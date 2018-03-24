Dha Yurt - Kayseri'de Anadolu Farm Operasyonu: 3 Gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR

Kayseri'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen, Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Firmanın yönetim kurulu başkanı F.Ö., şube müdürleri V.M. ve A.Ö. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

23.03.2018 - Haber Kodu : 180323148