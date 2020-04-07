DHA YURT ÖZEL GÜNDEM ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesinde 'Ceddin deden' marşıyla el yıkayarak görüntülerini Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı etiketleyerek paylaşan 20 çocuk ödüllendirildi.

ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesinde 'Ceddin deden' marşıyla el yıkayarak görüntülerini Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı etiketleyerek paylaşan 20 çocuk ödüllendirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın 'Evde kal' çağrısına düzenlediği yarışmalarla destek veren Aziziye Belediye Başkanı Muhamed Cevdet Orhan, el yıkama etkinliği düzenledi. Kendisinin ve Aziziye Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından "Sevgili kardeşlerim 'evde kal' etkinliğimizde ceddin deden marşıyla ellerinizi yıkayarak, videonuzu çekmenizi ve bizi etiketleyerek paylaşım yapmanızı istiyoruz. En iyi çekilen videoyu seçeceğiz" açıklamasında bulundu.

Başkan Orhan'ın çağrısıyla başlayan ve aynı gün saat 18.00'de sona eren etkinliğe ilçe halkının yanısıra çocuklar da büyük ilgi gösterdi. 1 ila 14 yaş arasındaki 20 çocuk el yıkama videolarını Başkan Orhan'ı etiketleyerek paylaştı. Başkan Orhan, en iyi görüntüyü belirlemek yerine bütün çocukların ödüllendirilmesine karar verdi. Belediye tarafından çeşitli yaş gruplarına göre alınan oyuncaklar, görevliler tarafından adresleri belirlenen 20 çocuğa teslim edildi. Hediyelerini alan çocuklar, vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptı.

Kaynak: DHA