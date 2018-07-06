Dha Yurt - Kızıltepe'de Trafik Kazası Ölü ve Yaralılar Var (1)

Dha Yurt - Kızıltepe'de Trafik Kazası Ölü ve Yaralılar Var (1)

Şanlıurfa'dan Mardin'in Kızıltepe ilçesine akrabalarının düğününe gidenlerin içinde bulunduğu araç saat 19.00 sıralarında Kızıltepe İlçesi'nde kaza yaptı.

Dha Yurt - Kızıltepe'de Trafik Kazası Ölü ve Yaralılar Var (1)

Şanlıurfa'dan Mardin'in Kızıltepe ilçesine akrabalarının düğününe gidenlerin içinde bulunduğu araç saat 19.00 sıralarında Kızıltepe İlçesi'nde kaza yaptı. Kazada ölü ve yaralılar bulunuyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ambulans ve sağlık ekipleri

-Kaza yapan araç

-İtfaiyenin yol temizleme çalışması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera MARDİN,

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