçede topraksız ve arılarla tozlanmanın yapıldığı, 'Agro Van' markalı domatesler tamamen doğal yöntemlerle üretiliyor.

Üretime ara verilemeyen yerler arasında bulunan seralarda da koronavirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Çalışanlar, sabah işe geldiklerinde 'termal sisleme' yöntemiyle dezenfeksiyondan geçiriliyor. Daha sonra maske ve eldivenleri yenilenen çalışanlar, ateşleri ölçüldükten sonra seraya alınıyor.

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Birimi Proje Koordinatörü Yusuf Taşkın, tedbirleri üst seviyeye çıkarttıklarını söyledi. Serada uyarıcı afiş ve pankartların asıldığını ve seranın günlük olarak da sabah ve akşam dezenfekte edildiğini el temasının bulunduğu yerleri ise silme işlemi yaptıklarını söyledi.

'GÜVENLE ÜRETİM YAPILIYOR'

Erkek personelin serada kaldıklarını, şehir ile iletişimlerinin kesildiğini anlatan Taşkın, kadın personeli ise servislerle 2 grup halinde evlerinden aldıklarını söyledi. Serada 2 metre kuralını uyguladıklarını ve ziyaretçi de kabul etmediklerini anlatan Taşkın şöyle konuştu:

"Bu dönemde gıda çok stratejik bir alandır. Evine kapanan insanların gıda ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Burada güvenle üretim yapılıyor. Personel sağlığı da dikkat edilerek işlemler yapılıyor. Bitki sağlığı açısından da virüsün dışında diğer etmenlere karşı tedbirler devam ediyor. Burada Mayıs ayının sonuna kadar bu şekilde devam edecek ve Mayıs sonunda hasat başlayacak. Bu tip üretim yerleri değerlidir. Bu dönemde önemi daha çok ön plana çıkıyor. Üreticinin tarlalarda, seralarda olması lazım. Ama bunun dışında da işi olmayanların evlerinde olması gerekiyor"

-Serala gelen işçilerin ellerini dezenfekte etmesi-İşçilerin maske ve eldiven takması-Seraya gelen işçilerin ateşlerinin ölçülmesi-Seralara girişlerde dezenfekte yapılması-Seralarda dezenfekte yapılması-Seralarda çalışan işçilerden detaylar-Dezenfekte işleminden detaylar-İşçilerin çalışmasından detaylar-Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Birimi Proje Koordinatörü Yusuf Taşkın ile röportaj-Seralardan ve çalışanlardan detaylar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN,

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, -

=================================

Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara hapse varan cezalar verilebilir

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin kurallara uymamaları halinde hapse varan cezalar alabileceklerini belirten hukukçular, kamuoyuna ilan edilen tüm tedbirlere herkesin uyması gerektiği uyarısında bulundu.

Hukukçular, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkması yasaklanan vatandaşların kurallara uymamaları halinde hapse varan cezalar alabileceklerini belirtti. Samsun Barosu avukatlarından Eren Aykut Akçay, alınan tedbirlerin koronavirüs salgını ile mücadele için hayati önem taşıdığını belirterek, vatandaşların uymaması halinde hapse varacak cezalar alabileceklerini hatırlattı. Konunun önemi gereği daha ağır cezaların verilmesinin kanun kapsamında düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Akçay, "İlgili kanunun 66'ncı maddesinde, kararlara uymayan vatandaşlara yönelik hem idari para cezası hem de 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebileceği öngörülmektedir" dedi.

'TCK 195 UYGULANAMAZ'Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesinin başlığının, 'Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranma' şeklinde olduğunu belirten Akçay, "Maddenin içeriğine baktığımızda, 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıktan ölmüş kişilerin bulunduğu yerlerin karantina altına alınmasına karşı alınan tedbirlere uyulmaması' olarak tanımlanmıştır. Bu madde kapsamında kişiye 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebileceği yer almaktadır. Fakat kanun kapsamında sokakta gezen 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan veya 20 yaş altı birine bu ceza uygulanamaz" diye konuştu.

'JANDARMANIN SABRI TAKDİR EDİLESİDİR'Sosyal medyada paylaşılan ve görevlilere zorluk çıkaranların olduğu görüntüleri değerlendiren Akçay, şunları dedi: "Jandarma ekiplerinin kurul kararlarına uymayan vatandaşlara yönelik uygulama yaptıkları görüntüler görülmektedir. Görüntüyü çeken vatandaşın kamu görevlilerine işlem yaptırmama ve mukavemet göstermek yönünde bir eyleminin olduğu açıkça görülmektedir. Bu anlamda o vatandaşın gözaltına alınması da kanuna uygundur. Aynı zamanda jandarmanın sabırlı tutumu ise ayrıca takdir edilesidir."

'UYARIYA GEREK OLMAKSIZIN CEZAİ İŞLEM YAPILABİLİR'Alınan tedbir kararlarının yerel ve ulusal basın yoluyla tüm halka bildirildiğini söyleyen Akçay, "Bir vatandaşın tedbirlere karşı, 'Ben bilmiyordum' deme hakkı bulunmamaktadır. TCK'da yer alan fiillere karşı suçun bilinmemesi gibi bir kavram göze alınmamakta ve ceza uygulanmaktadır. Bu anlamda kolluk kuvvetlerinin önceden bir uyarıda bulunmadan ceza yazması uygundur. Bu tedbirler zaten tüm halka tebliğ edilmiştir. Yeniden bir uyarıya gerek yoktur" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü: ------------------------DetaylarAvukat Eren Aykut Akçay röportajıJandarmaya mukavemet gösterilen sosyal medya görüntüleri

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN,

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN,

=================================

'Covid-19'la mücadele plazma tedavisi hazır, aşı çalışmaları 6 ay sürecek'

ATATÜRK Üniversitesi Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Çelebi, koronavirüsle (covid-19) mücadelede plazma tedavisi için alt yapının hazır olduğunu, aşı üretimi için ise çalışmaların 6 ay daha devam edeceğini bildirdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nce 'pandemi' ilan edilen koronavirüsle ilgili Atatürk Üniversitesi, Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü oluşturdu. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Çelebi'nin koordinatörlüğünde Farmakoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastalıklarının yanı sıra Eczacılık ve Veteriner Hekimliği Fakültesi'nden ilgili öğretim üyeleri, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji, Gen Mühendisliği öğretim üyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde daire başkanlarından oluşan Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü, çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte bu konuda çalışmalara başlayan 15 akademisyen, plazma tedavisi için alt yapıyı hazır hale getirdi. Aşı çalışmalarını da aralıksız sürdüren akademisyenler, bu konuda yaklaşık 6 aylık bir süre istiyor.

