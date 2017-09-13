Dha Yurt - Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: Anne Öldü, Oğlu Yaralandı
ADANA'da kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Gülsüm G. öldü, 2 yaşındaki oğlu Abdullah ise yaralandı.
ADANA'da kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Gülsüm G. öldü, 2 yaşındaki oğlu Abdullah ise yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Gülsüm G. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Kazada, akıntıya kapılan otomobildeki Ahmet G., yaralanan oğlu Abdullah'ı da yanına alarak sudan çıktı. Gülsüm G. ise sudan çıkmayı başaramadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minik Abdullah, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürüklenen otomobilin boş olduğunu fark eden ekipler, kanalda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kazanın meydana geldiği yere 2 kilometre uzaklıkta Gülsüm G.'nin cesedi bulundu. Gülsüm G.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, minik Abdullah'ın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaza yerindeki polislerden görüntü
Suyun içindeki otomobilden görüntü
Sağlık görevlisinin 2 yaşındaki Abdullah'ı kucağında ambulansa götürmesi
Sudan kendi imkanlarıyla çıkmayı başararak Ahmet G.'nin ambulansa binmesi
İtfaiye erinin elinde halat ile suya atlaması
İtfaiye erinin otomobili kontrol etmesi
Ekiplerin fenerlerle su kenarında arama yapması
Arka ışıkları yanan otomobilin suda sürüklenmesi
Koşturan itfaiye erlerinden görüntü
Suyun üzerinde cesedi gören bir vatandaşın itfaiye ve polise tarif etmesi
Cesedin bulunması üzerine koşuşturan yakınları ve ekipler
Sualtı polisinin cesedi suyun içinde kıyaya doğru taşıması
Cesedin sedye ile ambulansa taşınması
Genel ve detay görüntüler
Süre: 03'14" Boyut: 198 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,