Dha Yurt -  Nusaybin'de 120 Kilo Patlayıcı Düzeneğinin İmha Edilme Anı

MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı bir sığınakta, 120 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 24 Mart'ta Nusaybin ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı tespit edilen bir sığınakta 120 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 havan aydınlatma mühimmatı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

PKK SİLAH VE MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ

MARDİN'in Dargeçit ve Savur ilçeleri kırsal alanında düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirilirken, teröristlere yardım ettikleri ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 26 Mart'ta il Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dargeçit ilçesi kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak imha etmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet Kalaşnikof şarjörü, 7 adet el bombası, 210 adet fişek,1 adet el telsizi,1 adet ses kayıt cihazı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 3 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. Valilikten yapalan başka bir açıklamada ise, yine 26 Mart tarihinde il Jandarma Komutanlığı ekiplerince Savur ilçesinde istihbari çalışmalar sonucu bölücü terör örgütlerince kullanılan bir sığınağın tespit edildiği, sığınakta yapılan aramada, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği de belirtildi.

Görüntü Dökümü

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NUSAYBİN

-Patlayıcının imha edilme anı

MARDİN

Dargeçit ve Savur kırsalında düzenlenen operasyondan görüntü

Haber: MARDİN

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