Araştırmaların sürdüğü morfoloji binasındaki laboratuvarlarda bilgi veren Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Çelebi, multidisipliner çalışmayla mesafe kat ettiklerini söyledi. Covid-19'la mücadelede çalışmalarını iki başlık altında sürdürdüklerini belirten Çelebi, "Pasif bağışıklık ve aktif bağışıklık olarak iki ayrı konu üzerinde duruyoruz. Başka bir canlıda hazırlanmış antikorları vücudu savunacak ve Covid-19'u öldürecek hücreleri hazırlayarak onu hastaya verme olarak bilinen plazma tedavisinde alt yapıyı hazır hale getirdik. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi dahiliye ve hematologlar hazır. Dahiliye servislerinde hematologlar pasif bağışıklık için plazmayı aktaracak seviyede. Bununla ilgili ruhsat başvurularımız oldu. Gerekli izinler çıkması halinde bu konuda çalışmaya başlayacağız" dedi.

SAHADA TESPİTE BAŞLAYACAĞIZErzurum'da koronavirüs tedavisi gördükten sonra taburcu edilen vatandaşlarla görüşerek plazma tedavisi için kan isteyeceklerini söyleyen Prof. Dr. Çelebi, "Plazma tedavisi için izin çıktığı zaman biz mikrobiyologlar sahaya inip taburcu edilen hastalarla gönüllü kan vermeleri için görüşeceğiz. Çünkü bu tedavi için bazı şartlar gerekiyor. Az bir antikor vücutta bağışıklık yapmaz. Biz bu konuda bir tarama yapacağız. Hatta hastalığı sessiz geçiren vatandaşları bulup kendileriyle konuşacağız. Kabul edenlerden kan örneği alınarak antikor testine tabi tutacağız. Antikor oranlarının yüksek olup olmadığını, bağış aldığımız kişinin sağlıklı olup olmadığına bakacağız. Sonra bu kanları dahiliye ve hematolojideki arkadaşlara vereceğiz, onlar da hastalarda uygulamasını yapacak" diye konuştu.

AŞI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYORAşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü olarak aşı üretim çalışmalarını da sürdürdüklerini kaydeden Prof. Dr. Selahattin Çelebi, bu konuda 5- 6 aylık bir süre istedi. Aşı üretiminin şekilleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çelebi, şunları ifade etti:

"Aşı üretimi için şekiller var. Birincisi mikroptan aşıyı direk hazırlama, ikincisi mikrobun oluşturduğu şeylerden, yan ürünlerden ya da suni üretilerek hazırlamak. Burada virüsün genetik yapısı inceleniyor. Suni ortamda moleküler biyolojideki arkadaşlar protein kopyasını çıkarıyor ve virüs gibi hazırlıyorlar. Hazırlanan bu virüs deney hayvanlarına veriliyor. Oradan elde edeceğiniz sonuca göre üretiminiz aşı olarak kullanıyor. Bunun için belli bir zaman lazım. Yakın bir zamanda olur. Bu konuda bizim çalışmamız 5-6 ay sürer. Şu anda aşıda işler olumlu gidiyor, mesafe alındı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Koordinatör Çelebi'nin masa çalışması-Çelebi ve akademisyenlerin laboratuvar çalışması-Laboratuvar çalışmasından genel ve detay-Koordinatör Çelebi ile röp

Haber: Salih TEKİN - Kamer: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Haber: Salih TEKİN - Kamer: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

====================================

Yer sofrasında online ders anlatıyor

IĞDIR'ın Melekli Beldesi'ndeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Oğan, yer sofralarında kullanılan masayı tahta olarak kullanarak öğrencilerine internet üzerinden ders anlattı.

Koronavirüs salgını sebebiyle okulların tatil edilmesi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı EBA sistemi üzerinden ders gören öğrencilerine destek olmak isteyen ehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Oğan, internet üzerinden ders vermeye başladı. Yer sofralarında kullanılan ahşap masayı tahtaya çeviren Oğan, internet üzerinden online olan öğrencilerine başta matematik olmak üzere diğer derslerde işledikleri konuları anlatıyor.

Öğrencilerin EBA TV kanalıyla eğitimlerini sürdürdüklerini söyleyen Oğan, "Öğrencilerimiz hem oradan dersleri takip ediyorlar hem de cep telefonu üzerinden toplu olarak bağlanarak ben onlara ders anlatıyorum. Öğrencilerim soruda sorarak anlamadıklarını öğrenmiş oluyorlar. Öğrencilerim ile 'evdekal' sürecinde eba tv sürencinin dışında kalan süreçte telekonferans yöntemi ile bağlanıp ders işlemeye devam ediyoruz.Yeri geliyor yer masasını tahta olarak kullanıyoruz, yeri geliyor ailecek öğrencilerimi bilgilendiriyoruz" diye konuştu. Öğrencilerine destek olmak için çalıştığını belirten Oğan, zaman zaman diğer öğretmenlerin de derse katıldığını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Özkan öğretmenin tahta üzerinde ders anlatması-Bilgisayar ortamında online ders-Bilgisayarda dersi takip eden öğrenciler-Öğretmen Özkan Oğan'la röp

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

=====================================

Müşteriden aldığı paralara sirke ve kolonya ile dezenfekte KARS'ın Selim ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Kerem Keklik (39), koronavirüs salgını nedeniyle hijyeni elden bırakmıyor. Keklik, iş yerine gelip alışveriş yapan müşterilerin verdiği kağıt ve demir paraları sirke ya da kolonya ile dezenfekte ettikten sonra kasaya bırakıyor.

Uzmanların, banknotları 'en kirli nesne' olarak nitelediğini söyleyen Kerem Keklik, bu nedenle müşterilerin verdiği her parayı sirke ya da kolonya sıkarak dezenfekte ettiğini söyledi. Koronavirüs nedeniyle küçük esnaf bile olsa tedbiri elden bırakmadığını ifade eden evli ve 2 çocuk babası Kerem Keklik, "Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Parada binlerce bakteri olduğu haberini okumuştum. Ama pek umursamıyorduk. Son günlerde binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle bir dizi önlemler almaya başladım. İş yerime gelen maskesiz ve eldivensiz müşteriye sosyal mesafe uyguluyorum. Verilen paraları ise sirke ya da kolonya ile dezenfekte edip kasaya bırakıyorum. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa bu illetten kısa sürede kurtuluruz. Aksi takdirde hem can kaybımız çoğalır hem de ekonomik olarak çok zor günler yaşarız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kerem Keklik paraları dezenfekte ederkern-Kerem Keklik bakkal dükkanına gelen müşterisi ile ilgilenirken-Kerem Keklik'in konuşması

Haber-Kamera: Orhan Kemal OKTAY/ SELİM (KARS),

Haber-Kamera: Orhan Kemal OKTAY/ SELİM (KARS),

===================================

Çocukları dışarı çıkamayınca terasa oyun parkuru kurdular SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Gülay ve Şaban Çavuş çifti, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşları 9 ile 14 yaş arasındaki 3 çocukları için oturdukları binanın terasına oyun parkuru kurdu. Ahşap ve otomobil lastikleri kullanılarak tasarlanan 6 bölümden oluşan ve 'Evde kal Türkiye' ismini verdikleri parkurda yarışan çocuklar, heyecan yaşıyor. Çocuklar terastaki parkurda yarışırken, diğer binalarda oturanlar ise alkış ve tezahüratlarla destek veriyor.

