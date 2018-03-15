Dha Yurt - Nusaybin'de Suriye'den Yapılan Saldırıya Karşılık Verilrdi : 8 Terörist Etkisiz Hale...
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; 12-14 Mart 2018 tarihleri arasında Mardin Nsaybin'de, sınır hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 8...
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; 12- 14 Mart 2018 tarihleri arasında Mardin Nsaybin'de, sınır hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-ARŞİV
- Nusaybin sınırından görüntü
-Askeri araçlardan görüntü
-Sınır bölgesinden detaylar
Haber: NUSAYBİN (Mardin)
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