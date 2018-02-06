Dha Yurt - Otomobil Park Halindeki Minibüslere Çarptı: 2 Ölü

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde, kontrolden çıkarak park halindeki iki minibüse çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu Mevkii'nde meydana geldi. Konak'tan Çiğli yönüne giden 26 yaşındaki Cevdet Ardıç yönetimindeki 34 UK 6945 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarında park halinde olan 35 M 8353 ve 35 S 00639 plakalı minibüslere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık, AKS110 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Cevdet Ardıç ve Onur Taşatan'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Ardıç ve Taşatan'ın cansız bedenleri, savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Otomobilden görüntü

Sağlık, polis ve AKS110 ekiplerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY/İZMİR,