İlkadım ilçesinde yaşayan Gülay ve Şaban Çavuş çifti koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Yusuf Hakan (14), Fatma Zehra (10) ve Ayşe Zümra (9) adlı çocukları için oturdukları binanın terasına oyun parkuru kurdu. Ahşap, otomobil lastikleri, el beceri oyunları ve top kullanılarak 6 bölümden oluşturulan parkura 'Evde kal Türkiye' adı verildi. Parkurda çeşitli yarışmalar gerçekleştiren çocuklar, büyük heyecan yaşıyor. Çocuklar terastaki parkurda yarışırken, diğer binalarda oturanlar da alkış ve tezahüratlarla destek veriyor.

'PARKUR SAYESİNDE SIKILMIYORUZ' Ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi Fatma Zehra Çavuş, kardeşiyle yarışmasının çok eğlenceli olduğunu söyleyerek, "Maceralı bir oyun. Genelde kardeşim daha çok kazanıyor. Ben atışlarda biraz zorlanıyorum. Bu parkur sayesinde sıkılmıyoruz. Ders çalıştıktan sonra burada oyun oynuyoruz" dedi.

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Zümra Çavuş ise, "Parkurun etapları çok eğlenceli, denge tahtasıyla başlıyoruz, ağırlıkları çekip bardakları kule yapıyoruz, sonra tekerlerin üzerinden atlayıp pazılı yaptıktan sonra topla atışları yapan kazanıyor. Çok heyecanlı oluyor. Bu parkuru yaptığımız için çok mutluyum. Aynı televizyondaki gibi heyecanlı oluyor, ağabeyim de sunuculuk yapıp biz yarışırken anlatıyor" diye konuştu.İki kardeşinin de yarışma sırasında çok eğlendiğini söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Hakan Çavuş da, "Her gün erken kalkıp ders yapıyoruz ödevlerimizi yaptıktan sonra kardeşlerimle oyun oynuyoruz. Fikirlerimizi birleştirdik parça parça bu parkuru oluşturduk. can sıkıntısından bizi bu parkur kurtardı. Her engeli aştığımızda bir başarı elde etmiş oluyoruz kardeşlerimle birlikte eğleniyoruz" dedi.

'EVİMİZ, OKULUMUZ OLDU'Akıl ve zeka oyunları eğitmeni Gülay Çavuş çocuklarının evde canlarının sıkılmamaları için bu parkuru kurduklarını dile getirerek "Bu süreçte ders aralarında etkinlikler yapmak istediler. Kendilerinin ürettiği bir parkur oldu. Biz anne ve baba olarak onlara destek olduk. 'Evde kal Türkiye' ismini verdiler parkura. Oyunlara 'Farkındalık oyunları' ismini verdiler. Parkuru büyütmek için çalışmalarımız da var. Evimiz okulumuz oldu. Evimizde günün oyunu, filmi gibi etkinlikleri de uyguluyoruz. Her evde bu tarz bir etkinlik yapılabilir, yeter ki çocukların enerjilerini atabilecekleri eğlenebilecekleri ortamlar yaratalım. Çocuklar bu şekilde daha iyi hissediyor kendini. Yarışmalar çok heyecanlı geçiyor. Terasta olduğumuz için yan binalardan komşularımızda yarışmayı görebiliyorlar. Balkonlardan çocukları seyredip alkışlayanlar tezahürat edenler bile oluyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: ------------------------Parkurdan detay-İki kardeşin parkurda yarışması-Detaylar-RöportajlarHaber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

====================================

Okulunu özleyen Esra, EBA'yı formasını giyerek takip ediyor SİVAS'ta, ortaokul öğrencisi Esra Arslan (11), yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında tatil olan okuluna olan özlemini Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verilen dersleri okul formasıyla takip ederek gidermeye çalışıyor.

Esentepe Mahallesinde oturan Mehmet ve Döndü Arslan çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Şehit Üsteğmen Şükrü Pürlü Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Esra Arslan, koronavirüs salgını nedeniyle okuldan uzak kalmanın üzüntüsünü yaşıyor. Daha önce her sabah heyecanla kalkıp okula giden Esra, tatil kararı nedeniyle tüm öğrenciler gibi artık derslerini EBA üzerinden takip edebiliyor. Gün içerisinde EBA'da ders saati geldiği zaman Esra, okul formasını giyerek takibe başlıyor. Okulunu, formasını ve sınıf arkadaşlarını çok özlediğini belirten Esra, ders boyunca okul formasını üzerinden çıkarmıyor.

'OKULDAKİ GİBİ OLMUYOR AMA FORMAMI ÖZLEDİM'Okulunu çok özlediğini söyleyen Esra Arslan, "Uzaktan eğitim tabi ki okuldaki hocalarım kadar olmuyor. Ama anlamaya çalışıyorum ve derslerimi dinliyorum. Güzel oluyor. Aynı konuları işliyoruz. Tekrarların verilmesi bizim için güzel oluyor. Okulumu çok özlediğim için okul formamı giyiyorum. Okulumu, hocalarımı, sıramı ve arkadaşlarımı özlüyorum. Bu yüzden formamı giyerek dersleri izliyorum" dedi. Anne Döndü Arslan (52) ise, "Esra'nın dersleri çok güzel. Ama bu sıralar okulunu çok özlüyor. Formasını giymek istedi. Giydiği zaman da heyecanlanıyor. Derslerine çalışmasında çok gayretli. Ama bu süreçte öğretmenlerini, okulunu ve arkadaşlarını özledi. Hep dua ediyor 'inşallah virüs gider de okulumuza kavuşuruz' diye. Biz de Esra üzülünce üzüyoruz, o heyecanlanınca heyecanlanıyoruz. Çocuklarımızın bir an önce öğretmenlerine ve okuluna kavuşmasını istiyoruz. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah bu virüsten bir an önce kurtuluruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -Evden görüntüler-Eİsra'nın formasını giyerek Eba'yı takip etmesi-Konuşmaları-Annesinin konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

======================================

Uzmandan market ve pazar alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, koronavirüs salgınına karşı gıda denetiminde ve gıda alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Vatandaşların pazar alışverişlerinde ürünlere dokunmak için ısrar etmemesi gerektiğini belirten Toprak, alışverişin ardından ürünleri sabunlu suyla yıkamak yerine akan suda yıkamanın ya da silmenin daha doğru olduğunu kaydetti.

