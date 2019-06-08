DHA YURT - LİCE'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK terör örgütü üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK terör örgütü üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
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