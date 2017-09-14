Dha Yurt;mersin 'De Kanlı Kuyumcu Soygunu Girişimi
Mersin' de bir kuyumcuyu silahla soymak isteyen 4 kişi kendilerine direnen işyeri sahibini vurarak ağır yaralanmasına neden oldu, İş yeri sahibi hastanede tedavi altına alınırken, 1' i yaralanan 4 soyguncu amaçlarına ulaşamadan giydikleri özel sarı yağmurluklu kıyafetlerle bir araca binerek...
Mersin' de bir kuyumcuyu silahla soymak isteyen 4 kişi kendilerine direnen işyeri sahibini vurarak ağır yaralanmasına neden oldu, İş yeri sahibi hastanede tedavi altına alınırken, 1' i yaralanan 4 soyguncu amaçlarına ulaşamadan giydikleri özel sarı yağmurluklu kıyafetlerle bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis soyguncuların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor
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MERSİN/DHA