Koronavirüsün, gıda yoluyla bulaşmadığı kanıtlansa da gıdaların üretimi, hazırlaması ve satışında vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, bu dönemde üreticilerin gıda üretimi konusunda, vatandaşların ise pazar ve market alışverişlerinde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Gıdaların paketlemesi aşamasında hijyenik koşullara özellikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Uğur Toprak, "Ürünleri üretirken çalışan personelin sağlığından emin olunması lazım, daha sonra ürettikleri ekipmanların dezenfeksiyonunu iyi sağlamaları gerekiyor. Ürünlerin de yıkanma işlemine daha fazla dikkat edilmeli. Ürünleri akan suda yıkamaları gerekiyor. Paketleme esnasında da hijyenik koşullara bu dönemde normalden daha fazla dikkat edilmesi gerekir" dedi.

'PAZAR ALIŞVERİŞLERİNDE ÜRÜNLERE DOKUNMAK İÇİN ISRAR EDİLMEMELİ'Vatandaşların pazar yerlerinde ürünlere dokunma konusunda ısrar etmemesi gerektiğini vurgulayan Toprak, ürünleri aldıktan sonra hızlı bir şekilde eve dönülmesi gerektiğini belirterek, "Pazar alışverişlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube olarak Bilim Kurulu'yla birtakım önlemler aldık. Bu önlemlerin de uygulanması için pazar yerlerinde denetimlere başladık. Seçme işlemi zaten Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yasaklandı. Pazar yerlerinde ürünlerin poşetlenmesi gerekiyor. Vatandaşların da bu konuda ısrar etmeyip ürünleri alırken dokunmaması gerekiyor. Vatandaşların ürünleri aldıktan sonra da hızlı bir şekilde eve dönmesi lazım. Pazar alışverişlerinden mümkünse yalnızca bir kişi sorumlu olmalı. Eve geldikten sonra aldıkları ürünleri bir süre havalandırıp ardından yıkayarak dolaba almaları gerekiyor. Bakliyat, zeytin, baharat gibi açıkta satılan ürünlere bu dönemde çok daha fazla dikkat edilmesi lazım" diye konuştu.

'GIDALARIN AKAN SUDA YIKANMASI YETERLİDİR'Market ve pazar alışverişlerinin ardından vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Toprak, şöyle konuştu: "Bu virüs hapşırma, solunum ve dokunma gibi birçok yolla bulaştığı için alınan ürünlerin köpüklü suyla değil de sadece bir silme işlemiyle de dezenfektesi gerçekleştirebilir. Ürünleri poşetli bir şekilde alacaklar ve özellikle marketlerde sosyal mesafeyi korumaları lazım. Alışveriş sıklıklarını azaltmalılar. Son kullanma tüketimine mutlaka dikkat edip raf ömrü uzun olan ürünler tercih edilmeli. Alışverişten sonra mümkün olunan en kısa sürede eve dönülmeli. Eve dönüldükten sonra da el hijyenine özellikle dikkat edilmelidir. Gıdaların mutfakta akan suda yıkanmaları yeterli olacaktır. Herkesin sağlığı önemli, herkes sağlığına dikkat etmeli ki bu dönemi de mümkün olduğunca kısa sürede atlatalım."Fırın alışverişlerinde yapılması gerekenlere de değinen Toprak, "Açıkta satılan ekmeklerin poşete girmesiyle ilgili genelge yayınlandı ancak poğaça ve gevrek gibi ürünlere elle temas edilmemesi ve dokunulan ürünün alınması gerekiyor. Bu ürünler pişmeyecek olduğu için bize sıkıntı yaratabilirler" şeklinde konuştu.

'SOSYAL MESAFEYE VE HİJYENE ÖNEM VERİYORUZ'Hijyen ve sosyal mesafeye özellikle özen gösterdiklerini belirten manav Nazım Kara (55) ise, "Hijyen ve mesafeyi korumak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Müşterimiz geldiğinde belirli mesafede istediği malları veriyoruz. Seçme olayımız yok. Bakanlığımızın ve belediyenin verdiği yetkiyle ürünleri ellettirmiyoruz. Ürünleri eldivenle biz seçiyoruz ve daha sonra eldiveni çıkarıp 10 dakikada bir ellerimizi sabunlu suyla yıkıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Uğur Toprak ile röportajManav Nazım Kara ile röportajUğur Toprak'ın sebze ve meyve tezgahı önünde dikkat edilmesi gerekenleri anlatma görüntüsüSebze ve meyve tezgahından detaylarGenel detaylar

Haber: Ahmet Turhan ALTAY- Kamera: Kadir ÖZEN/İZMİR,

Haber: Ahmet Turhan ALTAY- Kamera: Kadir ÖZEN/İZMİR,

========================

Hayat kurtarmak için canla başla çalışıyorlar

TÜRKİYE genelinde koronavirüs salgınına karşı gecesini gündüzüne katıp çalışan sağlık çalışanları, gösterdikleri özveriyle takdir topluyor. İzmir'de görev yapan özel bir pandemi hastanesinin sorumlu hemşiresi Elif Uslu, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde bizler canla başla işimizin başındayız. Ailemize ayıracağımız vaktin büyük bir kısmını işimize ayırmak zorundayız. Lütfen siz de kendiniz, sevdikleriniz ve bizim için evde kalın" diye konuştu.

Çin'de ortaya çıkarak kısa zamanda tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele, tüm hızıyla devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında sağlık çalışanlarına yönelik minnet göstergeleri sürerken, İzmir'de görev yapan özel bir pandemi hastanesinin sorumlu hemşiresi Elif Uslu, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde bizler canla başla işimizin başındayız. Ailemize ayıracağımız vaktin büyük bir kısmını işimize ayırmak zorundayız. Lütfen siz de kendiniz, sevdikleriniz ve bizim için evde kalın" diye konuştu.

Aynı hastanenin yönetim kurulu başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Zafer Beken ise, bir pandemi hastanesi görevlisi olarak sağlık çalışanlarının dönem koşullarını anlattı. 24 saat bazlı bir çalışma sistemleri olduğunu söyleyen Beken, "Önceki dönemde var olan çalışma prensibimize şimdi de devam ediyoruz. Hastanemizde acil hizmetler devam ediyor ve çoğunlukla Covid-19 vakaları acilden geliyor. Bizler ise, tüm vaktimizi işimize ayırmak zorundayız. Hem insanlarımızın hem devletimizin buna ihtiyacı var. Bu dönemi atlattıktan sonra hepimiz ailelerimize zaman ayıracağız" dedi.

'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Beken, "Dünyada virüse bağlı pandemi oluşması ve ülkemizden bu olaydan etkilenmesi söz konusu. Sağlık çalışanları olarak biz görevimizin başındayız. Sağlık politikalarımız, protokollerimiz ve bakanlığın genelgeleri doğrultusunda bütün çalışmalarımızı hazırladık ve pandemi hastanesi olarak görev yapıyoruz. Yalnızca koronavirüs pozitif değil birçok hastamız var. Kemik iliği, kemoterapi ve onkoloji hastaları için hastanemizin belli bir bölümünü ayırdık. İzolasyonu tamamen sağladık" diye konuştu.

