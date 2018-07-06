Dha Yurt - Kızıltepe'de Trafik Kazası Ölü ve Yaralılar Var (1)
Şanlıurfa'dan Mardin'in Kızıltepe ilçesine akrabalarının düğününe gidenlerin içinde bulunduğu araç saat 19.00 sıralarında Kızıltepe İlçesi'nde kaza yaptı.
Şanlıurfa'dan Mardin'in Kızıltepe ilçesine akrabalarının düğününe gidenlerin içinde bulunduğu araç saat 19.00 sıralarında Kızıltepe İlçesi'nde kaza yaptı. Kazada ölü ve yaralılar bulunuyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Ambulans ve sağlık ekipleri
-Kaza yapan araç
-İtfaiyenin yol temizleme çalışması
Genel ve detaylar
Haber-Kamera MARDİN,