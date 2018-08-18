Dha Yurt - Lokantadaki Kavga Kanlı Bitti: 1 Yaralı

ADANA'da bir lokantada iki kişiyle kavga eden Ayhan Ö., tabancayla sol dizinden vurularak yaralandı.

Olay, saat 03.15 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, lokantada bulunan Ayhan Ö., Ferhat A. ve Rober T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönen tartışmada Ayhan Ö., kimin ateşlediği henüz bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla sol dizinden yaralandı. Olayın ardından Ferhat A. ve Rober T., gri renkli plakası alınmayan bir otomobille kaçtı. Dizinden yaralanan Ayhan Ö. ise olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayhan Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralının sedye ile taşınması

Yaralının sedye ile ambulansa alınması

Ambulanstan görüntü

Olay yerindeki polislerden görüntü

Ambulansın gidişi

Lokantanın içindeki polislerden görüntü

SÜRE: 01'03" - BOYUT: 196 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,