'ZAMANINDA MÜDAHALE ÖNEMLİ'Şu anda koronavirüs vakalarının tedavisinin devam ettiğini ifade eden Beken, "En büyük sıkıntıyı hasta sayısının yoğun olması yani kısa zaman dilimine yoğun hasta gelmesi noktasında oluşuyor. Hastaların çoğu immün yetmezliği olan hastalar ve bunların sağlık açısından desteklenmesi gerekiyor. Son verilere baktığımız zaman dünyada genç popülasyon ve çocuklar hastalığı hasta olmadan bile atlatabiliyor. Yaşlı insanların immün sistemleri yeterli olmadığı için maalesef onlar hastalığı ağır geçirebiliyor. Bu hastalara zamanında müdahale edebilirsek olumlu sonuçlar gelişiyor" dedi.

'BULAŞTIRMA RİSKİMİZ DÜŞÜK'Yakınlarına virüs bulaştırma endişesinin olmadığını söyleyen Beken, "Gerekli önlemleri aldığımız için yakınımızdakilere virüs taşıma riskimiz pek bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tüm önlemleri aldığımız için hastalığı bulaştırma riskimiz çok düşük. Dışarıdaki insanlardan daha kontrollü olabiliriz çünkü insanlarımız çok bilinçli değil. Örneğin, eldiven takmak yerine ellerimizi sık sık sabunla yıkamamız gerekiyor. Eldiven takan kişi gün boyunca aynı eldivenle her yere dokunuyor ve hem kendi hijyenini hem de çevresini olumsuz etkiliyor" uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜZafer Beken ile röportajZafer Beken genel detay görüntüler-Hemşire Elif Uslu konuşması

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

=========================

Sağlık çalışanları için siperlik maske üretimi MUĞLA'da öğretmenler, koronavirüse karşı sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla yüz koruyucu siperlik üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin koordinesinde 3D yazıcılarla örnek olarak yapılan siperliklerin sağlık çalışanlarınca beğenilmesi üzerine harekete geçildi. Muğla, Bodrum, Milas ile Fethiye Bilim ve Sanat Merkezleri, 10 ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler okullarda ya da evlerinde koruyucu siperlik üretimine başladı.

Milas Bilsem Müdür Yardımcısı Kemal Levent İnalöz, "Dünyanın her yerinde koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda insanlarımız maske ve siperlik üretimi için seferber oldu. Ülkemizde görevli sağlık çalışanlarını korumak ve onlara destek olmak adına siperlik üretiyoruz. Üretime başlamadan önce aile sağlığı merkezlerindeki doktorlar ile model konularında fikir alışverişinde bulunduk. Karar kıldığımız 3 farklı modeli şu an üretiyoruz. İlk üretimde bazı hatalarımız oldu. Nasıl düzeltebiliriz konusunda beyin jimnastiği yaptık. İlk bir adet siperlik baskımız 7,5 saat sürdü. Beklentimizin dışında bir ürün olduğu için zamanımız boşa gitti. Şu an kaliteyi yakalamış durumdayız" dedi.

Evinde siperlik üretimi yapan Muğla Bilsem Müdürü Bekir Cevizci ise, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin koordinesinde üretim yaptıklarını belirtti. Bilsem'lerin yanı sıra Menteşe Bayır Ortaokulu, Kavaklıdere Menteşe Ortaokulu, Fethiye Şehit Feramil Ferhat Kaya Ortaokulu, Fethiye Gazi Ortaokulu, Fethiye Silkar Günlükbaşı Ortaokulu, Marmaris Evren Paşa Ortaokulu, Marmaris Beldibi Sıtkı Zaralı Ortaokulu, Marmaris Aksaz Ortaokulu, Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fethiye Anadolu Lisesi'nde öğretmenler tarafından siperlik üretimi yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Öğretmenlerin siperlik üretimde çalışmasından görüntü3D yazıcılarından görüntü Üretilen siperliklerden görüntü Muğla BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci'nin evinde siperlik üretimi Milas BİLSEM Müdür Yardımcısı Kemal Levent İnalöz ile röp.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

==========================

Öğretmenler ve kursiyerler el ele verip, maske üretimine başladı AYDIN'ın İncirliova ilçesinde kaymakamlığın desteği ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapan öğretmenler, kursiyerlerle el ele verip maske üretimine başladı. Üretilen 10 bin tıbbi maske ücretsiz dağıtılacak.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, ilçede bulunan kamu personeli ve ihtiyacı olan vatandaşların koronavirüse karşı maske bulmakta sıkıntı yaşamamaları için 3 Mart Cuma günü çalışma başlattı. Kaymakamlığın desteği ile alınan özel kumaşla öğretmen ve kursiyerler gönüllü olarak maske dikimine başladı. Sosyal mesafeye uyarak Halk Eğitim Merkezi'nde ve evlerde üretilecek olan 10 bin maske Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından kamuda çalışan personellere ve ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.İncirliova Halk Eğitim Merkez Müdürü Vehbi Gazaioğlu, "İncirliova Kaymakamlığı'nın direktifleri ve destekleriyle koronavirüsten korunmak için maske üretimine başladık. Umuyorum ki faydalı bir iş yapmış oluruz. Milletimiz ve insanlık, koronavirüsten kurtulur inşallah" dedi.El sanatları öğretmeni Meryem Yıldırım da 15 yıldır Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yaptığını belirtip, "Kursiyerlere giyim alanında eğitim veriyorum. Şimdi ise maske dikimine başladık. Virüsten dolayı burada kalabalık çalışmamız tehlikeli olduğu için kursiyerlerimizin de evlerine dikilmesi için iş veriyoruz. Gruplar halinde az sayıda kişiyle çalışacağız. İlk defa maske dikiyorum. Koronavirüsü de inşallah en kısa sürede yeneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'FAYDALI OLACAĞINDAN EMİNİM'El Sanatları öğretmeni Fatma Ulu ise, "Bugün maske dikiminde ilk günümüz. Gönüllü olarak çalışıyoruz. İlk kez diktiğimiz için zorluğu oldu ama şimdi elimiz alıştı. Faydalı olacağından eminim" şeklinde konuştu.7 yıldan beri Halk Eğitim Merkezi'nde giyim ve tasarım öğretmeni olarak görev yapan Başak Turan da, "Mezun olduğum okulda da maske dikmiştim. Bu nedenle bana hiç zor gelmedi. Elimiz alıştıkça daha rahat yapıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte hiçbir şey talep etmeden gönüllü çalışıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Maske dikiminden görüntüMaskelerden görüntüHalk Eğitim Merkezi Müdürü Vehbi Gazaioğlu röp.Meryem Yıldırım ile röp.Fatma Ulu ile röp.Başak Turan ile röp.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

==========================

Akvaryumun yeni üyeleri ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri çerçevesinde ziyaretçi kabulünü 15 Mart'ta durduran Antalya Akvaryum'da sualtı dünyası, canlılığını koruyor. Mart ayı ile birlikte yavrulama dönemine giren vatozlar, 24 yavru dünyaya getirdi. Boyları 10 ile 15 santimetre arasında değişen yavrulara, akvaryumun karantina bölümünde özenle bakılıyor.

