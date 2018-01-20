Dha Yurt - Musiad Kayseri Şube Başkanının da Aralarında Bulunduğu 6 Türk, Kudüs'te Gözaltına Alındı...

Dha Yurt - Musiad Kayseri Şube Başkanının da Aralarında Bulunduğu 6 Türk, Kudüs'te Gözaltına Alındı...

MÜİSAD üyesi 6 işadamının Kudüs'te Cuma namazı sonrası İsrail polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından iş adamlarının kefaletle serbest bırakıldığı ve Pazar günü sabah saatlerinde yargıç karşısına çıkacakları öğrenildi.

Dha Yurt - Musiad Kayseri Şube Başkanının da Aralarında Bulunduğu 6 Türk, Kudüs'te Gözaltına Alındı...

MÜİSAD üyesi 6 işadamının Kudüs'te Cuma namazı sonrası İsrail polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından iş adamlarının kefaletle serbest bırakıldığı ve Pazar günü sabah saatlerinde yargıç karşısına çıkacakları öğrenildi.

Haber: KAYSERİ,

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