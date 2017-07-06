Dha Yurt;konvoya Siyah Minibüsle Saldırı Hazırlığı (Ek)
KOCAELİ' DE GÖZALTINA ALINAN OĞUZHAN K. KAYSERİ' YE GETİRİLDİKocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince,"Adalet Yürüyüşü"ne minibüs ile saldırı planladığı iddiasıyla Kartepe' de gözaltına alınan Oğuzhan K. Kayseri' ye getiridi.
KOCAELİ' DE GÖZALTINA ALINAN OĞUZHAN K. KAYSERİ' YE GETİRİLDİ
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince,"Adalet Yürüyüşü"ne minibüs ile saldırı planladığı iddiasıyla Kartepe' de gözaltına alınan Oğuzhan K. Kayseri' ye getiridi. Oğuzhan K. nın Kayseri Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürüyor
Görüntü Dökümü
-------------------(ÖZEL GÖRÜNTÜLER )
-Oğuzhan K nın Kayseri Emniyet Müdürlüğüne getirilişi
-Sağlık kontrolüne götürülüşü
KAYSERİ (DHA