Avrupa'nın 2'nci, dünyanın 5'inci büyük akvaryumunda, canlılar yavrulamaya başladı. 2012 yılının Ağustos ayında 15 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve 5 milyon litrelik ana tanka sahip Antalya Akvaryum'da, 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrekarelik genişliğiyle dünyanın en büyük su altı tüneli yer alıyor. Dünyanın dört bir tarafından özel uçaklarla balık ve su altı canlılarının getirildiği dev akvaryumda, aralarında köpekbalıkları, vatoz ve mürenlerin de bulunduğu yaklaşık 5 bin balık türü yer alıyor. Türlerin arasında yavrulama dönemine giren vatozlar da yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi. Gözlem ekibi tarafından takibi yapılan 24 yavru, akvaryumun karantina bölümüne alınarak sağlıklı büyümeleri için 24 saat gözlem altında tutuluyor.

Antalya Akvaryum Yaşam Destek Ünitesi Müdürü Çağlar Altınpınar, akvaryumda bulunan canlıların doğadaki ortamlarına en yakın koşulların sağlanmaya çalışıldıklarını söyledi. Koronavirüs salgınından dolayı akvaryumun 1 aydır misafirlere kapalı olduğunu belirten Altınpınar, şunları söyledi: "Canlı sağlığını sürdürebilmemiz için biz burada asgari bir planlamayla çalışmaya devam ediyoruz. Koronavirüs salgınından dolayı birçok yerde hayat durmuş ve yavaşlatılmışken burada tüm hızıyla sürüyor. Bu ay vatozların üreme dönemiydi. 24 yeni yavru dünyaya geldi. Su altında yaşamın devam ettiğinin kanıtı da bu yavrular. Bu dönemde yavruları karantinaya alırız ve burada takip ederiz. Gözlemlerimiz sonrasında büyütme tanklarına aktarıyoruz. Aynı dünyaya gelen bebekler gibi 24 saat gözetim altında tutarız. Bu canlıların büyümesine ve ana tankta yerini alınacak noktaya kadar gözetimimiz altında olurlar. Vatozların dışında 17 adet köpekbalığı yavrumuz dünyaya geldi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Yaşam destek ünitesi ve karantina tabelalarından görüntüKovadaki yavru vatozlardan görüntüTankerdeki yavru vatozlardan görüntüAkvaryumdaki yavru köpekbalıklarından görüntüÇağlar Altınpınar röpAkvaryumdaki vatozlardan detay görüntüler

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

=========================

Damacana su siparişi koronavirüsle yüzde 70 arttı KORONAVİRÜS tedbirlerinin ardından evde kal çağrılarına uyan vatandaş dışarı çıkmayınca eve verilen su siparişleri arttı. Son bir ayda damacana su siparişlerin yüzde 70 civarında artarken, en çok tercih edilen ürün ise daha hijyenik olması sebebiyle 'kullan-at' damacana oldu.

Dünya genelinde türlü önlemlerin alındığı koronavirüse karşı Türkiye'de de tedbirler sürdürülüyor. Alınan önlemlerin başında ise sosyal izolasyonu sağlamak için sokağa çıkmamak geliyor. Yetkililerin 'evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar sokağa çıkmazken, bu nedenle bazı ürünlerin de satışlarında artış yaşandı. Damacana su da satışı artan ürünler arasında yer aldı. Damacana su satışlarında yüzde 70 civarında artış yaşanırken, esnaf talebe yetişmekte zorlanıyor. İnsanların büyük çoğunluğu ise hijyenik olması nedeniyle 'kullan-at' şeklindeki damacanaları tercih ediyor.

'SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ'Antalya'da damacana su satışı yapan Mehmet Ali Yılmaz, yoğunluk nedeniyle siparişlerinin çoğu zaman geciktiğini belirterek, "Koronavirüs ardından satışlarımızda bir artış oldu. Önceden günde 80 kadar damacana su satıyorduk, virüsün ardından şu an 140 damacana su satıyoruz. Damacana satışının artması nedeniyle depozito takibini yapmakta zorlanıyoruz. 3 kişi çalışıyoruz, yoğun talep nedeniyle çoğu zaman siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz" dedi.

'KULLAN- AT SATIŞLARI ARTTI'Fiyatlarında bir artış olmadığını söyleyen Müjdat Yalçın, "Koronavirüs salgınının ardından satışlarımız arttı. Sosyal mesafe kuralları nedeniyle insanlar markete girmek istemiyor ve su sipariş ediyor. Normal damacana yerine şu an daha çok 'kullan- at' şeklindeki damacana satışlarında artış var. Aynı zamanda plastik şişelerde bulunan 1, 5 ve 10 litrelik su satışlarında da bir artış var. Virüs öncesine göre satışlarımızda yüzde 40 artış var. Fiyatlarımızda da bir artış söz konusu değil" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Damacana su detaylarıÇeşitli boyutlardaki su detayı19 litrelik kullan at damacana su detayıSu alanlar detaySuların araca yüklenmesi detayMüjdat Tonguç Yalçın röp119 litrelik damanaca su detayıMehmet Ali Yılmaz damacana su taşıması detayMehmet Ali Yılmaz röp2Genel detaylar

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

===========================

Evlerinden çıkamayan çifte, 56'ncı evlillik yıl dönümünde pastalı sürpriz

ANTALYA'da koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında dışarı çıkması yasak olan yaş grubunda bulunan Aynur (74) ve Sebahattin Altun (78) çifti, 56'ncı evlilik yıl dönümlerini pasta keserek kutlamak isteyince, belediye ekiplerinden yardım istedi. Çiftin evine mumlarla süslü yaş pasta götüren ekipler, mutluluklarına ortak oldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yaşayan Aynur ve emekli astsubay Sebahattin Altun çifti, 56 yıl önce 6 Nisan tarihinde dünya evine girdi. Geçen sürede mutlu bir evlilikleri olan ve emeklilik günlerini tek katlı evlerinde geçiren Altun çiftinin evden çıkmaları, 65 yaş üstü oldukları için koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

Her yıl evlilik yıl dönümlerinde mutlaka yaş pasta keserek birbirlerine güzel dileklerde bulunan Altun çifti, bu yıl evden çıkamadı. Aynur Altun, kendilerine yardımcı olabileceği düşüncesiyle Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa ekiplerini aradı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla çiftin evine belediye personeli tarafından yaş pasta götürüldü. Evlerinin bahçesinde yaş pasta sürpriziyle karşılaşan Altun çifti, duygu dolu anlar yaşadı. Çift mumları birlikte söndürüp pastayı kestikten sonra birbirlerine ikram etti.

