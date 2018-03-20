Dha Yurt - Kendisine Ceza Yazan Polislere Ateş Açtı

ADANA'da 30 yaşındaki Abdülaziz D., kendisine alkollü olarak olay çıkartmaktan ceza yazıp, ardından da eve bırakan polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, yan komşusunun bahçesinde silahıyla birlikte yakalandı.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1186 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece alkol alıp sarhoş olan Abdülaziz D., 4 kişiyle kavga etmeye başladı. Alkolün etkisiyle rezalet çıkartan Abdülaziz D., polis tarafından gözaltına alınıp, karakola götürüldü. Kabahatler Kanunu'ndan ceza kesilen şüpheli, daha sonra polis tarafından Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Eve giren Abdülaziz D., pompalı av tüfeğiyle kendisine ceza yazan polislerin üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar şans eseri polislere isabet etmezken, polisler de havaya ateş açarak karşılık verdi. Bu sırada evden çıkan Abdülaziz D.'nin eşi ve 2 erkek yakını, polislerin şüpheliyi gözaltına almasına engel olmaya çalıştı. Boşluktan yararlanan Abdülaziz D. ise evden kaçtı. Polislerin durumu anons etmesi üzerine Terörle Mücadele ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri de zırhlı araçlarla olay yerine sevk edildi. Evin bulunduğu bölgeyi ablukaya alan ekipler, şüpheliyi yan komşusunun bahçesinde olayda kullandığı silahla saklanırken yakaladı. Alkollü olduğu gözlenen Abdülaziz D., polislere ateş etmediğini iddia etti. Abdülaziz D., eşi ve iki erkek yakını gözaltına alınarak Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Evin önündeki polislerden görüntü

Elindeki uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan polislerden görüntü

Evin önündeki zırhlı araçtan görüntü

Polislerin şüphelinin eşini eve getirmesi

Polislerin kadına kapıyı açtırması

Sokaktaki polislerden görüntü

Polislerin evin çevresinde arama yapması

Bir evin bahçe duvarına çıkan polisin, fener ile çevreyi araması

Şüphelinin eşinin gözaltına alınması

Polislerin koşarak Abdülaziz D.'nin saklandığı eve gitmesi

Polisler arasında kelepçeli haldeki şüpheliden görüntü

Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

Şüphelinin polislere ateş açmadığını söylemesi

Polis aracının gidişi

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03'18" - BOYUT: 201 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,