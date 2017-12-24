Dha Yurt - Korkuteli'nde Kar Yağışı Etkili Oldu

Dha Yurt - Korkuteli'nde Kar Yağışı Etkili Oldu

Antalya Korkuteli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken ilçe merkezine de mevsimin ilk karı düştü.

Dha Yurt - Korkuteli'nde Kar Yağışı Etkili Oldu

Antalya Korkuteli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken ilçe merkezine de mevsimin ilk karı düştü. Özellikle araçların üstleri beyaz örtüyle kaplanırken, ağaçların üstü ve evlerin önünde de kar birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alırken, kar en çok çiftçileri sevindirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bir üreticinin kar yağışını anlatması

Kar yağışından görüntü

Bir sürücünün aracının üzerindeki karı temizlemesi

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ,

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