'İLK DEFA BÖYLE BİR KUTLAMA YAŞIYORUZ'56'ncı evlilik yıl dönümünü evde geçirecekleri için üzüldüklerini söyleyen Aynur Altun, "56 yıla bugün girdik. Çok güzel günler geçirdik. İlk defa böyle bir kutlama yaşıyoruz. Pasta almaya gidemeyeceğimiz için Muratpaşa Belediyesi'nden telefonla yardım istedim. Turunç Masa ekibi de bize yardımcı oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Çok güzel işler yapıyorlar. Her sorunumuza kısa sürede çözüm buluyorlar" dedi.

Belediye ekibini takım elbise ve kravatla karşılayan Sebahattin Altun da çok mutlu olduğunu söyledi. Sürprizleri genelde kendisinin yapmaya çalıştığını, ancak bu kez eşi Aynur Altun'dan bir sürpriz geldiğini belirten Altun, mutlu evliliğinin sırrını "Az konuşup hanıma çok tolerans tanıyacaksınız. Bulaşığa, temizliğe her zaman yardım edeceksiniz. Böyle olursa uzun yıllar mutlu yaşarsınız" sözleriyle aktardı.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da çiftin mutluluklarına telefonla görüşerek ortak oldu. Başkan Uysal, Aynur Altun'u arayarak daha uzun yıllar birlikte mutlu bir ömür geçirmelerini diledi. Başkan Uysal her zaman kendilerine yardımcı olmak için bir telefon kadar yakın olduklarını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Belediye personelinin pastayı hazırlamasıPastanın eve getirilmesiÇiftin kapıda beklerken görüntüsüÇiftin pasta mumunu söndürmesiPastayı birbirlerine yedirmeleriRÖP 1: Aynur AltunRÖP 2: Sabahattin AltunBelediye başkanı Ümit Uysal cifti telefonla araması

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

===============================================

Adana Veteriner Hekimler Odası: Kontrolden geçmiş, damgalı eti tercih edin

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kırmızı et tüketiminin yüksek olduğu Adana'daki kesimhanelerde, hijyen önlemlerinin alındığına dikkat çekti. Köse, "Vatandaş, kırmızı et satın alırken, mutlaka veteriner hekim kontrolünden geçmiş, damgalı etleri tercih etmeliö dedi.

Türkiye'de, koronavirüs salgınından sonra her alanda gerekli tedbirler alınmaya devam ediliyor. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse, kırmızı et tüketiminin yoğun olduğu Adana'da, ruhsatlı kesimhanelerde tüm hijyen kurallarına uyulduğunu belirtip, maske, eldiven ve koruyucu giysiler ile işlem yapılan etlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini söyledi. Et tüketmenin bağışıklık sistemi açısından önemli olduğunu vurgulayan Köse, "Kesimhanelerde hijyen kurallarına uymak çok önemlidir. Çünkü virüs eksi 20 derecede yaşayabiliyorö diye konuştu.

Vatandaşın kırmızı et satın alırken, mutlaka veteriner hekim kontrolünden geçmiş, damgalı etleri tercih etmesi gerektiğini belirten Köse, kaçak kesilmiş etlerde riskin daha fazla olabileceğini söyledi.

'KAVURDUKTAN SONRA SAKLANMALI'Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutması gerektiğini ve beslenmenin önemli olduğunu anlatan Nihat Köse, kırmızı etin de özellikle protein zenginliğinden dolayı önemli besin olduğunu kaydetti. Etin güvenilir yerlerden satın alınması ve doğru pişirilmesi gerektiğini dile getiren Köse, "Kesimhanelerde şu anda kendi bünyelerinde çalışan ve devlet tarafından görevlendirilen 2 veteriner hekimi bulunuyor. Onlar görevlerinin başında duruyorlar. Bu tesise giren herkesin ateşleri ölçülüyor ve hijyen kuralları eksiksiz uygulanıyor. Bu tür kesimhanelerden çıkan et güvenlidir. Ama her şeye rağmen vatandaşlarımız aldıkları eti kavurduktan saklamalıdır. Çünkü koronavirüs 60 derece üstünde yaşayamıyor. Bu iyi bir önlem olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ile röpKesimhaneye girenlerin dezenfekten edilmesiEt kesimiEtlerin yüklenmesiGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Haber-Kamera: Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,=====================================

Asırlık çınarlardan uzun yaşamın sırrı BİNGÖL'de yaşayan 104 yaşındaki Esma Toğa ile 101 yaşında olan Hacere İnak, uzun yaşamın sırrının doğal ürünlerle beslenmek olduğunu söyledi. Toğa, "Bahçede topladığım doğal otlarla, süt, yoğurt gibi gıdalarla besleniyorum. Şimdiye kadar da bu yaşa gelmemin sebebi doğal beslenmekten kaynaklı. Herkesin doğal beslenmesini öneriyorum" dedi.

Ilıcalar beldesinde oturan 7 çocuk ve 20 torun sahibi Esma Toğa ile 7 çocuk 100 torun sahibi Hacere İnak, uzun yaşamın sırrını anlattı. Çocuklarının 6'sı erkek, 1'i kız olduğunu anlatan Esma Toğa, bahçede topladığı doğal otlarla, süt, yoğurt gibi gıdalarla büyüdüğünü belirtti. Toğa, "Her zaman doğal ürünlerle beslendim. Herkesin doğal ürünlerle beslenmesini tavsiye ediyorum. Yaşadığım ciddi bir hastalık yok. Sadece yüksek tansiyonum var. Onun haricinde sağlık olarak herhangi bir şikayetim yok. Bingöl'de 1971 yılında meydana gelen depremin ardından kurulan bakara evde yaşıyorum. Tek isteğim düzgün bir evde yaşamak. Kış aylarında evim çok soğuk oluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarıya çıkmıyorum" dedi.

TORUNUNUN TORUNUNUN ÇOCUĞUNU GÖRDÜAynı beldede yaşayan Hacere İnak ise, torununun torununun çocuğunu gördüğü söyledi. 100'den fazla torunu olduğunu anlatan İnak, "Daha önce günümüzdeki gibi salgın hastalıklar yoktu. Eski zamana göre şimdiki imkanlar daha iyi. Yıllarca peynir, yoğurt, çökelek gibi besinler tüketiyordum. Şimdi de bu gıdaları tüketiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Esma Toğa'nın evinden görüntüler Esma Toğa'nın oğluyla Zazaca konuşmasıOğlu Hakim Toğa'nın tercüme etmesiHacere İnak'ın evinden görüntüler Hacere İnak'ın torunuyla Kürtçe konuşmasıHacere İnak'ın torunu Ferhat İnak'ın tercüme etmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Haber-kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,=================================

Evden çıkamayan çiftçinin bağını 'Vefa' ekibi budadı DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kronik hastalığı bulunan çiftçi Sedat Kaya (63), koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayınca Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi. Kaymakamlığın yönlendirmesiyle gelen ekipler, Kaya'nın 6 dönümlük bağını budadı.

