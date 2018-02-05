Dha Yurt - Kilis'e Askeri Sevkiyat Sürüyor
Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Kilis'e askeri araç sevkiyatı sürüyor.
Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Kilis'e askeri araç sevkiyatı sürüyor. Çeşitli kentlerden Kilis'e gelen zırhlı araçlar, sınır hattında konuşlandırılacakları bölgelere yönlendiriliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Tank ve zırhlı araçların geçişi
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9,12 MB
Haber: Reşit ÇELEBİOĞLU-Kamera: KİLİS,