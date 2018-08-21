Dha Yurt  - Kurban Bayramı Tatilinde 4 Günlük Kaza Bilançosu: 56 Ölü, 272 Yaralı (Ek)

Dha Yurt  - Kurban Bayramı Tatilinde 4 Günlük Kaza Bilançosu: 56 Ölü, 272 Yaralı (Ek)

TATİLİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE KAZA BİLONÇOSU: 56 ÖLÜ, 272 YARALIBakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan tatilin 4'üncü günü olan bayramın birinci günü öğleden sonra Antalya'nın Akseki ilçesinde 11 kişinin yaralandığı zincirleme kaza meydana geldi.

Dha Yurt  - Kurban Bayramı Tatilinde 4 Günlük Kaza Bilançosu: 56 Ölü, 272 Yaralı (Ek)

TATİLİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE KAZA BİLONÇOSU:  56 ÖLÜ, 272 YARALI

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan tatilin 4'üncü günü olan bayramın birinci günü öğleden sonra Antalya'nın Akseki ilçesinde 11 kişinin yaralandığı zincirleme kaza meydana geldi. Böylece gün boyu meydana gelen 10 kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi de yaralandı. Tatilin başladığı günden itibaren kaza bilonçosu ise şöyle oldu:

17  Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59)  :   5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

18 Ağustos Cumartesi                            : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

19 Ağustos Pazar                                   : 21 ölü, 88 yaralı (19 kaza)

20 Ağustos Pazartesi                             :  8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)

21 Ağustos Salı (Bayram 1. gün)          :  5 ölü, 28 yaralı (10 kaza)

Haber: İSTANBUL,

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