Ergani ilçesine bağlı Kemertaş Mahallesi'nde oturan kronik hastalığı bulunan Sedat Kaya, salgın nedeniyle dışarı çıkamayınca Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan bağının budanması için yardım talebinde bulundu. Kaymakamlık bünyesindeki Vefa Sosyal Destek ekibinde görevli, bağ ve bahçe işlerinden anlayan 4 kişi bu iş için görevlendirildi. Görevliler, 6 dönümlük bağı budayarak hazır hale getirdi.

'BİZ ONLAR İÇİN DIŞARIDAYIZ'Hasta çiftçinin bağını budayan gruptaki İlyas Çalışkan, yardım talebinin ardından Ergani Kaymakamı Abdulselam Öztürk'ün kendilerini görevlendirdiklerini söyledi. Bu işi gönüllü olarak yaptıklarını söyleyen Çalışkan, ileri yaşta olan ve hastalığı bulunan vatandaşların dışarı çıkmamalarını isteyerek onlar için her türlü hizmete hazır olduklarını ifade etti. Çalışkan, "Yaşlı amcamız, kaymakamlığın Vefa Sosyal Destek Grubu'nu aradıktan sonra kaymakamımızın talimatıyla ilçe spor müdürümüz bizleri buraya yönlendirdi. Biz de bağ bahçe işlerinden anladığımız için gönüllü olarak gelip amcanın hem bağını, hem de fıstık ağaçlarını budadık. Bizler bu işi gönüllü yapıyoruz. Bizlerin yaşlılarımızdan isteğimiz evlerinde kalsınlar, Türkiye zor bir süreçten geçiyor, bu süreci iyi değerlendirmemiz lazım. Bu yüzden 20 yaş altı küçüklerimize ve 65 yaş üstü büyüklerimize sesleniyoruz, sizler evlerinizde kalın, bizler her daim gönüllü olarak sizler için dışarıdayız."

'BİRİNE FAYDAM DOKUNDUĞU İÇİN MUTLUYUM'Zülküf Güneş ise bağı budamak için 4 kişi geldiklerini belirterek, birine faydası dokunduğu için değişik bir duygu yaşadığını söyledi. Güneş şöyle konuştu: "Sedat Kaya, Vefa Sosyal Grubu'ndan yardım talebinde bulundu. Sağ olsun Kaymakam Bey de bizi buraya yönlendirdi. Biz de Sedat Kaya'ın bağını hem budadık, hem de etraflarını açıyoruz. Buraya 4 kişi geldik. Hepimiz burada az çok bu işi biliyoruz, çünkü kendi bağımız da var. Grubumuzdaki arkadaşlarımız, anladıkları işlere göre yönlendiriliyor. Bu yönlendirme sonucu hastalığı olanların ve yaşlıların yardımına koşuyoruz. Şu anda güzel ve değişik bir duygu içerisindeyim, birine bir faydam dokunduğu için. Türkiye'miz zor bir süreçten geçiyor, yaşlı amcalarımız risk gurubunda olduğu için mümkün mertebe biz onlara yardım etmeye çalışıyoruz."

'BENİ BU İŞTEN KURTARDILAR'Sedat Kaya ise açık kalp ameliyatı olduğu için çalışamadığını belirterek, kızının yardımıyla telefon açarak yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Kaymakamın 4 kişilik bir ekibi gönderip kendisini bu işten kurtardığını ifade eden Kaya, "Açık kalp ameliyatı oldum, fazla zorlamaya gelmiyor vücudum. Kızımla birlikte yardım için telefonla aradık. Sağ olsun Kaymakam Bey arkadaşları gönderdi. Traktörle sürdük, köklerini çevirelim ki tekrar atla süreceğiz. Kökleri var ufak, çubukları değmesin, uçmasın diye kenarlarını çeviriyoruz. Şimdi yapılması lazım, başka zaman olmaz çünkü bir hafta sonra kurudu mu toprak ne çift sürebiliriz, ne de çalışabiliriz. Onlara teşekkür ederim, gelip çalışıyorlar, kurtardılar beni bu işten" diye konuştu.

'EVDE KAL' ÇAĞRISINDA BULUNDULARVefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, bağ budamayı tamamladıktan sonra hep bir ağızdan 'Evde kal Türkiye, evde kal Ergani' çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Üzüm bağıMuhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsuVefa sosyal destek gurubu üyelerinin bağ budamasıİlyas Çalışkan ile röpZülküf Güneş ile röpÇiftçi Sedat Kaya ile röpÜyelerin evde kal çağrısıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/ERGANİ (Diyarbakır),

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/ERGANİ (Diyarbakır),

==============================

Dışarı çıkıp, otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah: Ceza yazın, dedem sağlam DENİZLİ'nin kısmi karantina uygulanan Acıpayam ilçesinde, otostop çekerek bindikleri otomobilde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise yakalanan her ikisi de 20 yaşından küçük olan kızlardan biri kaçtığı yurda, diğeri ailesine teslim edildi. Polisin ailesine 3 bin 150 lira para kestiği 17 yaşındaki Feriştah Y., polislere, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle kısmen karantina altına alınan Acıpayam ilçesinin, giriş-çıkışları polis tarafından kontrol altında tutuluyor. Polis, seyahat izni olmayan araç sürücülerinin ilçeye girişine izin vermiyor. Ayrıca sürücüler ile yolcuların ateşleri ölçülüyor.Bu kapsamda durdurulan bir otomobilin arka koltuğunda oturan kızların hareketlerinden şüphelenen polis kimlik kontrolü yaptı. Otomobilden indirilen kızlardan Feriştah Y.'nin 17, Sıla A.'nın ise 15 yaşında olduğu tespit edildi.Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan yaş gurubunda bulunan kızlar, polislere koronavirüsten korkmadıklarını söyledi. Feriştah Y., Kale ilçesinde yaşayan ablasını ziyarete gittiğini, arkadaşı Sıla A.'nın da kendisiyle geldiğini anlatarak, eve dönmek için Tavas ilçesi çıkışında otostop yaparak, otomobile bindiklerini söyledi. Feriştah Y., polislerin, ceza kesileceğini bildirmesi üzerine de, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi. Sıla A. ise, "Beni bırakın, bir daha Acıpayam dışına çıkmayacağım" diye yalvardı.Polis merkezine götürülen kızlardan Sıla A.'nın kent merkezindeki Çocuk Evi'nden kaçtığı ve her yerde arandığı belirlendi. Sıla A. Çocuk Evi'ne, Feriştah Y. ailesine teslim edildi.Aileye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPolis ekiplerinin yol kontrolünden görüntüKızların polis ekipleri tarafından kontrol edilmesiKızların polislerle yaşadıkları diyaloglar

Kızların arabayla polis merkezine götürülmesi

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

