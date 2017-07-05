Dha Yurt - Niğde'de Kaza: 3'ü Çocuk, 4 Ölü

NİĞDE'de hafif ticari araç ile içinde 11 kişinin bulunduğu otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk, 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Adana karayolu Kaynarca Köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen, çoğu çocuk, içerisinde 11 kişinin bulunduğu 81 BL 813 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 51 DN 156 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk, 4 kişi öldü, Hatice, Nurettin, Enes, Ramazan ve Muhammed Karaduman, Buse ve Oğuz Tunçer ile ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Kazayı haber alan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.



Yaşamını yitiren 4 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kazaya karışan araçlardan görüntü



Jandarma ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması



Araçların yola savruların parçalarından görüntü



Kaza yerindeki polislerden görüntü



Kaza yerindeki ambulanstan görüntü



Genel ve detay görüntüler



Süre: 03'25" Boyut: 212 MB



Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,