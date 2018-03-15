Dha Yurt - Nusaybin'de Suriye'den Yapılan Saldırıya Karşılık Verildi : 8 Terörist Etkisiz Hale...

Dha Yurt - Nusaybin'de Suriye'den Yapılan Saldırıya Karşılık Verildi : 8 Terörist Etkisiz Hale...

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; 12-14 Mart 2018 tarihleri arasında Mardin Nusaybin'de, sınır hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 8...

Dha Yurt - Nusaybin'de Suriye'den Yapılan Saldırıya Karşılık Verildi : 8 Terörist Etkisiz Hale...

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; 12- 14 Mart 2018 tarihleri arasında   Mardin Nusaybin'de, sınır hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu  8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

Görüntü Dökümü

------------------------

-ARŞİV

-Nusaybin sınırından görüntü 

-Askeri araçlardan görüntü 

-Sınır bölgesinden detaylar 

Haber: NUSAYBİN (Mardin)  

===============================

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et