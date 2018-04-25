Dha Yurt - Kelkit Çayı'na Hafif Ticari Araç Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı, 1 Kayıp (3)
ARAÇTAN ÇIKAN YARALI VATANDAŞIN KIYIYA İPLE ÇEKİLDİĞİ HEYECANLI ANLAR KAMERADATOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı'na uçan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralı olarak kurtuldu, 1 kişi de kayboldu.
ARAÇTAN ÇIKAN YARALI VATANDAŞIN KIYIYA İPLE ÇEKİLDİĞİ HEYECANLI ANLAR KAMERADA
TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı'na uçan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralı olarak kurtuldu, 1 kişi de kayboldu. Kurtarma çalışmaları sırasında, yaralı olarak kurtarılan vatandaşın iple kıyıya çekilmesi sırasında heyecanlı anlar yaşandı.
Görüntü Dökümü
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Kazazedenin iple kıyıya çekilmesi
Haber-kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,