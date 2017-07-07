Dha Yurt - Kaynarca'daki Vahşetin Failleri Hem İş Arkadaşı, Hem Komşu Çıktı (8)

ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEDEN GÖTÜRÜLDÜLER



Tutuklanan Birol K. ile Cemal B. Kaynarca Adliyesi'nden çelik yelekler giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında özel harekat polisine ait 'akrep' olarak bilinen zırhlı araca bindirildi. Adliyenin önünde bulunan kalabalık araca saldırmaya çalışırken, arbede yaşandı. Jandarma ve çevik kuvvet polisi vatandaşlar ile araç arasında bulunarak saldırıyı önledi. Zanlılar cezaevine götürüldü.



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Haber: Aziz GÜVENER-Serhat YAĞIZ / SAKARYA,