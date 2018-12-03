Dha Yurt - KKTC'de 4 Büyüklüğünde Deprem

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Girne kentinde saat 03.16'da Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 61 kilometre olarak kaydedilirken, sarsıntı birçok bölgede hissedildi. Depremde hasar bilgisine henüz ulaşılamadı.

Haber: LEFKOŞA,