Dha Yurt - Kilis'e Askeri Sevkiyat Sürüyor

Dha Yurt - Kilis'e Askeri Sevkiyat Sürüyor

Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Kilis'e askeri araç sevkiyatı sürüyor.

Dha Yurt - Kilis'e Askeri Sevkiyat Sürüyor

Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Kilis'e askeri araç sevkiyatı sürüyor. Çeşitli kentlerden Kilis'e gelen zırhlı araçlar, sınır hattında konuşlandırılacakları bölgelere yönlendiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tank ve zırhlı araçların geçişi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9,12 MB

Haber: Reşit ÇELEBİOĞLU-Kamera: KİLİS,

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