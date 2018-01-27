Dha Yurt - Orgeneral Akar, Yaralı Askerleri Ziyaret Etti
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Dha Yurt - Orgeneral Akar, Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte, Kilis'teki temaslarının ardından Hatay'a geçti,.

Dha Yurt - Orgeneral Akar, Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte, Kilis'teki temaslarının ardından Hatay'a geçti,. Orgeneral Akar, buradaki sınır birliklerini denetledi, ardından da Hatay Devlet Hastanesi'ne geçerek, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Fotoğraflar

Haber: KİLİS

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