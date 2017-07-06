Dha Yurt: Kütahya'da Kimyasal Madde Üreten Fabrikadaki Yangın Korkuttu

KÜTAHYA'da kimyasal madde üreten bir fabrikanın asit tankında patlama sonucunda çıkan yangın yapılan müdahale sonucu söndürüldü. Olay öğle saatlerinde Kütahya 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimyasal madde üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikadaki sülfürik asit tankında üretim esnasında patlama oluştu., Patlamanı ardından çıkan yangına fabrika çalışanları suyla müdahalede bulundu. Fabrika çalışanları tankın bir anda dumanla kaplandığını görünce itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri özel giysiler giyerek fabrika içerisinde inceleme yaptı. Tanktaki dumanının kendiliğinden çekilmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Fabrikanın önündeki itfaiye ve AFAD ekiplerinin görüntüsü,



-Özel giysi giyen AFAD ekiplerinin görünütsü,



-Fabrika önündeki itfaiye araçlarının çekilen görüntüsü bulunuyor.)



Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,