DHA YURT - LİCE'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

DHA YURT - LİCE'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK terör örgütü üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA YURT - LİCE'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK terör örgütü üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA
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