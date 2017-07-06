Dha Yurt;konvoya Siyah Minibüsle Saldırı Hazırlığı (Ek)

Dha Yurt;konvoya Siyah Minibüsle Saldırı Hazırlığı (Ek)

KOCAELİ' DE GÖZALTINA ALINAN OĞUZHAN K. KAYSERİ' YE GETİRİLDİKocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince,"Adalet Yürüyüşü"ne minibüs ile saldırı planladığı iddiasıyla Kartepe' de gözaltına alınan Oğuzhan K. Kayseri' ye getiridi.

Dha Yurt;konvoya Siyah Minibüsle Saldırı Hazırlığı (Ek)

KOCAELİ' DE GÖZALTINA ALINAN OĞUZHAN K. KAYSERİ' YE GETİRİLDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince,"Adalet Yürüyüşü"ne minibüs ile saldırı planladığı iddiasıyla   Kartepe' de gözaltına alınan  Oğuzhan K. Kayseri' ye getiridi.  Oğuzhan K. nın Kayseri Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şubesindeki  sorgusu sürüyor

Görüntü Dökümü

-------------------(ÖZEL GÖRÜNTÜLER )

-Oğuzhan K nın Kayseri  Emniyet Müdürlüğüne getirilişi

-Sağlık kontrolüne götürülüşü

KAYSERİ (DHA