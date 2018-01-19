Dha Yurt - Mardin Toz Bulutu Nedeniyle Gece Gibi (2)

UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLDU, HASTA VE HAMİLELERE İZİN

Uçak seferlerinin iptal edilmesine neden olan toz bulutu ve yağışın yarattığı olumsuz hava koşulları ile ilgili Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile bayanlar, 19 Ocak 2018 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Görüntü Dökümü

-Gündüz olmasına rağmen gece gibi görünen kent merkezi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -

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