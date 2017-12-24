Dha Yurt - Kayseri'de Vatandaş Kaymasın Diye Halı Serildi

KAYSERİ'de merkez Melikgazi Belediyesi halkın kaymaması için kentin işlek noktalarına halı serdi.



Kayseri'de etkili olan soğuk hava ile birlikte hava sıcaklığı zaman zaman eksi 10 dereceye kadar düştü. Düşen hava sıcaklığı ile birlikte kaldırımlarda da buzlanmalar oluştu. Buzlanma ile birlikte kaldırımlarda yürümek zorlaşınca Melikgazi Belediyesi harekete geçerek, kentin en işlek bölgelerinden olan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kaldırımlara halı serdi. Kaldırımda yürüyenlerin kaymaması ve rahat yürümesi için serilen halılar yürümeyi kolaylaştırırken, aynı zamanda sağlığı tehdit eden yaralanma tehlikesinin de önüne geçti. Kaldırımların soğuk havalarda kayganlaştığını ifade eden esnaf ve vatandaşlar da, bu uygulamasından dolayı belediyeye teşekkür etti.



Görüntü Dökümü



-Yola serilen halılardan görüntüler



-Vatandaş ile röportaj



-Detaylar



Haber/Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,



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