Dha Yurt - Muğla Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Çıktı (2)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Bodrum İlçesi Bağla Mahallesi'nde bu akşam makilik alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve AKUT ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Bodrum İlçesi Bağla Mahallesi'nde bu akşam makilik alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve AKUT ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemere göre 5 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)
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Yangından genel detay görüntü
Bekleyen vatandaşlardan görüntü
Çevredeki otların söndürülmesinden görüntü
İtfaiye araçlarından görüntü
Site sakinleri ile röp.
Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR - Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),