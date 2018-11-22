Dha Yurt - Maden Ocağında Patlama: 3 İşçi Yaşamını Yitirdi (Ek)
TUTUKLANDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 madencinin hayatını kaybettiği ruhsatsız kömür ocağının sahibi İsmail Aygün, emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 madencinin hayatını kaybettiği ruhsatsız kömür ocağının sahibi İsmail Aygün, emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Aygün, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.
Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,