Dha Yurt: Kurtulmuş: CHP'nin Yürüyüşünün Sağ Salim Son Noktaya Ulaşması İçin Her Türlü Gayretle...

BİZİM ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUK GÜVENLİĞİ SAĞLAMAKTIR



Bolu Abant' ta katıldığı bir toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş;"Şimdi daha evvel de bu konuda görüşlerimizi uyarılarımızı söylemiştik. Hükümet olarak en başından itibaren CHP'nin yürüyüşünün sağ salim son noktaya kadar ulaşması için her türlü gayretle emniyeti temin etmeye çalışıyoruz. Çok şükür birimlerimiz şimdiye kadar titiz bir çalışmayla konvoya en ufak bir zarar gelmeden bu noktaya ulaşmasına da imkan oldu. Ümit ediyorum ki planlanan günde de yapılacak olan mitingle birlikte bu yürüyüş tamamlanacaktır. Bunun için, evet bunu fırsat bilip buradan herhangi bir şekilde provokasyon üretmek isteyenler olabilir. Dün yakalanan DEAŞ'lıların olduğu gibi bu sorun bu konu bütünüyle ortaya konulacaktır. Aynı şekilde bizim CHP'ye bir çağrımızda şuydu bir kere daha tekrarlamak isterim yürüyüş konvoyunun içerisinde de başka birtakım hesap edilemeyen örgütlerin ya da art niyetli grupların CHP'nin bayrağının altına ya da bu yürüyüşün gölgesinin altına sığınarak orada herhangi bir provokasyon zemininin oluşmasına mani olmak da CHP'nin siyasi sorumluluğundadır. CHP'li arkadaşlar da şimdiye kadar dikkatle titizlikle bu konuyu gözden geçiriyorlar ve buna riayet ediyorlar bu önemli bir konudur. Allah korusun ortaya konulacak olan bir provokasyon gerçekten Türkiye'ye son derece ağır bedeller ödettirir. Onun için herkesin dikkatli olması lazım yürüyüşü organize eden arkadaşların dikkatli olması lazım biz hükümet olarak bizim üzerimiz düşen sorumluluk güvenliği sağlamaktır burada bütün titizlikle sonuna kadar gayret ediyoruz ve inşallah son noktaya kadar da bir şey olmadan bu işi sonlandıracağız. dedi



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-Kurtulmuş' un açıklamaları



BOLU/DHA