Dha Yurt - Niğde'de Sığırcık Kuşlarının Dansı Büyüledi

Dha Yurt - Niğde'de Sığırcık Kuşlarının Dansı Büyüledi

NİĞDE'de yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu izleyenleri büyüledi.

Dha Yurt - Niğde'de Sığırcık Kuşlarının Dansı Büyüledi

NİĞDE'de yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu izleyenleri büyüledi.

Görsel şölen oluşturan sığırcık süreleri  adeta gökyüzünde dans etti. Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem senkronizasyonu sırasında vatandaşlar cep telefonu ile bu doğa harikası görüntüyü kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Sığırcıkların toplu halde hareket etmeleri

Toplu halde uçarak oluşturdukları şekiller

Sığırcıklardan genel ve detay 

Haber: Ali KADI-Kamera: NİĞDE,

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