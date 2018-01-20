Dha Yurt - Musiad Kayseri Şube Başkanının da Aralarında Bulunduğu 6 Türk, Kudüs'te Gözaltına Alındı...
MÜİSAD üyesi 6 işadamının Kudüs'te Cuma namazı sonrası İsrail polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından iş adamlarının kefaletle serbest bırakıldığı ve Pazar günü sabah saatlerinde yargıç karşısına çıkacakları öğrenildi.
MÜİSAD üyesi 6 işadamının Kudüs'te Cuma namazı sonrası İsrail polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından iş adamlarının kefaletle serbest bırakıldığı ve Pazar günü sabah saatlerinde yargıç karşısına çıkacakları öğrenildi.
Haber: KAYSERİ,