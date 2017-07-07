Dha Yurt: Kılıçdaroğlu: Avrupa Birliği'nden de Adalet İstiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ile ilişkilerini askıya alan AB'ye seslenerek, "Sizden de adalet istiyoruz. Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değil ki. Türkiye'ye bakın Adalet Yürüyüşü yapıyoruz. Yüzde 50'den fazlası demokrasi istiyor bu ülkenin" dedi.



Adalet Yürüyüşü'nde Kocaeli'nin Gebze İlçesi'ne ulaşılırken, gece eski Topçu Kışlası'nda konaklandı. Yürüyüşün 23'üncü günü öncesi Kemal Kılıçdaroğlu açıklamada bulundu. Kocaeli'den ayrıldıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün Kocaelilere yürekten teşekkür ediyoruz. Bize gösterdikleri ilgiden ötürü. Biz onlar için de tüm Türkiye için, 80 milyon için adalet istiyoruz ve adalet için yollara çıktık ve bu yolculuğumuz da sürecek. Bugün İstanbul'a giriyoruz. Son derece mutluyum, huzurluyum. Hiç kimsenin burnu bile kanamadan uzun bir yolu kat edip İstanbul il sınırlarına girmiş olacağız. Umarım bizi izleyen gazeteci arkadaşlarım da son derece memnunlardır. Çünkü onlar da bizimle birlikte uzun bir yolculuk yaptılar. Birlikte ayın 9'unda pazar günü bu yürüyüşümüzü tamamlamış olacağız. Ama adalet arayışımızı değil. Adalet arayışımız devam edecek" dedi.



Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği ile ilişkilerin askıya alınması değil, daha sağlıklı sürdürülmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:



"Avrupa Parlamentosu Kati Piri raporunu kabul etti. Müzakereler konusunda AB'ye üyelik konusunda Türkiye ile ilişkilerini askıya alınması yönünde bir rapor önerisi kabul edildi. Buradan Avrupa Parlamentosu'na seslenmek isterim. Biz herkes için adalet istiyoruz. Sizden de adalet istiyoruz. Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değil ki. Türkiye'ye bakın Adalet Yürüyüşü yapıyoruz. 10 binler var. Bir referandum yaptık. Yüzde 50'den fazlası demokrasi istiyor bu ülkenin. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile ilişkilerin askıya alınması değil, daha sağlıklı ve tutarlı sürdürülmesi gerekiyor. Bu konuda umarım bizim adalet arayışımıza da destek vererek Türkiye ile olan ilişkilerin devamı yönünde bir karar alırlar, bu da bizi memnun eder. Çünkü adalet sadece Türkiye için değil, bütün insanlık için geçerli olan bir kavramdır. Avrupa Parlamentosu'nu da adil davranarak Türkiye ile olan ilişkileri sürdürme yönünde bir karar alır umuduyla hepinize saygılar sunuyorum"



Adalet Yürüyüşü'nden bugün Gebze'den Tuzla'ya yürünecek.



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Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), -