Dha Yurt - Muğla Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Çıktı (2)

Dha Yurt - Muğla Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Çıktı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Bodrum İlçesi Bağla Mahallesi'nde bu akşam makilik alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve AKUT ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Dha Yurt - Muğla Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Çıktı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum İlçesi Bağla Mahallesi'nde bu akşam makilik alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve AKUT ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemere göre 5 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

--------------------------------

Yangından genel detay görüntü

Bekleyen vatandaşlardan görüntü

Çevredeki otların söndürülmesinden görüntü

İtfaiye araçlarından görüntü

Site sakinleri ile röp.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR - Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),