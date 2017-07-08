Dha Yurt - Muğla Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Çıktı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Muğla'nın Bodrum İlçesi Bağla Mahallesi'nde bu akşam makilik alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve AKUT ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemere göre 5 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)



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Yangından genel detay görüntü



Bekleyen vatandaşlardan görüntü



Çevredeki otların söndürülmesinden görüntü



İtfaiye araçlarından görüntü



Site sakinleri ile röp.



Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR - Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),