Dha Yurt - Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: Anne Öldü, Oğlu Yaralandı

ADANA'da kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Gülsüm G. öldü, 2 yaşındaki oğlu Abdullah ise yaralandı.



Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Gülsüm G. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Kazada, akıntıya kapılan otomobildeki Ahmet G., yaralanan oğlu Abdullah'ı da yanına alarak sudan çıktı. Gülsüm G. ise sudan çıkmayı başaramadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan minik Abdullah, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürüklenen otomobilin boş olduğunu fark eden ekipler, kanalda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kazanın meydana geldiği yere 2 kilometre uzaklıkta Gülsüm G.'nin cesedi bulundu. Gülsüm G.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, minik Abdullah'ın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kaza yerindeki polislerden görüntü



Suyun içindeki otomobilden görüntü



Sağlık görevlisinin 2 yaşındaki Abdullah'ı kucağında ambulansa götürmesi



Sudan kendi imkanlarıyla çıkmayı başararak Ahmet G.'nin ambulansa binmesi



İtfaiye erinin elinde halat ile suya atlaması



İtfaiye erinin otomobili kontrol etmesi



Ekiplerin fenerlerle su kenarında arama yapması



Arka ışıkları yanan otomobilin suda sürüklenmesi



Koşturan itfaiye erlerinden görüntü



Suyun üzerinde cesedi gören bir vatandaşın itfaiye ve polise tarif etmesi



Cesedin bulunması üzerine koşuşturan yakınları ve ekipler



Sualtı polisinin cesedi suyun içinde kıyaya doğru taşıması



Cesedin sedye ile ambulansa taşınması



Genel ve detay görüntüler



Süre: 03'14" Boyut: 198 MB



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,