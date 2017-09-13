Dha Yurt - Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: Anne Öldü, Oğlu Yaralandı

Dha Yurt - Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: Anne Öldü, Oğlu Yaralandı

ADANA'da kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Gülsüm G. öldü, 2 yaşındaki oğlu Abdullah ise yaralandı.

Dha Yurt - Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: Anne Öldü, Oğlu Yaralandı

ADANA'da kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Gülsüm G. öldü, 2 yaşındaki oğlu Abdullah ise yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Gülsüm G. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Kazada, akıntıya kapılan otomobildeki Ahmet G., yaralanan oğlu Abdullah'ı da yanına alarak sudan çıktı. Gülsüm G. ise sudan çıkmayı başaramadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minik Abdullah, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürüklenen otomobilin boş olduğunu fark eden ekipler, kanalda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kazanın meydana geldiği yere 2 kilometre uzaklıkta Gülsüm G.'nin cesedi bulundu. Gülsüm G.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, minik Abdullah'ın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerindeki polislerden görüntü

Suyun içindeki otomobilden görüntü

Sağlık görevlisinin 2 yaşındaki Abdullah'ı kucağında ambulansa götürmesi

Sudan kendi imkanlarıyla çıkmayı başararak Ahmet G.'nin ambulansa binmesi

İtfaiye erinin elinde halat ile suya atlaması

İtfaiye erinin otomobili kontrol etmesi

Ekiplerin fenerlerle su kenarında arama yapması

Arka ışıkları yanan otomobilin suda sürüklenmesi

Koşturan itfaiye erlerinden görüntü

Suyun üzerinde cesedi gören bir vatandaşın itfaiye ve polise tarif etmesi

Cesedin bulunması üzerine koşuşturan yakınları ve ekipler

Sualtı polisinin cesedi suyun içinde kıyaya doğru taşıması

Cesedin sedye ile ambulansa taşınması

Genel ve detay görüntüler

Süre: 03'14" Boyut: 198 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,