Dha Yurt - Niğde'de Sığırcık Kuşlarının Dansı Büyüledi
NİĞDE'de yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu izleyenleri büyüledi.
NİĞDE'de yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu izleyenleri büyüledi.
Görsel şölen oluşturan sığırcık süreleri adeta gökyüzünde dans etti. Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem senkronizasyonu sırasında vatandaşlar cep telefonu ile bu doğa harikası görüntüyü kaydetti.
Görüntü Dökümü
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Sığırcıkların toplu halde hareket etmeleri
Toplu halde uçarak oluşturdukları şekiller
Sığırcıklardan genel ve detay
Haber: Ali KADI-Kamera: NİĞDE,
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