Dha Yurt - Odunlukta Başlayan Yangın Tüm Evi Kül Etti

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde tek katlı bir evin odunluğunda başlayan yangında bitişikteki ev tamamen kül oldu.

Başiskele ilçesi Yakacık Mahallesi Yelda Sokak'ta bulunan Metin Akgüneş'e ait tek katlı evin yanında bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün odunluğu sardı. Alevleri fark eden aile üyeleri evden çıkarak itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri gelmeden önce odunluktaki yangın eve de sıçradı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Dağlık alandaki bölgeye gelen itfaiye ekipleri tamamen yanan eve su ve köpükle müdahalede etti. İzmit'ten de takviye itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken, evden geriye sadece enkazı yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu kamerası)

-Ev yanarken görüntü

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-Binadaki alevler

-İtfaiyenin çalışması

-Ev sahibinin görüntüsü

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA